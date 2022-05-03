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Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною, - Шольц

шольц

Санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, не будуть скасовані доти, доки Москва не досягне мирної угоди з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, додавши, що умови миру мають визначатися Україною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на   "Європейську правду".

Шольц в інтерв'ю німецькому телебаченню сказав, що президент Росії Владімір Путін прорахувався, якщо очікував, що зможе отримати територію від України, оголосити про припинення бойових дій та побачити, як західні країни скасують санкції.

"Він не продумував усю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна так опиратиметься. Він не думав, що ми підтримаємо їх, щоб вони так довго трималися... Ми не знімемо санкції, доки він не домовиться з Україною", - сказав Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не проти нафтового ембарго щодо Росії, - міністр економіки ФРН Габек

Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер.

Шольц додав, що не планує відвідувати Київ після того, як заплановану поїздку президента Франка-Вальтера Штайнмаєра було скасовано через заперечення України.

Шольц відкинув критику в тому, що спочатку він занадто вагався з відправкою Україні важких озброєнь, за якою пішла критика з боку пацифістів після того, як Німеччина минулого тижня оголосила про постачання Україні бронемашин "Гепард".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про послаблення санкцій проти Росії наразі не може бути й мови, - уряд Німеччини

Автор: 

санкції (12043) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+46
Большую и жирную дулю ‼️‼️‼️

Пока нраша не уберётся со всей территории Украины , включая Крым
Пока раша не выплатит все репарации за разрушенную страну и моральный ущерб каждой пострадавшей семье
Пока не засудят хутина в Гааге
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03.05.2022 00:10
+34
Эти все никак не дождутся. Первыми опять побегут ручкаться.
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03.05.2022 00:11
+21
Шольц мечтает о мирном договоре, но это было в теории возможно в первые недели, когда враг был под Киевом (типа статус кво по состоянию на 23 февраля). Теперь Украину устроит только капитуляция.
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03.05.2022 00:14
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ти теж думав як путлєр
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03.05.2022 00:09 Відповісти
Ну от, почули підтверження. Як тільки Зеленський підпише той "мирний договір", про який він щоденно невтомлюється розповідати по наполяганню Єрмака, всі санкції з мордора негайно будуть скасовані. В вас ще є питання на кого працює ОП?
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03.05.2022 00:56 Відповісти
Большую и жирную дулю ‼️‼️‼️

Пока нраша не уберётся со всей территории Украины , включая Крым
Пока раша не выплатит все репарации за разрушенную страну и моральный ущерб каждой пострадавшей семье
Пока не засудят хутина в Гааге
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03.05.2022 00:10 Відповісти
Софія-Марія! Завжди читав Ваші дописи з задоволенням, але зараз Вас трішки виправлю, а саме що було сказано

Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер. Джерело:
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03.05.2022 00:49 Відповісти
Хтось читає тільки заголовки(
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03.05.2022 09:12 Відповісти
до дупи ті "мирні угоди". росія має бути демілітаризована, позбавлена ракетних озброєнь, та ядерної зброї і Україна має право застосувати привентивних ударів в разі мілітаризації росією прикордонних з Україною областей. І це тільки одна в вимог.
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03.05.2022 01:04 Відповісти
Эти все никак не дождутся. Первыми опять побегут ручкаться.
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03.05.2022 00:11 Відповісти
И где те Гепарды устаревшие ?
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03.05.2022 00:11 Відповісти
приїдуть відразу за штанмаєром
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03.05.2022 00:13 Відповісти
Боюсь, что приедут после капитуляции запоребрика, чтобы в параде Победы поучаствовать.
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03.05.2022 00:15 Відповісти
сразу едут транзитом на ремонт в румынию
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03.05.2022 00:24 Відповісти
Украине хватит даже лэндлиза, главное вовремя освоить, да и что бы родные гниды не предали, их судя повсему до х... и трошки.
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03.05.2022 00:37 Відповісти
Шольц мечтает о мирном договоре, но это было в теории возможно в первые недели, когда враг был под Киевом (типа статус кво по состоянию на 23 февраля). Теперь Украину устроит только капитуляция.
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03.05.2022 00:14 Відповісти
Многовековая кацапская ненависть к украинцам не могла не прошиться в родственные немецкие головы. Немцы не друзья, они просто плавно управляют очередным кризисом.
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03.05.2022 00:23 Відповісти
Тебе не спитали. Після суду над москалями та їх лизоблюди та репаріцй.
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03.05.2022 00:19 Відповісти
Та ще й після покаяння, яке російська біомаса буде змушена робити довгі роки. Німці знають, що це таке, вони їм підкажуть.
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03.05.2022 00:22 Відповісти
Дайте цьому фріцу сєльоткі.

Це тільки мене так дратує цей Шольц?
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03.05.2022 00:19 Відповісти
Цьому гансу аби швидше закінчилась війна щоб не морочити собі голову.
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03.05.2022 00:19 Відповісти
Шольц аж с трусов выскакивает , хочет чтоб побыстрей санкции с паРаши сняли …😡
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03.05.2022 03:22 Відповісти
Санкції для руйнування московії , а не для примирення з нею . Шольц , йди собі лісом ...
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03.05.2022 00:19 Відповісти
расея должна быть уничтожена !
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03.05.2022 00:20 Відповісти
Цензор , невже така повага до козломордії , що слово росія з великої літери?
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03.05.2022 00:26 Відповісти
Є правила правопису. Ми можемо писати як завгодно.
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03.05.2022 00:30 Відповісти
https://pereiaslav.city/articles/198039/slovo-rosiya-v-ukraini-mozhna-pisati-z-malenkoi-literi-scho-kazhut-pereyaslavski-movoznavci Слово "росія" в Україні можна писати з маленької літери.
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03.05.2022 00:37 Відповісти
Ти офуїв,Фріц!!!
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03.05.2022 00:42 Відповісти
Мирный договор в Будапеште..... А Шольц и Орбан, как гаранты....этой подписанной бумаги с русскими, которая туалетного рулона не стоит😀😆😆
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03.05.2022 00:45 Відповісти
не будет такого зачем воздух портишь?
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03.05.2022 09:11 Відповісти
Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер. Джерело:
Ну хоч щось німак правильно каже
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03.05.2022 00:45 Відповісти
Так, але до того треба ще додати виплати за все, що москалі вкрали, зруйнували, незаконно екплуатували...

Тобто виплати по репараціям, і контрибуції.

Ну і те, без чого немає жодного примирення - стати всією країною на коліна, покаятись, і пообіцяти, що нічого подібного більше не відбудеться з території росії.
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03.05.2022 03:09 Відповісти
Дібілятко цей Шольц, це тіпа окупували, мирна угода і все далі можна у кацапів газ сосати?
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03.05.2022 01:01 Відповісти
Це він для своїх каже. Вони все питають:"Ну коли вже, коли? Коли знов дешевий газ з рашки буде?" А він такий: "Як тільки, так і відразу... Як тільки рашка підпише мирний договір... Тобто як тільки рак свисне..."
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03.05.2022 01:13 Відповісти
До речі, Шольц не Ганс і не Фріц. Ганс - це Вадепул, Фріц - це Мерц, обидва за постачання зброї Україні. А Шольц - Олаф, Олє, Ольхен, кому як подобається.
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03.05.2022 01:21 Відповісти
Значит, "мир" не должен быть подписан никогда, как у кацапов с Японией. Иначе, если санкции снимут, эта тварь опять отожрется, наклепает оружия и опять к нам полезет!
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03.05.2022 01:28 Відповісти
Нет не так. До полного освобождения Украины включая Крым. Глвное чтобы Зеленский до этого что нибудь не подписал. Это лишь оттянет повторную агрессию.
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03.05.2022 03:11 Відповісти
не будет никакой повторной агрессии - рашку будут разоружать полностью
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03.05.2022 09:13 Відповісти
Воу воу воу, мирный договор только с восстановлением территории Украины в её международно признанных границах
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03.05.2022 06:20 Відповісти
а если мирный договор не будет подписан как с Японией 1945г, то санкции не снимут никогда
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03.05.2022 06:30 Відповісти
Хер тебе. До полного освобождения всех захваченных территории и полной выплаты всех репараций, как Германия платила
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03.05.2022 06:43 Відповісти
Не мирну угоду, а капітуляцію.
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03.05.2022 06:55 Відповісти
Не мирну угоду а капітуляцію свинособак
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03.05.2022 07:37 Відповісти
Вибачте, але до сраки будь-які угоди з рфією, вже була одна угода і це не завадило анексувати Крим та окупувати частини Донецької та Луганської обл тому санкції повинні бути зняті лише після звільнення усієї території України, відшкодування усіх збитків та саме головне після повної демілітарізації (вкл. ядерне озброєння) рфії
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03.05.2022 07:44 Відповісти
Гниль соціал-демократів видно на фоні гнилі єрмаків і зільонских...
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03.05.2022 07:51 Відповісти
мирна угода буде тоді, коли рашист віддасть українську Кубань і Дон.
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03.05.2022 09:11 Відповісти
Шольц без упину говорить. Очевидно, німецький популіст, щось на кшталт нашого Зеленського. Та почни вже щось робити нарешті...
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03.05.2022 09:39 Відповісти
Какой договор? Только полная капитуляция агрессора. Капитуляция агрессора! СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.05.2022 17:01 Відповісти
 
 