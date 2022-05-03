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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 220 дітей, понад 406 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше ніж 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 220 дітей загинуло та понад 406 отримали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

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2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією м.Одеса загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Автор: 

діти (5127) смерть (6772) воєнні злочини (1870) Офіс Генпрокурора (3268)


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В эту стать надо добавлять угнаных в мордор детей
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03.05.2022 10:56 Відповісти
Доки не виплатять репарації і не повернуть кожну дитинку і дорослого- ніяких завдань про пом'якшення санкцій.
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03.05.2022 13:26 Відповісти
 
 