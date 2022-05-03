Ми не бачимо ознак того, що переговори Росії та України дадуть результат, - Держдеп
Радник Держдепу США Дерек Шолле сумнівається, що переговори Росії та України щодо війни можуть дати результат.
Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Голосу Америки він сказав, що РФ, напевно, не хоче серйозних переговорів.
Шолле зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем перед візитом держсекретаря до Москви та Києва. За його словами, у Держдепі чекають з нетерпінням можливості дізнатися у нього про результати поїздки та шанси просунутися до миру.
"Ми сумніваємося. Ми бачили мало ознак того, що переговори будуть плідними. Росія, схоже, не хоче вести серйозні переговори", – сказав Шолле.
Він заявив, що США не мають оцінки стану здоров'я російського диктатора Володимира Путіна, але Вашингтон упевнений – він ухвалив неправильне рішення, продовжуючи жорстоку війну проти України.
"Ми дали йому (Путіну. – Ред.) всі шанси вибрати інший шлях протягом багатьох місяців, але ми також ясно дали йому зрозуміти, що Росія і він особисто заплатять високу ціну, якщо він продовжить війну проти України", – додав Шолле.
Крім того, він зазначив, що США зараз зосереджені на тому, щоб Конгрес схвалив пропозицію американського президента Джо Байдена про збільшення допомоги України на $33 млрд. За його словами, це той обсяг та масштаб допомоги, який засвідчує зацікавленість США мати безпечну та мирну Україну.
это тот масштаб и объем помощи, который, по нашему мнению, отражает то, что в наших интересах иметь безопасную и мирную Украину.
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https://www.youtube.com/channel/UCUDysN5NuRT91hf-jaDSZWA SE https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w&lc=UgyEHdmr41a6-n5uR2N4AaABAg 20 часов назад
Гімн України. Запис 1910 року (перший запис). https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=292 https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=291
І може викинути з неї будь-якої хвилини, але не робить цього.
Значить, все, що говорить арахамія, це позиція презедента.
"Вранці 2 травня люди мають прибути до Запоріжжя."
https://www.bbc.com/ukrainian/media-61294388
Сьогодні вже ранок 3 травня.
ЧОМУ ці люди до сих пір не в Запоріжжі?
Це ще один приклад домовленостей із пуйлом та всіма рашистами.
Все остальные переговоры будут тотальной победой плеши. Так как отсутствие контроля над своей территорией - это препятствие и для инвесторов, и для разнообразных соглашений. Не будет контроля, не будет денег, зато кацапы будут зарабатывать на энергоносителях, развивая армию и также вербуя за деньги политиков здесь.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити
країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...