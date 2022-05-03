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Новини
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Неповнолітньому в Донецькій області оголошено про підозру в державній зраді - передавав інформацію про ЗСУ, - прокуратура

прокуратура,донецка

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру неповнолітньому громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Донецької області. 

У повідомленні зазначається: "Також стосовно нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року 17-річний мешканець м. Слов’янська добровільно співпрацював з окупаційною армією рф. За допомогою месенджеру "Telegram" юнак передавав представнику країни-агресора інформацію про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області.

Отримана від підозрюваного інформація використовувалась під час військової агресії проти України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-річного хлопця, який спалив прапор України в Маріуполі, засудили до 1 року позбавлення волі, - прокуратура

Автор: 

неповнолітні (77) Донецька область (8724) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+25
"Донецкий» это уже как клеймо.
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03.05.2022 01:55
+15
а лугандоским в вузы без очереди, стипендии повышенные... они пострадавшие... а вот выросли из них презервативы рваные... в гетто их, а не в украинские вузы...
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03.05.2022 05:31
+14
17 років - це вже повністю підсудний. Возраст согласія
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03.05.2022 02:48
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"Донецкий» это уже как клеймо.
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03.05.2022 01:55 Відповісти
"Данєцкій" - це вже генетика.
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03.05.2022 06:58 Відповісти
..чи, може, "слов'янський"?

А якщо такий самий, тільки "франківський", чи "рівненський, "харківський", "київський",..

чи як цей - "луцький"

про Іллю Сметаніна, який народився і жив у Луцьку, і https://rayon.in.ua/news/489125-vibukhi-u-lutsku-onovlyuetsya завдяки його дія https://rayon.in.ua/news/489125-vibukhi-u-lutsku-onovlyuetsya льності місто зазнало обстрілів вранці 24 лютого.
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03.05.2022 21:48 Відповісти
17 років - це вже повністю підсудний. Возраст согласія
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03.05.2022 02:48 Відповісти
але "це ж дитина" - визвуть батьків до школи та й все
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03.05.2022 02:51 Відповісти
Не визивуть. Кримінальний кодекс чітко визначає вікові рамки. А батьки... Пам'ятаю як один шкет спочатку бензин у нас клянчів, а потім сказав: "папка с Донецка вернется - они вас всех перемочят".
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03.05.2022 11:09 Відповісти
Как курьеров-закладчиков судить. Между прочим, их также и вербуют, один в один. Если сдал позиции, то и пакетик с солью распространит. Показательно отправить на десятку и чтобы все видели, сразу 90% желающих поубавится, но не более, остальные будут еще и еще.
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03.05.2022 09:22 Відповісти
молодогвардеец, мля...
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03.05.2022 02:49 Відповісти
От же гаденя. Добре, що спіймали.
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03.05.2022 03:07 Відповісти
Ватні поля
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03.05.2022 03:16 Відповісти
а лугандоским в вузы без очереди, стипендии повышенные... они пострадавшие... а вот выросли из них презервативы рваные... в гетто их, а не в украинские вузы...
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03.05.2022 05:31 Відповісти
Такі до "ВУЗів" та стипендій не доходять. Природа не дозволяє. Як би їм не допомагали.
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03.05.2022 11:11 Відповісти
мальчиш - плохиш
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03.05.2022 07:01 Відповісти
Звичайне лУгандоньське лайно, це відповідь тим, хто розказує, що на тих територіях "наші люди" та вони також "постраждалі".
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03.05.2022 07:23 Відповісти
Як Мойсей водив народ 40 років по пустелі доки не помер останній "раб" що жив в неволі - так і там повинно змінитись покоління вільних людей що народились в вільній Україн, а не в прокацапських ДНР. Час все змінить. Так було всюди.
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03.05.2022 09:22 Відповісти
От же ж говнюк!
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03.05.2022 11:52 Відповісти
 
 