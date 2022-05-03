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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 2 травня знищено 1 безпілотник "Форпост" та 7 "Орланів" російських окупантів, - Повітряні Сили

беспилотник,форпост

Командування Повітряних Сил прозвітувало про роботу сил протиповітряної оборони протягом 2 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Протягом доби 2-го травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню.

За добу 2 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БпЛА "Форпост" та сім "Орлан-10".

Варто відзначити, що "Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher". За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов"!

Авіація Повітряних Сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння".

Автор: 

безпілотник (4288) Повітряні сили (2726)


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Топ коментарі
+12
Медленно, но неотвратимо ленд лиз идет. ВСУ стали больше вышибать арту, начали уничтожать беспилотники в промышленных масштабах. Процесс идет.
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03.05.2022 00:29
+6
Не пиши глупости, у них 800-900 самолетов ( до войны ) и около 1000 вертолетов боевых не транспортных, ресурсов у них до хера и трошки, так что закидывания шапками не стоит делать. Дадут зарплату в 50к и наберут лям резерва из бурятов, калмыков и прочей шушары.
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03.05.2022 00:28
+5
Вы правы, шапкозакидательство нельзя допускать ни в коем случае, но и переоценивать кацапов не надо. Ну посадят того бурята, который интернет себе в село вез в самолет и что он сделает?
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03.05.2022 00:32
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Як і казали, на 200 збитих літаках авіація рашки практично закінчиться. Може в них ще є десь 100 літаків справних, але вони їх ссуться вже замінювати в такій кількості як ще пару тижнів тому....
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03.05.2022 00:21 Відповісти
Не пиши глупости, у них 800-900 самолетов ( до войны ) и около 1000 вертолетов боевых не транспортных, ресурсов у них до хера и трошки, так что закидывания шапками не стоит делать. Дадут зарплату в 50к и наберут лям резерва из бурятов, калмыков и прочей шушары.
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03.05.2022 00:28 Відповісти
Вы правы, шапкозакидательство нельзя допускать ни в коем случае, но и переоценивать кацапов не надо. Ну посадят того бурята, который интернет себе в село вез в самолет и что он сделает?
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03.05.2022 00:32 Відповісти
***** а що ще люська там ********,що у них за 3 дні ракети скінчаться?
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03.05.2022 00:31 Відповісти
Все було зовсім не так. На початках всі (!) думали, що рашка буде використовувати тільки ракети "Калібр", яких дійсно було на 2-3 тижні при інтенсивності обстрілів перших днів війни. Мабуть, сама рашка заявила, що обстріли будуть тільки військових об'єктів і будуть точковими, "хірургічними". Але рашка збрехала... Як тільки війна почала затягуватись, а "Калібри" почали закінчуватися, рашка почала їх економіти, а при обстрілах застосовувати все, що є. А інших ракет і бомб в рашці багато тисяч на будь-який смак, навіть заборонених ООН.
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03.05.2022 00:59 Відповісти
все було іменно так,і калібри вони не економлять,тому що вони просто найобували світ про їх кількість,уже давно в пресі літала інфа,що кацапські іскандери ніфіга не на 500км літають,а десь на 2000км,а це було ще до відміни договору про РСМД,так шо немало їх у них,тай без них є ще з гаком тисячі Х55,яка той самий калібр,тільки летить на 2500км і їїносіям взагали не треба входити в наш простір,просто взлетіти і відстрілятись над своїм аеродромом вистачить.
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03.05.2022 01:05 Відповісти
На війну з Україною рашка нашкребла 450 справних літаків і 250 справних гелікоптерів. От і рахуй, скільки і чого в орків для нас залишилось. Якщо рашка дупой відчуває, що війна надовго, а ще й, може так статися, що не тільки з Україною, то літачками і геліками їй треба користатися економно.
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03.05.2022 00:43 Відповісти
Маскалота активно веде розвідку. А наше Гкомандуюче вже дозволило застосовувати БПЛА?
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03.05.2022 00:24 Відповісти
Медленно, но неотвратимо ленд лиз идет. ВСУ стали больше вышибать арту, начали уничтожать беспилотники в промышленных масштабах. Процесс идет.
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03.05.2022 00:29 Відповісти
Щоденна кількість збитих БПЛА вселяє обережний оптимізм.
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03.05.2022 01:03 Відповісти
,, Форпоста " орків , як не було
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03.05.2022 00:38 Відповісти
Форпост, кстати, нормальная вещь, израильская разработка. Пишут, что стоит около 7 млн $, у рашки таких было около 25 штук всего...
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03.05.2022 03:14 Відповісти
 
 