Світ має готуватись до повної зупинки експорту-імпорту з Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ має готуватися до блокування всіх експортно-імпортних операції з Росією.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо.

Але також уже зараз варто готуватись і до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо з цього вони у Москві заробляють. І навіть не зрозуміють, що міжнародне право й мир у Європі потрібно поважати", - зазначив Зеленський.

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