За 2 травня знищено 1 безпілотник "Форпост" та 7 "Орланів" російських окупантів, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил прозвітувало про роботу сил протиповітряної оборони протягом 2 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби 2-го травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню.

За добу 2 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БпЛА "Форпост" та сім "Орлан-10".

Варто відзначити, що "Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher". За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов"!

Авіація Повітряних Сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння".