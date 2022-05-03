За добу харківські рятувальники загасили сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 14 із яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у фейсбуці.

"Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж, викликаних ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, господарських будівель та адміністративних будівель. Пожежі сталися у Київському (2) районі Харкова, а також Харківському (3), Богодухівському (1) та Чугуївському (1) районах області", - йдеться в повідомленні.

Найбільша пожежа через обстріл розпочалася о 4:50 у с.Докучаївське Харківського району області. Там горіла адмінбудівля на площі близько 800 кв. Силами 6 пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалося локалізувати о 5:14. Остаточно пожежу було ліквідовано о 7:29.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби знищено 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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