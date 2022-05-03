УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5705 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 393 9

США не мають даних про військову допомогу Росії від третіх країн у війні проти України, - Пентагон

пентагон,кірбі

У Пентагоні заявили, що не бачили свідчень відправки озброєнь у РФ з інших держав або спроб Росії отримати таку допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу прессекретаря Пентагону Джон Кірбі.

"Я не бачив жодних свідчень того, що вони отримували зовнішню військову допомогу від третіх країн. Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються використовувати зовнішні джерела в інших урядах або інших державах", - сказав представник Пентагону.

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер також заявив, що американська сторона не бачить, щоб Китай надавав Росії допомогу у війні в Україні.

Читайте: Російські сили в Україні мають незадовільне командування та низький моральний дух, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1435) росія (65829) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас зрадоботы и свидетели китайских комунистов закукарекают, что он продался КНР и выгораживает Винни Пуха.
показати весь коментар
03.05.2022 08:02 Відповісти
Никто связываться с зачмыренным предводителем Орды не будет,себе дороже выйдет.
показати весь коментар
03.05.2022 08:05 Відповісти
китайці руки потирають...--Сибиря нася...без єдінага вистрєла однака.нася
показати весь коментар
03.05.2022 08:17 Відповісти
я б тому СіДзинь сказав--нашо тобі купляти газ і нафту,коли ти можеш її просто забрати..а рабсила вже на місцях і не рипнуться, їх вождь привчив до рабства
показати весь коментар
03.05.2022 08:20 Відповісти
Якщо північно - корейський опухший від голоду хом"як післав піню за напрямком кацапського корабля, то про що ще балакати?
показати весь коментар
03.05.2022 08:20 Відповісти
Никуда он его не посылал. Просто Ыну нечего предложить хлу. Мультики про ракеты и сказки анало говнет имеются в свинарнике с избытком, а другой помощи Ын предложить не может.
показати весь коментар
03.05.2022 09:17 Відповісти
Оружие Китай и в самые засосные времена хрюсии не продавал. А вот компоненты, химию и тд запросто. Думаю, Китай и сейчас втихую толкает в свинарник комплектующие, плюс оказывает экономическую помощь.
показати весь коментар
03.05.2022 09:15 Відповісти
Ну так https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/04/22/686100/ суньте под нос Джону Кирби доказательства , раз они сами не видят!
показати весь коментар
03.05.2022 09:58 Відповісти
то кацапы благородно и честно сами отказались от помощи извне
показати весь коментар
03.05.2022 12:06 Відповісти
 
 