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Новини Війна
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Ситуація в регіонах: війська РФ накрили вогнем Донеччину, критична ситуація у окупованих селах на Херсонщині, удари по акваторії в Очакові, - звіти ОВА

луганщина

Уночі російські окупанти обстрілювали Харків, Луганщину, Херсонщину, Миколаїв, Одеса оговтується від ракетного удару, внаслідок якого загинув неповнолітній.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ситуація в регіонах станом на 8.00:

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

В Одесі ніч минула спокійно. Ввечері 2 травня ворог завдав ракетного удару: пошкоджено одну з релігійних споруд, є влучання в об'єкт міської інфраструктури Одеси та в житлову будівлю, внаслідок чого один 15-річний загиблий, є поранена дівчина, з іншими людьми, які знаходились в місці удару, працюють психологи.

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Харків: вночі знову були обстріли Харкова, за попередньою інформацією, постраждалих немає. У Харківському районі через обстріли зранку вівторка виникла пожежа на одному з підприємств, дані про поранених уточнюються, працюють рятувальники.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі. Жертв немає.

Луганщина: основні зусилля ворога зосереджено на встановленні контролю над Рубіжним та Попасною. Ввечері понеділка був потужний обстріл Рубіжного, зранку вівторка — Новодружеська. Деталі щодо постраждалих та наслідків обстрілів з’ясовуються. Було евакуйовано 20 людей.

Донеччина: з п’ятої ранку — обстріл Вугледару з артилерії. На зараз відомо про трьох загиблих цивільних. Лиман, Авдіївка — під постійними обстрілами.

Продовжується евакуація населення з прифронтової зони. Маріуполь: процес евакуації триває.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

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Миколаївщина: надвечір були обстріли області, було завдано удару по акваторії в місті Очаків. Також було здійснено обстріл по місту Миколаїв. Станом на ранок постраждалих нема. Деталі з’ясовуються.

Автор: 

ОДА (1630)


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Главное направление на направлении Крыма ибо ракетами разрушим мост - Крым будет отрезан от России и нужно будет наступать на Крым и забрав Крым Юг будет очищен и тогда останется одно направление на Донбассе и все силы можно бросить туда и сделать 1 фронт!
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03.05.2022 09:38 Відповісти
Это конечно хорошая мысль, но чем вы собрались мост разрушить
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03.05.2022 10:07 Відповісти
очень длинным языком с дивана
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03.05.2022 11:43 Відповісти
Юрий Швец, вчера задал вопросы прямо Ермаку, по распределению помощи от США на зарплаты ВСУ пол миллиардов денег, которые не выплачиваются нашим военным и почему, после приезда директора ЦРУ в январе, где был доклад о войне России с нами в ближайшее время, был в феврале Разминирован Чонгар.Весь юг страны был не защищен. Але, Ермак, ждём прямой ответ от вас, не через Арестовича, который постоянно врёт. На кого вы работаете? С гуманитаркой разобрались?
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03.05.2022 09:40 Відповісти
швец провокатор - а ермак предатель
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03.05.2022 11:44 Відповісти
Бутусов Однією з найбільших загадок війни,яка має вплив на хід подій на півдні України Є НЕпідрив мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини В усіх планах Оборони Півдня на 1 місці був підрив мостів Сотні разів відпрацьовували на командно штаб\маневрах
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03.05.2022 09:52 Відповісти
Кажете https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%92%D1%82%D1%96%D0%BA?src=hashtag_click #БоНеВтік ? А навіщо https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский мав тікати, якщо у нього з російським керівництвом договорняк? Час згадати мутну поїздку Зеленского в Оман. Яка така нагальна потреба була туди летіти на початку президентства?..
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html «Оманлива відпустка». В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський (розслідування) (radiosvoboda.org)

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03.05.2022 09:53 Відповісти
да вот отсюда с Омана и все жертвы на Юге привет Чонгар Каховка Мариуполь Херсон и т.д.
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03.05.2022 11:46 Відповісти
 
 