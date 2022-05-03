УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8589 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 022 32

Ми не бачимо ознак того, що переговори Росії та України дадуть результат, - Держдеп

госдеп

Радник Держдепу США Дерек Шолле сумнівається, що переговори Росії та України щодо війни можуть дати результат.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю Голосу Америки він сказав, що РФ, напевно, не хоче серйозних переговорів.

Шолле зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем перед візитом держсекретаря до Москви та Києва. За його словами, у Держдепі чекають з нетерпінням можливості дізнатися у нього про результати поїздки та шанси просунутися до миру.

"Ми сумніваємося. Ми бачили мало ознак того, що переговори будуть плідними. Росія, схоже, не хоче вести серйозні переговори", – сказав Шолле.

Він заявив, що США не мають оцінки стану здоров'я російського диктатора Володимира Путіна, але Вашингтон упевнений – він ухвалив неправильне рішення, продовжуючи жорстоку війну проти України.

"Ми дали йому (Путіну. Ред.) всі шанси вибрати інший шлях протягом багатьох місяців, але ми також ясно дали йому зрозуміти, що Росія і він особисто заплатять високу ціну, якщо він продовжить війну проти України", – додав Шолле.

Крім того, він зазначив, що США зараз зосереджені на тому, щоб Конгрес схвалив пропозицію американського президента Джо Байдена про збільшення допомоги України на $33 млрд. За його словами, це той обсяг та масштаб допомоги, який засвідчує зацікавленість США мати безпечну та мирну Україну.

это тот масштаб и объем помощи, который, по нашему мнению, отражает то, что в наших интересах иметь безопасную и мирную Украину.

Також читайте: Це расизм та підступна брехня, - Держдеп про антисемітські заяви Лаврова

Автор: 

Держдепартамент США (1645) переговори з Росією (1233)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Як думаєте, шановне товариство, це призначене ще комусь окрім ОПи і самого Зєлєнского? 🤔 І ще цікаво, скільки ще сигналів потрібно зеленим від нашиш справжніх союзників, щоб ці сепаратні перемовини були припинені?
показати весь коментар
03.05.2022 08:29
+14
Ни каких переговоров только капитуляция России
показати весь коментар
03.05.2022 08:33
+13
Арахамія нічого сам не вирішує. Його призначив в переговорму групу презедент.
І може викинути з неї будь-якої хвилини, але не робить цього.
Значить, все, що говорить арахамія, це позиція презедента.
показати весь коментар
03.05.2022 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Неймовірна краса України під ранкову музику (Гімн України lounge remix)
показати весь коментар
03.05.2022 08:24 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCUDysN5NuRT91hf-jaDSZWA

https://www.youtube.com/channel/UCUDysN5NuRT91hf-jaDSZWA SE https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w&lc=UgyEHdmr41a6-n5uR2N4AaABAg 20 часов назад

Гімн України. Запис 1910 року (перший запис). https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=292 https://www.youtube.com/watch?v=A3kmKJ61osE&list=PLqQ2FU7gb2PneA9pK2Ek__NVZ-_wnz4Ut&index=291
показати весь коментар
03.05.2022 10:30 Відповісти
дадут-дадут, сапогом по ***лу лаптеносцам
показати весь коментар
03.05.2022 08:27 Відповісти
Ви маєте зробити так , щоб ці перемовини взаглі ніхто не побачив .
показати весь коментар
03.05.2022 08:28 Відповісти
Як думаєте, шановне товариство, це призначене ще комусь окрім ОПи і самого Зєлєнского? 🤔 І ще цікаво, скільки ще сигналів потрібно зеленим від нашиш справжніх союзників, щоб ці сепаратні перемовини були припинені?
показати весь коментар
03.05.2022 08:29 Відповісти
це не переговори! Це таємне обговорення ОПою нааративів,хотелок від Х.... та його кентавра Лаврова. Переговори це рівність учасників, а не терки однією кампашкою. Госдеп не тільки не бачить променя прогресу, але і в упор не помічає самих"переговорників"від України.
показати весь коментар
03.05.2022 09:41 Відповісти
Саме так. Сепаратні переговори з ворогом проти наших союзників, партнерів та українського народу справжня українська влада вести не може. Кремлядські холуї в очікуванні повного фіаско своїх хаспод на болотах - катів українського народу, намагаються діяти на випередження для порятунку окупантів від повної політичної, економічної та всеосяжної цивілізаційної ізоляції.
показати весь коментар
03.05.2022 20:05 Відповісти
арахамія має іншу думку і вона подобається лошаді. Але лошадь просрала овес від арахамії. Тепер всьо.
показати весь коментар
03.05.2022 08:30 Відповісти
Арахамія нічого сам не вирішує. Його призначив в переговорму групу презедент.
І може викинути з неї будь-якої хвилини, але не робить цього.
Значить, все, що говорить арахамія, це позиція презедента.
показати весь коментар
03.05.2022 09:02 Відповісти
Ни каких переговоров только капитуляция России
показати весь коментар
03.05.2022 08:33 Відповісти
шановний Держдеп..ми громадяни України ,теж не бачим не тільки результатів перемовин а і сенсу..Рашка на перемовини не йде, то нахєра вони потрібні.
показати весь коментар
03.05.2022 08:33 Відповісти
Сигнал всим Боневтікам...
показати весь коментар
03.05.2022 08:38 Відповісти
якісь були перемовини..шось там мутили..перед самим приїздом Джонсона...потім Джонсон втіхаря прокрався на поїзд/Джонсон..Боря Джонсон/ і приїхав до Києва..і каже---ви шо оху..ли ..я вам гроші .зброю..ЕС на вуха ставлю,щоб вони Україні допомагали ,а ви перемовини ведете?і когось копнув там в Києві в дупу,можливо і синяк під оком набив комусь
показати весь коментар
03.05.2022 08:39 Відповісти
Таки да, я согласен. Те переговоры - безполезная имитация активной работы.
показати весь коментар
03.05.2022 08:45 Відповісти
З якою метою імітація? Можливо активний обмін інформацією під прикриттям переговорів?
показати весь коментар
03.05.2022 22:54 Відповісти
По мере того, как Украина и ВСУ доказывает всему миру, что способна не только сопротивляться, но и победить агрессора, давление наших союзников по "принуждению Украины к переговорам с РФ" ослабевает. Сначала это было заметно по риторике АП, а теперь уже пошли соответствующие заявления от союзников. Это хороший сигнал: союзники начали верить в победу Украины.
показати весь коментар
03.05.2022 08:52 Відповісти
что ты несешь бот? наши союзники никогда не принуждали Украину у переговорам c твоей кацапией
показати весь коментар
03.05.2022 09:57 Відповісти
Вони навіть увесь час активно протидіяли цим переговорам, які ведуться зевладою на шкоду інтересам України
показати весь коментар
03.05.2022 22:59 Відповісти
Будь які перемовини, то є сепарска здача України ворогу.
показати весь коментар
03.05.2022 08:55 Відповісти
Перемовини, коли війська на нашій землі, це - фікція. Орки будуть викрадати людей, катувати, обстрілювати сусідні села та містечка, як вони це роблять зараз навіть зі своєї території. То що це за мир ? Аби відзвітувати, що домовились. Про що ? За два роки вже надивились "просто перестать стрелять" і як результат всієї балаканини оцю навалу орків. Війна - це страшна річ. Але не ми її розпочали. І йде вона на нашій землі. Звільняти треба, хоч здохни! Що далі - буде видно. Слава Україні і її Збройним силам ! Нехай Бог допомагає захисникам залишитись живими.
показати весь коментар
03.05.2022 08:56 Відповісти
Кожній адекватній людині зрозуміло, що перемовини з московією - це відверте ні про що. Імітація бурхливої діяльності потрібна єрмаку та його шісткам, щоб відволікти увагу украінців від своєї злочинної діяльності на користь ворога. Вони готуються до наступних виборів.
показати весь коментар
03.05.2022 09:06 Відповісти
Верещук вже домовилась про евакуацію з Азовсталі цивільних.

"Вранці 2 травня люди мають прибути до Запоріжжя."

https://www.bbc.com/ukrainian/media-61294388

Сьогодні вже ранок 3 травня.

ЧОМУ ці люди до сих пір не в Запоріжжі?

Це ще один приклад домовленостей із пуйлом та всіма рашистами.
показати весь коментар
03.05.2022 09:09 Відповісти
потому-что верещук и зеленский - трепло оба
показати весь коментар
03.05.2022 09:58 Відповісти
Переговоры начнутся тогда и только тогда, когда механизированная бригада захватит кацапский город, не обязательно Белгород. И на это и должна быть цель. Нужно каждую ночь запускать мишени-беспилотники с катапульты и заставлять врага тратить ракеты, светить узкие радары, затем бить по ним. Потом прорвать танками и зайти в город.

Все остальные переговоры будут тотальной победой плеши. Так как отсутствие контроля над своей территорией - это препятствие и для инвесторов, и для разнообразных соглашений. Не будет контроля, не будет денег, зато кацапы будут зарабатывать на энергоносителях, развивая армию и также вербуя за деньги политиков здесь.
показати весь коментар
03.05.2022 09:12 Відповісти
а как же Воронєж
показати весь коментар
03.05.2022 10:49 Відповісти
странно, Госдеп не видит, а вот гидрант, дерьмак, трахамония и пепелац все время говорят о процессе переговоров... так кто бабахнулся? думаю, что вторая часть списка без первого... вопрос - почему анало говнет до сих блестят по всем программам, везде публикуется их бред... они надоели всем и во всём...
показати весь коментар
03.05.2022 09:24 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 09:33 Відповісти
Никаких переговоров! Полный разгром России и военным и санкционным путем!
показати весь коментар
03.05.2022 10:27 Відповісти
Улус гопників щойно всоте продемонстрував свою недоговороздатність, заблокувавши постачання газу Болгарії і Польші всупереч угодам. Лишився лише один ідот на планеті, який може потягти Україну у політичну Чорнобаївку, підписавши щось з пуйлом - треба стежити за ним 24/7, благо він поруч.
показати весь коментар
03.05.2022 10:46 Відповісти
Щас вилізе якийсь ГБешний агент Єрмак, скаже, що ми підписали мир, главноє пєрєстать стрєлять, і світ почне знімати санкції. Для того Єрмака в аапрат всунули, щоб він зливав все і вся.
показати весь коментар
03.05.2022 13:09 Відповісти
та що там переговори?... я ось не бачу, щоб санкції дали хоч якісь результати! Війна якби ще аж з 2014-ого року йде і санкції в тому числі, і все до чого призвели санкції, то це ЩЕ БІЛЬША ВІЙНА!!!! до сраки такі санкції!!!11 як і переговори...
показати весь коментар
03.05.2022 13:10 Відповісти
пiвтори роки тому:

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити

країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...
показати весь коментар
07.05.2022 13:14 Відповісти
 
 