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Новини Війна
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На звільнених від рашистів територіях Харківщини зруйновано до 90% будинків, - Синєгубов

харківщина

За добу російські військові 5 разів обстріляли житлові райони Харкова, внаслідок чого поранено 5 мирних жителів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що ЗСУ тримають свої позиції в Харківській області, за деякими напрямками просуваються та мають значні успіхи.

"Ми звільняємо наші території та працюємо над відновленням функціонування органів державної влади. Проте маємо ще провести велику роботу з розмінування", - наголосив Синєгубов.

За його словами, на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано велику частину (до 90%) приватних будинків, школи, дитячі садки, немає світла і газу, а через бої та обстріли, що тривають, там небезпечно перебувати.

"Більшість будинків, це 90%, - зруйновані. Ми зараз працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання, але там все ще занадто небезпечно... Там небезпечно не тільки жити, там небезпечно просто перебувати, бо йдуть постійні бої, постійні обстріли і ми вживаємо всіх заходів, щоб евакуювати місцеве населення", - сказав Синєгубов.

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Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Після 14 го ми не винесли уроків і зараз не розуміємо одну річ.Воювати якщо потрібно захищати країну треба на чужих територіях !А ми все міркуємо совком .Звільнемо відбудуємо і т.і.Треба ставити армію і захист кордону щоб не потрібно було звільнювати відбудовувати а тим паче стільки втрачати людей.Дуже сподіваюсь що ця війна змінить наше ставлення до таких речей.Наша армія сила і стане ще сильнішою.Але весь цей совок всю цю гидоту цю отруту треба давити в першу чергу в собі і не передавати дітям.Ця війна шанс зробити чисту країну від корупційного лайна бариг і проросійских тварюк !
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03.05.2022 01:13 Відповісти
Так,ви бачили фінансування та приоритети? Прикордонники та нацгвардія в структурі фінансування МВС займали останнє місце з -14 млрд.грн ,тодя як Поліція- 35.5 млрд,МЧС-16.3, Керівний апарат МВС-15 млрд.
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03.05.2022 11:18 Відповісти


Смерть рассєянським шизо-фашистам!
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03.05.2022 01:15 Відповісти
ВСУ отбросили русских оккупантов на 40 км от Харькова. Ждем официального заявления от наших.
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03.05.2022 11:16 Відповісти
 
 