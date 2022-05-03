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Новини Війна
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Орбан сказав, що Росія планує закінчити війну до 9 травня, - Папа Римський Франциск

франциск

Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем’єр-міністром Угорщини, у якій той нібито розказав про плани росіян закінчити війну в Україні до 9 травня.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так.... Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - заявив Папа Римський.

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Папа також сказав, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а от сенсу їхати до Києва наразі не бачить.

До інтерв’ю 85-річний Франциск не згадував публічно Росію чи Путіна з початку війни 24 лютого. Але він використовував такі терміни, як "невиправдана агресія" та "вторгнення", і оплакував звірства проти цивільних осіб.

Автор: 

Папа Римський (336) Папа Франциск (196) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+48
вимальовується нова вісь зла. Раша, Угорщина, Ватікан.
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03.05.2022 10:52
+31
Тобто Орбан триздить з пуйлом за війну, майже кожен день певно дзвонить цікавиться коли вже можна Закарпаття забирати... і висловлює занепокоєння, глибоке. що так довго!
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03.05.2022 10:54
+24
Деньги ***** в банках Ватикана . Свет должен уже этим вопросом заинтересоваться
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03.05.2022 10:56
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Антихрист з Ватикану розкаже про братські народи і як треба дружити.
Кончений.
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03.05.2022 11:50 Відповісти
***** планував закінчити війну до 9 травня шляхом знищення основних сил українців. Орбан підтримував таке прагнення. Ватикан виявляє певну наївність, черпаючи інформацію від під*****вник
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03.05.2022 11:52 Відповісти
ахах ... це якась коаліція чортів ... тепер той самий вислів іди під три чорти набуває нового значення ... можна навіть казати - іди під Путіна, Орбана та папу Франциска
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03.05.2022 11:54 Відповісти
Путін може проголосити 9 травня війну і мобілізацію, і поодинокі протести його не зупинять. Подібні заяви запізнілі і вводять в оману суспільну думку.
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03.05.2022 11:56 Відповісти
Пов'язані одним ланцюгом
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03.05.2022 11:57 Відповісти
Важко визначити..

хто з цих трьох

1.У Маразмі.

2.Брехун

3.НАївний.

а.путін

б.Папа

в.Орбан..

хоча..Пуйло точно не наївний .
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03.05.2022 12:05 Відповісти
папа продал душу дьяволу!
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03.05.2022 12:16 Відповісти
Ця заява фактично підтверджує, що мадяри ще до війни знаходилися у зговорі з кацапами по розділу України. Що вони все знали, а тому і нічим українцям не допомагали, та ще й шкодили. Інформація,що "все закінчиться до 9 травня" - дуже неоднозначна і тривожна...
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03.05.2022 12:27 Відповісти
так, є всі шанси, що москалі 'закінчать' 'спец. операцію' в Україні і... почнуть 'війну'!
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03.05.2022 12:28 Відповісти
он просто не уточнил до 9 мая какого года
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03.05.2022 12:48 Відповісти
Орбан придурок такий же як і путін.Воно розраховувало, за тиждень війни, анексувати Закарпаття?Ну,ну!
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03.05.2022 13:02 Відповісти
кумедний Папа. Це в Україні не бачуть сенсу, щоб він до нас їхав)))
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03.05.2022 13:18 Відповісти
сдал папик ******
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03.05.2022 13:21 Відповісти
Вчора стояли з кумом, курили, кум з собакою (американський бульдог), стоїм, балакаєм і тут його собака як пердне!
До чого це я?...
А, - я більш ніж впевнений, що той звук, що видала дупа бульдога, від першої до останьої ноти едентичний тому, що видала паща Орбана, коли він це казав...
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03.05.2022 13:35 Відповісти

Ключове слово - Орбан.
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03.05.2022 13:39 Відповісти
путина приспят во время операции
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03.05.2022 13:50 Відповісти
миром правят престарелые дебилы (
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03.05.2022 14:03 Відповісти
Тобто ***** тримає Орбана в курсі своїх дій.
Тобто влада Угорщини є не симпатиками рашистів, а їх союзниками.
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03.05.2022 14:34 Відповісти
Орбан - часть ОСИ ЗЛА, он играет с ордой в одну игру, Венгрия - карикатурная микро-импермия которая неумело скрывает свои слюни на 5 км2 в Закарпатье.
Нужно вынудить Венгрию показать свое ордовское нутро, ей не место ни в НАТО ни в ЕС, слава богу Польшу это поняла.
Нормальны венгры пусть бегут дальше на запад или в послевоенную Украину - это единственный выход для них остаться европейцами.
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03.05.2022 14:38 Відповісти
Дивно, папу не цікавить яким чином має закінчиться війна, може 9 травня путін ядерну бомбу запустить? Тоді точно все закінчиться, у тому числі і для папи, і для путіна.
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03.05.2022 14:40 Відповісти
Банк ватикана отмывает касапское бабло, так что))
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03.05.2022 15:33 Відповісти
папа мабуть поїде до мацкви забирати у путлєра медальку "Ангел-Хранитель миру", якою нагородив фюрера в 2019 році!
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03.05.2022 16:31 Відповісти
Орбан ванга? Папа отец агрессора? Отец скажет сыну останови войну и он перестанет убивать. Непонятый папа, возраст наверное? СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.05.2022 16:50 Відповісти
Невже планують капітулювати?
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03.05.2022 19:54 Відповісти
Під...р кончений.
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03.05.2022 23:53 Відповісти
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