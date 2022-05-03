Ми не бачимо ознак того, що переговори Росії та України дадуть результат, - Держдеп

Радник Держдепу США Дерек Шолле сумнівається, що переговори Росії та України щодо війни можуть дати результат.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Голосу Америки він сказав, що РФ, напевно, не хоче серйозних переговорів.

Шолле зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем перед візитом держсекретаря до Москви та Києва. За його словами, у Держдепі чекають з нетерпінням можливості дізнатися у нього про результати поїздки та шанси просунутися до миру.

"Ми сумніваємося. Ми бачили мало ознак того, що переговори будуть плідними. Росія, схоже, не хоче вести серйозні переговори", – сказав Шолле.

Він заявив, що США не мають оцінки стану здоров'я російського диктатора Володимира Путіна, але Вашингтон упевнений – він ухвалив неправильне рішення, продовжуючи жорстоку війну проти України.

"Ми дали йому (Путіну. – Ред.) всі шанси вибрати інший шлях протягом багатьох місяців, але ми також ясно дали йому зрозуміти, що Росія і він особисто заплатять високу ціну, якщо він продовжить війну проти України", – додав Шолле.

Крім того, він зазначив, що США зараз зосереджені на тому, щоб Конгрес схвалив пропозицію американського президента Джо Байдена про збільшення допомоги України на $33 млрд. За його словами, це той обсяг та масштаб допомоги, який засвідчує зацікавленість США мати безпечну та мирну Україну.

это тот масштаб и объем помощи, который, по нашему мнению, отражает то, что в наших интересах иметь безопасную и мирную Украину.

Також читайте: Це расизм та підступна брехня, - Держдеп про антисемітські заяви Лаврова