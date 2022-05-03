Більшість запланованих гаубиць вже доставлено в Україну, - Пентагон
В Україну вже доставлено більшість запланованих гаубиць у межах надання воєнної допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє сайт міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ.
"Стосовно відправлення гаубиць в Україну, я хочу сказати, що їхня доставка відбувається доволі добре. Насправді значна більшість із 90 (гаубиць. – Ред.), які ми зобов'язалися передати, вже в Україні. Тож вони продовжують доставлятися доволі непогано", - заявив Кірбі.
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