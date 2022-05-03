Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною, - Шольц
Санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, не будуть скасовані доти, доки Москва не досягне мирної угоди з Україною.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, додавши, що умови миру мають визначатися Україною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Шольц в інтерв'ю німецькому телебаченню сказав, що президент Росії Владімір Путін прорахувався, якщо очікував, що зможе отримати територію від України, оголосити про припинення бойових дій та побачити, як західні країни скасують санкції.
"Він не продумував усю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна так опиратиметься. Він не думав, що ми підтримаємо їх, щоб вони так довго трималися... Ми не знімемо санкції, доки він не домовиться з Україною", - сказав Шольц.
Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер.
Шольц додав, що не планує відвідувати Київ після того, як заплановану поїздку президента Франка-Вальтера Штайнмаєра було скасовано через заперечення України.
Шольц відкинув критику в тому, що спочатку він занадто вагався з відправкою Україні важких озброєнь, за якою пішла критика з боку пацифістів після того, як Німеччина минулого тижня оголосила про постачання Україні бронемашин "Гепард".
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Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер. Джерело:
Це тільки мене так дратує цей Шольц?
Ну хоч щось німак правильно каже
Тобто виплати по репараціям, і контрибуції.
Ну і те, без чого немає жодного примирення - стати всією країною на коліна, покаятись, і пообіцяти, що нічого подібного більше не відбудеться з території росії.