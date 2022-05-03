Заборону на продаж алкоголю відновлено на всій території Чернігівської області, - Чаус
На всій території Чернігівської області відновлено заборону торгівлі алкогольними напоями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі у вівторок.
"Учора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні, і ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівщини, а на іншу - акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівщини. Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області", - написав Чаус.
Топ коментарі
+5 Eugen Mk
показати весь коментар03.05.2022 10:25 Посилання
+4 Александр Александров #465274
показати весь коментар03.05.2022 09:56 Посилання
+3 Саса Сасак
показати весь коментар03.05.2022 10:21 Посилання
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Не вмієм "вмеру нажиратися" то будемо трезвениками.
а) приятный - отрасль легального производства алкогольных напитков наконец загнётся
б) несколько неожиданный - буйный расцвет палёнки и самогоноварения
Убогий, малограмотный малолетка, историю даже в школе не учило, от слова - совсем?
Почитай на досуге чем заканчивались такие запреты в совке в начале 20-х и конце 80-х, и в Штатах в конце 20-х - начале 30-х прошлого века.
Кстати, кликуху ты себе выбрал прямо по Фрейду.