Ракетного удару по Одесі було завдано з окупованого Криму з БРК "Бастіон"
Ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю окупанти використовували під час удару 30 квітня по одеському аеропорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".
В результаті ракетного обстрілу з протикорабельного комплексу "Бастіон" в понеділок в Одесі був зруйнований житловий будинок. В результаті удару загинув 15-річний підліток. Також важких поранень зазнала 17-річна дівчина, яка була госпіталізована.
В ОК "Південь" розповіли, що війська РФ також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.
"Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт"", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дальність Точки -у 120 км...
дальність Бастіону -300 км.
Точка може летіти максимум на 130 км, а від найпівденнішого міста, що під контролем України, до Севастополя не менше 280. Тут Точка не допоможе.
Тільки Великодній гостинець від Дядька Джо
Називати не буду, про нього і так всі знають
Нужны зенитки против этих ракет с зушками или немецкие эти.
Слава нації
Смерть москалям
Только дороги в Крым НЕ ремонтировать.!
НЕ ВСЕ ЗРАЗУ.. Необхідне "моральне дозрівання москалів".. )
вже до бомбувань Расєї дійшло,хоч офіційно НЕ ВИЗНАЄМО.. )
Незабаром-офіційне визнання ударів по ЗАКОННИМ ЦІЛЯМ на рашистській території..
І лише тоді - по Криму )
Ніякого повернення до статусу на 23 лютого не повинно разлядатися як варіант !
Вони миттю зроблять з нього "Aqyar -місто курортної слави " )))
---------------------
//В России https://oxota23.ru/ognestrelnoe/bastion-kompleks-beregovoj-oborony.html по данным 2021 года на вооружение было принято 40 комплектов данной техники, размещенных:
в Крыму - в городах Анапа и Севастополь;
Перший стаціонарний протикорабельний БРК "Бастіон-С" шахтного базування (до 36 ракет 3М55) мав бути розгорнутий у Криму у 2020 році.
-але,здається,обмежились мобільними установками...---------------
«В 2019 году ожидалось поступление трех ракетных дивизионов. Они войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов», - сказал источник агентства.
Источник уточнил, что в части, касающейся Черноморского флота, у которого в оккупированном Крыму уже развернут БРК «Бастион», речь идет об очередном дивизионе БРК этого типа.
«Замена БРК «Утес» в Крыму на БРК «Бастион» шахтного базирования пока не планируется», - сказал он.
По открытым данным, дальность полета ракеты «Оникс» БРК «Бастион» составляет до 500 км.
https://www.blackseanews.net/read/149139
----------------
на сегодняшний день на вооружении комплекса "Утес" стоят противокорабельные ракеты "Прогресс" с дальностью поражения целей до 460 км.