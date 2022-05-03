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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою від початку війни Росії в Україні

джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить перед Верховною Радою, вітаючи боротьбу України проти російської тиранії

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Видання наводить цитати Джонсона з майбутньої промови перед українським парламентом.

Згадуючи про рішучість Великої Британії під час Другої світової війни, прем’єр-міністр Британії скаже, що "ми пам’ятаємо наш час найбільшої небезпеки як найкращу годину".

За його словами, хоробрість, яку продемонстрували ті, хто намагався захистити свою країну від російських загарбників, означає, що війна також стане відома як "найкраща година" України.

"Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не важить проти духовної сили народу, який хоче бути вільним", – наводить видання слова Джонсона.

Промова перед українськими депутатами є своєрідною відповіддю президенту Володимиру Зеленському, який виступив з історичною промовою в Палаті громад у березні.

Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою з початку війни Росії в Україні.

Читайте: "Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", - Джонсон

Автор: 

Україна (5949) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+22
Містер Джонсон, респект і подяка.

Якби не ти, Борюсік, багато речей для нас могли б піти не в ту сторону - в гіршу.

Дуже важлива підтримка для України і українців.

Тим більше, щоб той заглядач в очі не смів навіть думати про підписання якихось лівих папірців з принизливими вимогами від москалів.
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03.05.2022 07:23
+21
Джонсону-черговий респект...
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03.05.2022 07:12
+19
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03.05.2022 07:09
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03.05.2022 07:09 Відповісти
Джонсону-черговий респект...
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03.05.2022 07:12 Відповісти
Обращение будет коротким: "вы оторваны от реальности, вот вам повестки военкомат. Военкомат лучшее лекарство для вас, чтобы вернуть в реалии
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03.05.2022 07:14 Відповісти
Містер Джонсон, респект і подяка.

Якби не ти, Борюсік, багато речей для нас могли б піти не в ту сторону - в гіршу.

Дуже важлива підтримка для України і українців.

Тим більше, щоб той заглядач в очі не смів навіть думати про підписання якихось лівих папірців з принизливими вимогами від москалів.
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03.05.2022 07:23 Відповісти
God Save the Queen!Борис,мой герой!
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03.05.2022 07:34 Відповісти
Борисе, ми українці тебе дуже шануємо , яко істинного,великобританця , бо у тобі ,є благодать Святого Духа , ми ,українці ,віримо , що ти, завжди з нами ,і допоможеш нам , здолати клятого ворога, слава Україні !, слава королеві ЄЛИЗАВЕТІ !, слава ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, слава БОРИСУ ДЖОНСОНУ !!!.
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03.05.2022 07:38 Відповісти
Якби він знав, що то за ''парламент'', то мабуть відмовився б.
Головне, як Борис зайде в туалет, не діліть при ньому бабло.
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03.05.2022 08:23 Відповісти
Він виступатиме для українців.
А депутати то тимчасе явище
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03.05.2022 08:32 Відповісти
Дупозешників з зали виженіть.
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03.05.2022 08:43 Відповісти
Може ще зажопов вигнати? Скажете таке.((
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03.05.2022 08:49 Відповісти
БОРИС від слова боротись.

БОРІТЕСЬ ПОБОРИТЕ.
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03.05.2022 08:54 Відповісти
А чому віртуально? Не хоче ще раз Київ відвідати?
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03.05.2022 09:08 Відповісти
без перебільшення другий Черчіль. і від Марго повні штани яєць.
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03.05.2022 11:56 Відповісти
Может его попросить выступить за президента и оставить так лет на 10
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03.05.2022 12:02 Відповісти
 
 