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За добу харківські рятувальники загасили сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - ДСНС

пожежа

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 14 із яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у фейсбуці.

"Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж, викликаних ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, господарських будівель та адміністративних будівель. Пожежі сталися у Київському (2) районі Харкова, а також Харківському (3), Богодухівському (1) та Чугуївському (1) районах області", - йдеться в повідомленні.

Найбільша пожежа через обстріл розпочалася о 4:50 у с.Докучаївське Харківського району області. Там горіла адмінбудівля на площі близько 800 кв. Силами 6 пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалося локалізувати о 5:14. Остаточно пожежу було ліквідовано о 7:29.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби знищено 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Також читайте: Унаслідок обстрілів окупантами на Харківщині за добу сталося 15 пожеж, - ДСНС

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пожежа (4350) Харків (5664) ДСНС (5137)


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В кацапии наверняка свыше 500 тысяч наших беженцев. Кто мешает с ними связаться и попросить их пойти с коробкой спичек в лес, соблюдая минимум мер безопасности (без телефона, со сменной одеждой от камер наблюдения под курткой или в сумке, посмотреть прогноз погоды с дождями и направлением ветра, чтобы хотя бы самому убежать в нужную сторону). За успешную работу дать медаль и денежную награду, существенную. Особенно лес около ряда предприятий и логистики, особенно где на спутниковых снимках нету специальной вырубки и песочных полос. Не надо просить сфоткать на телефон, просто завести бота в телеграме, куда заранее пишешь о поджоге и примерном времени и если он произошел, то есть доказательство уже. Проще и эффективнее ничего не может быть. Цели и самому можно наметить, где нужный лес со смолой растет, где есть нужная погода часто.
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03.05.2022 09:58 Відповісти
 
 