Армія РФ значно ослабла внаслідок вторгнення в Україну, - Міноборони Британії
В результаті вторгнення в Україну російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально.
Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Як зазначається, за період з 2005 по 2018 рік оборонний бюджет Росії збільшився приблизно вдвічі, за рахунок інвестицій у декілька високоякісних повітряних, наземних і морських засобів. З 2008 року це лежало в основі масштабної програми військової модернізації.
"Проте модернізація її фізичного обладнання не дозволила Росії домінувати в Україні. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельну потужність у вирішальну перевагу", - зазначає британська розвідка.
"Російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, внаслідок її вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде ускладнене через санкції. Це матиме тривалий вплив на здатність Росії розгортати звичайну військову силу", - йдеться в огляді.
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Десант
модерні танки,
вертольоти..
Факт и просто сверхочевидный факт, что наступление плеши будет идти до последнего танка у него, до самого последнего. Видать, какой-то план имеет, может уже занес кому-то бабки из офиса сами знайте кого.
Плеши даже на Москву (крейсер) особо плевать. Он только на свою кнопку молится. И больше всего боится, если шахты ракеты погорят, подлодка утонет, с дрона скинут 30мм или даже мину на колесную пусковую установку или сгорят антенны в пирамиде стационарного высокомощного ПВО вдоль Москвы (города), скажем от выстрела РПГ в них.
ps Імєющий уши да слішит. не зволікайте.
Для кого так заявления?