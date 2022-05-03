Ракетного удару по Одесі було завдано з окупованого Криму з БРК "Бастіон"

Ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю окупанти використовували під час удару 30 квітня по одеському аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".

В результаті ракетного обстрілу з протикорабельного комплексу "Бастіон" в понеділок в Одесі був зруйнований житловий будинок. В результаті удару загинув 15-річний підліток. Також важких поранень зазнала 17-річна дівчина, яка була госпіталізована.

В ОК "Південь" розповіли, що війська РФ також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.

"Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт"", - йдеться в повідомленні.

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