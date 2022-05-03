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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти перекинули з Воронезької області в Україну 17 танків та 60 БМП-1, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 3 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних Сил України у Фейсбуці.

Так, розпочалася шістдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Повідомляється, що противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил Російської Федерації, що ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області, у період з 27 квітня по 02 травня 2022 року, було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами Українські території.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

Читайте: Ворог 2 травня на Донецькому напрямку зосередив свої зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним та Попасною, - Генштаб

На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 02.05.2022

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА "Орлан-10" та один БпЛА "Форпост".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника.

Зазнає втрат ворог і на інших напрямках. Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728)


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Топ коментарі
+16
27 апреля под Изюм из Белгородчины заехало 2 БТГр, 30 апреля они уже были сожжены, а развёрнутый командный пункт уничтожен вместе с офицерами. С этим воронежским пополнением будет та же история, следите за обновлениями. Тенденция та же - враг не в состоянии развить наступление из за ежесуточных потерь в десятки единиц брони и десятков, а то и сотен единиц живой силы.
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03.05.2022 07:50
+12
на черзі бтр152 і автівки зіл151
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03.05.2022 07:44
+10
6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Джерело:
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03.05.2022 07:34
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6 травня, будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Джерело:
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03.05.2022 07:34 Відповісти
Пох..... В нас є сюрпризи....https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
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03.05.2022 07:35 Відповісти
17 танків за 5 днів нашкребли. Це все що вони можуть? Зовсім туго їм стає з танками
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03.05.2022 07:40 Відповісти
Там у них ще Т-34-85 є! З Лаосу прикупили спеціально для парадів!
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03.05.2022 08:35 Відповісти
Мабуть і ці 34-ки поїдуть воювати.А для парадів відкопають т 28 і хоч один мс-1.Для чмиря Шойгу особисто.
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03.05.2022 08:45 Відповісти
Вітаю Вас, друже. Радий, що Ви знову з нами.
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03.05.2022 10:04 Відповісти
Ще ж парат на дівятоємайа проводити тре...
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03.05.2022 09:00 Відповісти
чому ординці що хочуть витворяють в Україні

А Україна не чавить нечисть ту ординську

Прямо там в проклятій орді ??????
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03.05.2022 07:43 Відповісти
на черзі бтр152 і автівки зіл151
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03.05.2022 07:44 Відповісти
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03.05.2022 07:53 Відповісти
чому ж? 9 січ. 2019 р. - Минобороны Лаоса передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в исправном состоянии
І Північно Корейські кажуть Т-34 теж
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03.05.2022 08:13 Відповісти
27 апреля под Изюм из Белгородчины заехало 2 БТГр, 30 апреля они уже были сожжены, а развёрнутый командный пункт уничтожен вместе с офицерами. С этим воронежским пополнением будет та же история, следите за обновлениями. Тенденция та же - враг не в состоянии развить наступление из за ежесуточных потерь в десятки единиц брони и десятков, а то и сотен единиц живой силы.
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03.05.2022 07:50 Відповісти
это мотострелковый полк
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03.05.2022 07:57 Відповісти
Неделю едут,за день СГОРАЕТ!
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03.05.2022 08:00 Відповісти
5000 свежих джавелинов на эти 17 танков. Есть идиоты, которые сядут в эти танки?? Это уже даже не пушечное мясо, а я не знаю даже как назвать....
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03.05.2022 08:01 Відповісти
Есть мнение, что в бурятские новобранцы не знают ни что такое Джавелин ни Чернобаевка. Это единственное объяснение их упорного хождения по борошнам™.
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03.05.2022 08:09 Відповісти
Вони навіть не знають що в Україні асфальтовані дороги у селах!!! Чоловік з Шестовиці казав - зайшли макаки у будинок Один по телефону говорить: "Мы в городе! В Черкассах! Хазяйка каже : "Який "город? Які Черкаси? Це Чернігівщина! Село Шестовиця!" "Как это? А асфальт газопровод электричество?!!!! Дикуни!!!
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03.05.2022 08:50 Відповісти
слідуюче покоління рашистських танків буде Т-34 нанотехнології
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03.05.2022 08:02 Відповісти
Все что нужно знать про БМП-1: выпуск закончился в 1983 году. Все...
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03.05.2022 08:03 Відповісти
Для кацапов это свежак.Это ж не БТ 7.
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03.05.2022 08:48 Відповісти
Всього то 40 років тому. Свіжачок
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03.05.2022 09:02 Відповісти
А у них исы на хранении есть?
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03.05.2022 08:07 Відповісти
нормальний воєначальник вже б признав поразку..вийшов і сказав ...--так ми програли,не досягнувши цілей і шоб зберегти життя солдат,я капітулюю..чи відходжу....але це ж рашка..там життя абсолютно нічого не варте..тим більше десь ,за уралом ,чи якихось малочисельних народностей.
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03.05.2022 08:07 Відповісти
Они что, газет не читают? В Украине кацапов полегло уже на 2 афганские войны.
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03.05.2022 08:12 Відповісти
А коли русняве командування турбовалося про кількість мертвого гарматного м'яса?
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03.05.2022 08:26 Відповісти
А дєсятьтьіщщ мамкє заработать
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03.05.2022 09:03 Відповісти
Так вони не уміють читать! (Тим більше що у них ОФІЦІЙНО визнані втрати трохи більше тисячі) А я півночі стояв на лоджії і насолоджувався "салютом" - наші у Вишневому склад *********** "накрили " гарно Казали хлопці що весь південь Ріпкинщини засіяло снарядами "Градів" що звідти розліталися Жаль людей у Вишневому - там казали цілих вікон не залишилося
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03.05.2022 09:04 Відповісти
Кажется мне, что эта возня на востоке для отвлечения сил ЗСУ от Херсона и юга вообще. Пока они там нападают, на юге все больше укрепляются - ордынская власть, валюта, школьные программы, интернет и т.д.
Главная задача агрессора - захватить юг Украины, если уж захват Киева и Украны не удался.
Процесс выковыривания орды с юга Украины будет сложным
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03.05.2022 08:16 Відповісти
Ні. Русня хоче усе. А на півдні нашим військам, звісно, буде досить важко, проте, моральний дух русні досить невисокий - тому що русня буде оборонятися і гинути незнамо за що.
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03.05.2022 08:24 Відповісти
Вы вспомните как орда покинула Славянск - банально, просто и без штурмов с фанфарами. Та же история будет с югом, стоит только ВСУ разрезать эту кишку в единственном месте.
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03.05.2022 08:32 Відповісти
Це близько 80 одиниць бронетехніки. Стільки ЗСУ знищує приблизно за два дні, тобто наша оборона триватиме десь на два дні довше. Ну то таке.
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03.05.2022 08:21 Відповісти
Для тех кто занят, подробности того, что случилось с заехавшим изюмским пополнением от 27.04. Две сожженные БТГр , два разбитых командных пункта, как минимум 300 жмуров, в том числе штабные офицеры и генерал Симонов. Этот разгром сподвиг кацапов снимать с хранения в Воронеже старую технику и ехать на те же грабли.
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03.05.2022 08:24 Відповісти
В кожному обласному місті є пам'ятники Т-34. Хай знімають й ці!
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03.05.2022 09:06 Відповісти
техника 100% будет уничтожена... но ****** кацапы, они так активно работают на понижение цены на металлолом... скоро за один танк можно будет купить пол бутылки водки... а они все-равно как тараканы прут...
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03.05.2022 09:31 Відповісти
історики описували логістику часів Кримської війни 1853 Угрупування коаліції мало порт Балаклаву і плече болоуло коротке. Царські війська мали бази логістики замежаи Криму.Гармати,ядра,порох йшли з Луганська, рущниці з Тули, а війська з центру Рузге. Все це транспортувалосьгужовим транспортом. Весною та осінню все вставало через бездоріжжя.
Ну а контингент поповнення для лаптеногих був ще той. Наприклад, граф Льовка Толстой Волоцюга, втік в армію від кредиторів та аліментів. А в Севастополі, через картярські борги його не пускали в офіцерські збори. Тільки сердобольний видавець видав якісь розповіді і він погасив борги але був змушений звільнитись у відставку. А там була така катастрофа, що царь отруївся, а його синок збудував железку.
Да17 танків і 60 БМП. Усе приплили. Там ще можна пару тройку тисяч знайти, але нема моторів. Інфаркт танкової промисловості настав ще при Устинові, великому удмурдському"генію".
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03.05.2022 10:20 Відповісти
Они хотят подорвать экономику США, чтоб на их металлолом (в общем куда-то продать т54-55-62 или бмп1, БТР52-60 не реально) тратили джавелины и эскалибуры (по 150т). Короче план что у запада закончатся снаряды и ракеты на эти самодвижущиеся мишени. Другого логического объяснения нет.
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03.05.2022 10:55 Відповісти
 
 