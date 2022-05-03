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Заборону на продаж алкоголю відновлено на всій території Чернігівської області, - Чаус

алкоголь

На всій території Чернігівської області відновлено заборону торгівлі алкогольними напоями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі у вівторок.

"Учора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні, і ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівщини, а на іншу - акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівщини. Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області", - написав Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборону продажу алкоголю скасували на Чернігівщині, - ОВА

Автор: 

алкоголь (1249) Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (61)


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Топ коментарі
+5
Повод он всегда найдётся. От токо результатов будет два:
а) приятный - отрасль легального производства алкогольных напитков наконец загнётся
б) несколько неожиданный - буйный расцвет палёнки и самогоноварения
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03.05.2022 10:25
+4
Не надо. Там просмотров у видео немного, зато в комментариях слет кремлеботов. Пусть это говновидео так и будет в пердях ютуба.
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03.05.2022 09:56
+3
****** в обратно в совок и там запрещай.
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03.05.2022 10:21
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Кибер воины, а ну давайте тролянем молдаванскую свиноруску))))
https://www.youtube.com/watch?v=uIRaDB43cX4
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03.05.2022 09:53 Відповісти
Не надо. Там просмотров у видео немного, зато в комментариях слет кремлеботов. Пусть это говновидео так и будет в пердях ютуба.
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03.05.2022 09:56 Відповісти
Бумеранг вже стартував...
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03.05.2022 10:00 Відповісти
Краще закидати репортами канал
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03.05.2022 10:16 Відповісти
Надо по всей Украине возобновить запрет, и наркоторговцев отлавливать, а то как Украину защищать здоровья а нет а забухать и вмазаться здоровья через край.
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03.05.2022 10:07 Відповісти
Вот нахрена на фронте наркеты и синелобики ? Они тебе навоюют ))).
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03.05.2022 10:17 Відповісти
****** в обратно в совок и там запрещай.
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03.05.2022 10:21 Відповісти
Я взагалі не розумію нащо притомній і адекватній людині труїти себе етиловим спиртом. То доля усіляких орків жити в п'яному угарі.
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03.05.2022 10:08 Відповісти
Алкоголь это целая культура, культура всего мира. Нажираться каждый божий день как свинья и выпивать в компании на праздники, бутылочку вина за семейным ужином или пивка после тяжелого трудового дня, это разные стороны одного продукта. У нас Дохренище алкашей ,что бы там на свинособак не говорили - мы не далеко от них ушли в этом направлении. Запрет алкоголя ничего не изменит, бухари как были так и будут. Повышатся должна социальная и моральная сторона жизни, тогда опустившихся людей станет меньше.
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03.05.2022 12:36 Відповісти
Акцизы значит похрену. И самогоноварение похрену. Хотя стоп, может от второго денех больше? Не надо делиться с государством, меньше затраты - сплошной профит!
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03.05.2022 10:15 Відповісти
І все із-за долбойоба що пьяним на машині врізався у поїзд. Пішла новина у пресу, і на наступний день - знову заборона на алкоголь)

Не вмієм "вмеру нажиратися" то будемо трезвениками.
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03.05.2022 10:18 Відповісти
Повод он всегда найдётся. От токо результатов будет два:
а) приятный - отрасль легального производства алкогольных напитков наконец загнётся
б) несколько неожиданный - буйный расцвет палёнки и самогоноварения
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03.05.2022 10:25 Відповісти
Жесть, війна, розруха, розпач, а тут нема й чим зняти елементарно напругу. Рай просто для самогонщиків та для нас, дилерів. Тримайтесь там рідні, все буде добре.
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03.05.2022 10:25 Відповісти
Чиновнику занесли гроші ті, хто кришує нелегальну торгівлю алкоголем?
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03.05.2022 11:25 Відповісти
Чаусу больше не наливать !!!
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03.05.2022 11:35 Відповісти
Нужно сделать сухой закон. Нация опасносте, вымирает.
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03.05.2022 12:31 Відповісти
Заведём своих бутелегеров с блэкджэком и шлюхаме
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03.05.2022 14:03 Відповісти


Убогий, малограмотный малолетка, историю даже в школе не учило, от слова - совсем?
Почитай на досуге чем заканчивались такие запреты в совке в начале 20-х и конце 80-х, и в Штатах в конце 20-х - начале 30-х прошлого века.

Кстати, кликуху ты себе выбрал прямо по Фрейду.
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03.05.2022 19:52 Відповісти
правильно.
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04.05.2022 05:25 Відповісти
 
 