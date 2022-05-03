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Новини Війна
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Армія РФ значно ослабла внаслідок вторгнення в Україну, - Міноборони Британії

рф

В результаті вторгнення в Україну російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Як зазначається, за період з 2005 по 2018 рік оборонний бюджет Росії збільшився приблизно вдвічі, за рахунок інвестицій у декілька високоякісних повітряних, наземних і морських засобів. З 2008 року це лежало в основі масштабної програми військової модернізації.

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"Проте модернізація її фізичного обладнання не дозволила Росії домінувати в Україні. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельну потужність у вирішальну перевагу", - зазначає британська розвідка.

"Російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, внаслідок її вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде ускладнене через санкції. Це матиме тривалий вплив на здатність Росії розгортати звичайну військову силу", - йдеться в огляді.

Армія РФ значно ослабла внаслідок вторгнення в Україну, - Міноборони Британії 01

Автор: 

армія рф (17729) Велика Британія (5643)


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Топ коментарі
+22
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03.05.2022 10:05
+18
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03.05.2022 10:00
+16
Говорят, что все госпиталя Крыма забиты безрукими и безногими ордынцами - ОНИ ПОЛУЧИЛИ СВОЙ КРЫМ
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03.05.2022 10:02
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03.05.2022 10:00 Відповісти
Говорят, что все госпиталя Крыма забиты безрукими и безногими ордынцами - ОНИ ПОЛУЧИЛИ СВОЙ КРЫМ
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03.05.2022 10:02 Відповісти
А что потом? Да хоть руки ноги с неба!
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03.05.2022 10:07 Відповісти
Одна нога сдесь, а другая там👍❗Супер шпагат от козломордых
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03.05.2022 10:22 Відповісти
відгадайте...без рук без ніг-по кримському мосту біжить
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03.05.2022 10:24 Відповісти
Мабуть щось трапилось.
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03.05.2022 10:02 Відповісти
Усе украли урки. Чим їм воювати,лаптями і Боярышником 2
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03.05.2022 10:03 Відповісти
Та не ослабела а её просто НЕТ !
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03.05.2022 10:04 Відповісти
Спалили на вогні Війни
Десант
модерні танки,
вертольоти..
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03.05.2022 10:05 Відповісти
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03.05.2022 10:05 Відповісти
Горіти в пеклі москалі
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03.05.2022 10:05 Відповісти
Украине нужны много роев беспилотников! Пишите люди западным властям и министрам оборон и другим министрам и через переводчик переводите, если не знаете английский.
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03.05.2022 10:06 Відповісти
Саме час всім забирати свої землі окуповані кацапами за 20 сторіччя
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03.05.2022 10:07 Відповісти
Плешь утилизирует советскую технику, срок годности которой уже подходил к полному концу, процент износа огромен был. Ему на нее плевать, ну а про мясо даже и говорить не стоит, утилизирует бурят, чеченцев и остальных, кто нелоялен.

Факт и просто сверхочевидный факт, что наступление плеши будет идти до последнего танка у него, до самого последнего. Видать, какой-то план имеет, может уже занес кому-то бабки из офиса сами знайте кого.

Плеши даже на Москву (крейсер) особо плевать. Он только на свою кнопку молится. И больше всего боится, если шахты ракеты погорят, подлодка утонет, с дрона скинут 30мм или даже мину на колесную пусковую установку или сгорят антенны в пирамиде стационарного высокомощного ПВО вдоль Москвы (города), скажем от выстрела РПГ в них.
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03.05.2022 10:09 Відповісти
Напишіть вже тим "експертам" які формують ті світові рейтинги армій,расія чомусь досі займає 2 місце там успадковане ще з часів срср..
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03.05.2022 10:10 Відповісти
Армія РФ значно ослабла внаслідок вторгнення в Україну, - Міноборони Британії

ps Імєющий уши да слішит. не зволікайте.
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03.05.2022 10:17 Відповісти
Параша должна быть полностью уничтожена. Не только её армия, но и все "такие русские", и все "не такие русские". Разбираться в сортах их говна уже нет времени !!!
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03.05.2022 10:23 Відповісти
на це потрібен час..і не один рік на жаль..рашизм )(уйло створив за одне покоління але вилікувати потрібні роки.Мойсей от свій народ 40 років водив шоб дурь вивітрити..Нам прийдеться з тими ублюдками поруч жити,і думаю ще не раз вони будуть лізти. нам прийдеться створювати потужну армію і відбудовувати міста.....до прикладу Ізраїль,а рашка більш потужніша,щоб ми собі не думали і в економічному і військовому плані--м'ясо завжди найдеться яке схоче здохнути за унітаз
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03.05.2022 10:32 Відповісти
Лекарство от рашизма- это термоядерное оружие США, а не хождение с Моисеем.
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03.05.2022 11:12 Відповісти
Техники орки везут еще много правда она уже с баз хранения, не обученное подкрепление тоже идут но они их разбрасывают по уже воюющим частям где их быстро перемалывают.
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03.05.2022 10:25 Відповісти
Она не ослабла, ее ослабли путем вливания в нее слабительных. Вот ей поневоле и приходиться ослабляться.
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03.05.2022 10:34 Відповісти
...армия ослабла,и готова воевать в Польше,Молдове и бомбить Америку Сарматом.
Для кого так заявления?
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03.05.2022 10:51 Відповісти
Вы фсе фрете! На фашигтон!
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03.05.2022 11:06 Відповісти
 
 