Заборону на продаж алкоголю відновлено на всій території Чернігівської області, - Чаус

На всій території Чернігівської області відновлено заборону торгівлі алкогольними напоями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі у вівторок.

"Учора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні, і ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівщини, а на іншу - акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівщини. Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області", - написав Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборону продажу алкоголю скасували на Чернігівщині, - ОВА