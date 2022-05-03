Неповнолітньому в Донецькій області оголошено про підозру в державній зраді - передавав інформацію про ЗСУ, - прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру неповнолітньому громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Донецької області.

У повідомленні зазначається: "Також стосовно нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року 17-річний мешканець м. Слов’янська добровільно співпрацював з окупаційною армією рф. За допомогою месенджеру "Telegram" юнак передавав представнику країни-агресора інформацію про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області.

Отримана від підозрюваного інформація використовувалась під час військової агресії проти України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

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