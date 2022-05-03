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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ракетного удару по Одесі було завдано з окупованого Криму з БРК "Бастіон"

одеса

Ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю окупанти використовували під час удару 30 квітня по одеському аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".

В результаті ракетного обстрілу з протикорабельного комплексу "Бастіон" в понеділок в Одесі був зруйнований житловий будинок. В результаті удару загинув 15-річний підліток. Також важких поранень зазнала 17-річна дівчина, яка була госпіталізована.

В ОК "Південь" розповіли, що війська РФ також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.

"Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт"", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ракетного удару окупантів по Одесі. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28993) Одеса (5492) ракети (4048)


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Топ коментарі
+14
Ось йще чому , кінець війни буде тільки коли одні частини ЗСУ підійдуть до Керчі , а інші к ростовській області .
Ніякого повернення до статусу на 23 лютого не повинно разлядатися як варіант !
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03.05.2022 08:26
+13
Это же стационарный объект, ******* вы уже по нему
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03.05.2022 08:08
+8
Та бомбить Крым давно пора. Сначала раздолбать станции перекачки украинской воды, потом ближайшие военные базы.
Только дороги в Крым НЕ ремонтировать.!
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03.05.2022 08:25
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Это же стационарный объект, ******* вы уже по нему
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03.05.2022 08:08 Відповісти
бастионы есть в двух версиях-шахтный и мобильный.вряд ли в ватостополе шахтный
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03.05.2022 08:27 Відповісти
Пардон, чем? У вас есть ракеты средней дальности?дайте.
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03.05.2022 08:36 Відповісти
З Миколаївської області можна спробувати точкою У.
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03.05.2022 08:38 Відповісти
Даже если и можно, Точек ограниченное количество. А целей, оочень много.
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03.05.2022 08:48 Відповісти
Не , всьо куйня... Асвальт не долетит..
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03.05.2022 08:51 Відповісти
Точка до 120 км. А до Севастополя 280..
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03.05.2022 09:11 Відповісти
рахувати вмієте ? (

дальність Точки -у 120 км...
дальність Бастіону -300 км.
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03.05.2022 09:44 Відповісти
Пане офіцере, яка у Вас спеціальність?
Точка може летіти максимум на 130 км, а від найпівденнішого міста, що під контролем України, до Севастополя не менше 280. Тут Точка не допоможе.
Тільки Великодній гостинець від Дядька Джо
Називати не буду, про нього і так всі знають
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03.05.2022 10:10 Відповісти
Британія дала
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03.05.2022 23:11 Відповісти
Какой стационарный? Кацапы же видео показывали. Это тоже самое, что с-400, только на 2 ракеты и по кораблям низколетящие, но могут и по суше бить.

Нужны зенитки против этих ракет с зушками или немецкие эти.
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03.05.2022 09:13 Відповісти
Грім має впоратись. Якщо, звісно, хочу б одну реальну пускову встигли зробити, а не тільки дослідний зразок
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03.05.2022 10:15 Відповісти
Москаль північний, то наш ворог вічний.
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 08:22 Відповісти
крымский мост ещё долго будет глаза мозолить ?
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03.05.2022 08:22 Відповісти
Криський міст потрібен,тоді коли орки нах звалять з окупованого Криму,тоді і можна лупанути.Ну вдаримо зараз і шо? куди ту всю рашистську мерзоту дівати?..вони ж захочуть залишитись і знову гнійник там розводити.ви шо забули як вони раділи в 2014 році--хоть камні с нєба мі на родінє
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03.05.2022 08:26 Відповісти
вплавь , вода потеплеет и вперёд, а мост щас надо лупить
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03.05.2022 08:45 Відповісти
Абсолютно не правильная у тебя логика. Крысы никогда не начнут драпать пока чуствуют себя в безопасности. А безопасность крыс обеспечивает крымский мост. Возьми вылези на крышу дома и пускай лестница по которой ты вылез упадет. Именно когда упадет лестница у тебя начнется истерически будешь искать как спуститься, а не когда все хорошо и пути отхода под контролем
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03.05.2022 08:51 Відповісти
Згоден,але ж вони багато свого металобрухту і мяса по мосту підпягують
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03.05.2022 09:09 Відповісти
а если они ударят по нашим мостам через днепр то что будет ?
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03.05.2022 09:49 Відповісти
На мост нужны десятки тонн взрывчатки, чтобы не только полотно испортить. То есть катер какой-то с взрывчаткой может подойти, либо с поезда вагон с ракетами подорвать диверсией в России. Больше агентурная работа то есть, это приоритет должен быть.
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03.05.2022 09:15 Відповісти
в Криму пожеж, ще не було,?Будуть!
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03.05.2022 08:23 Відповісти
Та бомбить Крым давно пора. Сначала раздолбать станции перекачки украинской воды, потом ближайшие военные базы.
Только дороги в Крым НЕ ремонтировать.!
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03.05.2022 08:25 Відповісти
жабу жарять на повільному вогні... ))

НЕ ВСЕ ЗРАЗУ.. Необхідне "моральне дозрівання москалів".. )

вже до бомбувань Расєї дійшло,хоч офіційно НЕ ВИЗНАЄМО.. )

Незабаром-офіційне визнання ударів по ЗАКОННИМ ЦІЛЯМ на рашистській території..

І лише тоді - по Криму )
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03.05.2022 09:57 Відповісти
Ось йще чому , кінець війни буде тільки коли одні частини ЗСУ підійдуть до Керчі , а інші к ростовській області .
Ніякого повернення до статусу на 23 лютого не повинно разлядатися як варіант !
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03.05.2022 08:26 Відповісти
Тих окупантів поступово вичавлювати треба з Криму..щоб вони самі втікали ,якраз по тому мосту..підпалити дещо ..взірвати..от тоді нехай втікають з манатками в рускє мір
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03.05.2022 08:28 Відповісти
идет охота на хохлов, идет охота
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03.05.2022 08:32 Відповісти
Шо ты там охотишься, пугало на американском интернете.
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03.05.2022 08:36 Відповісти
Владік, йшов би ти на)(уй
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03.05.2022 08:40 Відповісти
Севастополь має бути знищений як Маріуполь! Генштаб чому досі немає жодних вибухів і руйнувань в Криму?!!!!!!???? Скільки можна терпіти це лайно???!
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03.05.2022 08:36 Відповісти
Після звільненя ніякого Севастополя немає бути взагалі. Ні Панорам, ні Діарам. Ніякої згадки. Ця назва має зникнути з мапи і пам'яті України.
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03.05.2022 08:40 Відповісти
ну почему же севастополь это Херсонес исторические названия вернуться
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03.05.2022 09:53 Відповісти
Є хороший хід.. Віддати Севастополь в Аренду туркам років на 50-ть..

Вони миттю зроблять з нього "Aqyar -місто курортної слави " )))
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03.05.2022 09:54 Відповісти
ну чому ж? Діорама про те, як росіяни топили свій флот має бути. І про крейсер мацква теж можна зробити. Там, якщо із фантазією підійти, то майже нічого і руйнувати не прийдеться.
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03.05.2022 10:09 Відповісти
Залужный запретил, но надеемся смельчаки найдутся и ******.
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03.05.2022 10:26 Відповісти
********* террорист который сполна понесёт возмездие. Готовьтесь воены *********** слезать с дивана и в военкомат с кульком в вещмешке на фронт, вяличие быстро сдуется и желание воевать.
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03.05.2022 08:41 Відповісти
надеюсь, что жить "бастиону" осталось совсем недолго... как и севастополю с керчью и джанкоем...
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03.05.2022 09:27 Відповісти
на жаль ,орієнтовно 4-8 "Бастіонів" в Криму прикрито як мінімум 4-ма дивізіонами С-400 (точніше С-300),бо поки що ракет для С-400 "в обріз"...

---------------------

//В России https://oxota23.ru/ognestrelnoe/bastion-kompleks-beregovoj-oborony.html по данным 2021 года на вооружение было принято 40 комплектов данной техники, размещенных:

в Крыму - в городах Анапа и Севастополь;
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03.05.2022 09:42 Відповісти
Згідно Вікіпедії,в рашки 4 кораблі ЧФ(проекта 21631 «Буян-М) з ракетами Онікс .
Перший стаціонарний протикорабельний БРК "Бастіон-С" шахтного базування (до 36 ракет 3М55) мав бути розгорнутий у Криму у 2020 році.

-але,здається,обмежились мобільними установками...---------------

«В 2019 году ожидалось поступление трех ракетных дивизионов. Они войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов», - сказал источник агентства.

Источник уточнил, что в части, касающейся Черноморского флота, у которого в оккупированном Крыму уже развернут БРК «Бастион», речь идет об очередном дивизионе БРК этого типа.

«Замена БРК «Утес» в Крыму на БРК «Бастион» шахтного базирования пока не планируется», - сказал он.

По открытым данным, дальность полета ракеты «Оникс» БРК «Бастион» составляет до 500 км.

https://www.blackseanews.net/read/149139

----------------

на сегодняшний день на вооружении комплекса "Утес" стоят противокорабельные ракеты "Прогресс" с дальностью поражения целей до 460 км.

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03.05.2022 09:38 Відповісти
ЖДЕМ ОТВЕТКИ
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03.05.2022 10:02 Відповісти
 
 