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Більшість запланованих гаубиць вже доставлено в Україну, - Пентагон

m777,гаубиця

В Україну вже доставлено більшість запланованих гаубиць у межах надання воєнної допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє сайт міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно відправлення гаубиць в Україну, я хочу сказати, що їхня доставка відбувається доволі добре. Насправді значна більшість із 90 (гаубиць. – Ред.), які ми зобов'язалися передати, вже в Україні. Тож вони продовжують доставлятися доволі непогано", - заявив Кірбі.

Також читайте: США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin, - Кірбі

Автор: 

зброя (7512) Пентагон (1435) Кірбі Джон (526)


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03.05.2022 10:49 Відповісти
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03.05.2022 10:51 Відповісти
Чекаємо на початок їхньої роботи на фронті...
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03.05.2022 10:51 Відповісти
А как же "бамбит канвои" и "грабить корованы"? Хде?
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03.05.2022 10:58 Відповісти
Только с помощью гаубиц,натовских систем залпового огня и боевых дронов с беспилотниками ВСУ сможет полностью перейти на современное дистанционное ведение войны.И тогда наши потери резко сократятся в разы.
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03.05.2022 11:07 Відповісти
Головне тут не самі буксируємі гаубиці, а кількість снарядів до них, що поставляються разом з ними, та можуть ще передати країни НАТО.
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03.05.2022 11:45 Відповісти
Саме кількість покіщо не дуже вражаюча - мова йшлась про 200-250тис. Для порівняння - в дебальцівськой операціі наши витратили біля 40тис. снарядів. Натівци вважають (і мабуть мают рацю), що іхні гаубіци більш точни ї відповідно снарядів потрєбують меньше для виконання тіх самих завдань. А що буде на практиці подевімось вже скоро - тижня за 2 або за 3...
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03.05.2022 15:29 Відповісти
 
 