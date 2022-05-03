США не мають даних про військову допомогу Росії від третіх країн у війні проти України, - Пентагон
У Пентагоні заявили, що не бачили свідчень відправки озброєнь у РФ з інших держав або спроб Росії отримати таку допомогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу прессекретаря Пентагону Джон Кірбі.
"Я не бачив жодних свідчень того, що вони отримували зовнішню військову допомогу від третіх країн. Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються використовувати зовнішні джерела в інших урядах або інших державах", - сказав представник Пентагону.
Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер також заявив, що американська сторона не бачить, щоб Китай надавав Росії допомогу у війні в Україні.
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Юрій Гросарчук #470783
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