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Новини Санкції проти Росії
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Світ має готуватись до повної зупинки експорту-імпорту з Росії, - Зеленський

нафта

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ має готуватися до блокування всіх експортно-імпортних операції з Росією.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо.

Але також уже зараз варто готуватись і до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо з цього вони у Москві заробляють. І навіть не зрозуміють, що міжнародне право й мир у Європі потрібно поважати", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Без санкцій у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) санкції (12043)


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завтра перестаємо прокачувати російський газ, так? - Браво Зеля!
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03.05.2022 00:08 Відповісти
а світ в курсі,що ти йому "наказав"?
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03.05.2022 00:17 Відповісти
зеполєон
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03.05.2022 00:54 Відповісти
зеполеон боневнік перший,попрошу не скорочувати титулів о "найвеличнішого"))))
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03.05.2022 01:07 Відповісти
а шо там з рузьким альфа-банком працюємо, з ним можна?
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03.05.2022 00:37 Відповісти
Ще тупни ніжкою і кулаком по столу, або членом по роялю і всі відмовляться від експорту/імпорту на раз-два.
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03.05.2022 00:37 Відповісти
шо серьезно? а может не нужно им готовиться, а то ещё "инвесторы начнут уходить", шо это ты "нагнетаешь хуже скабеевой" мистер всевидящее око?
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03.05.2022 00:54 Відповісти
А ти дебіл ще раз пошли Штайнмаєра, а лошки на Цензорі тебе похвалять, ну ти тупий це зрозуміло, але невже ніхто не підказав що санкції на нафту і газ залежать від німців і США ніяк не вплине якщо цього не захочуть німці.
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03.05.2022 06:15 Відповісти
Сватів не забудь, квартиру в Криму і бітум саме важливе, рахімії скажи хай електроенергію поверне.
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03.05.2022 06:17 Відповісти
 
 