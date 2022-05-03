Орбан сказав, що Росія планує закінчити війну до 9 травня, - Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем’єр-міністром Угорщини, у якій той нібито розказав про плани росіян закінчити війну в Україні до 9 травня.
Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так.... Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - заявив Папа Римський.
Папа також сказав, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а от сенсу їхати до Києва наразі не бачить.
До інтерв’ю 85-річний Франциск не згадував публічно Росію чи Путіна з початку війни 24 лютого. Але він використовував такі терміни, як "невиправдана агресія" та "вторгнення", і оплакував звірства проти цивільних осіб.
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Кончений.
хто з цих трьох
1.У Маразмі.
2.Брехун
3.НАївний.
а.путін
б.Папа
в.Орбан..
хоча..Пуйло точно не наївний .
До чого це я?...
А, - я більш ніж впевнений, що той звук, що видала дупа бульдога, від першої до останьої ноти едентичний тому, що видала паща Орбана, коли він це казав...
Ключове слово - Орбан.
Тобто влада Угорщини є не симпатиками рашистів, а їх союзниками.
Нужно вынудить Венгрию показать свое ордовское нутро, ей не место ни в НАТО ни в ЕС, слава богу Польшу это поняла.
Нормальны венгры пусть бегут дальше на запад или в послевоенную Украину - это единственный выход для них остаться европейцами.