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Новини Санкції проти Росії
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У нових санкціях ЄС буде більше банків РФ, які відключать від SWIFT, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у новому, шостому, пакеті санкцій проти Росії будуть ще кілька банків, яких відключать від платіжної системи SWIFT.

"(У нових санкціях ЄС. – Ред.) щодо банківського сектору РФ буде більше банків, які відключать від SWIFT", – сказав Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними Bloomberg, у новий санкційний список потрапить найбільший банк Росії "Сбербанк", проти якого США й Велика Британія раніше вже запровадили обмежувальні заходи.

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Боррель також висловив сподівання, що вже шостий пакет санкцій проти Росії ухвалять на наступній зустрічі послів країн-членів ЄС. Такі засідання заплановані на 10 й 16 травня.

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) Сбербанк Росії (261) Євросоюз (13625) SWIFT (159) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
буде більше , але НЕ ВСІ...
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03.05.2022 11:08
+2
Не більше, а всі банки повинні були відразу відрубати від свіфту,що то за пакети такі, коли секторальні санкції розбивають на різні пакети це несерйозно!
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03.05.2022 11:26
+2
у путіна в швейцарії зберігається 200 млрд .дол
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03.05.2022 11:28
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веселая пісенька от ЕС
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03.05.2022 11:03 Відповісти
Санкції пришвидшаться, якщо в них передбачать памперси для Шольца.
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03.05.2022 11:04 Відповісти
буде більше , але НЕ ВСІ...
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03.05.2022 11:08 Відповісти
А банк Ватикана не попадает в список?
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03.05.2022 11:08 Відповісти
у путіна в швейцарії зберігається 200 млрд .дол
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03.05.2022 11:28 Відповісти
А шо ще не всі відключили? Так була ж вже заява, що начебто підарашку відключили від свіфт. Чи вони просто забули сказати шо частічно. Відключили тільки маленькі які взагалі погоди для ***** не роблять?
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03.05.2022 11:10 Відповісти
Чому не всі одразу? Чи також граються як у нас з ОПЗЖ. Наші букву змінили і знов легітимні. Що мішає руським банкам змінювати щоденно назву і виходити з під санкцій.
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03.05.2022 11:24 Відповісти
Не більше, а всі банки повинні були відразу відрубати від свіфту,що то за пакети такі, коли секторальні санкції розбивають на різні пакети це несерйозно!
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03.05.2022 11:26 Відповісти
А скільки не буде?
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03.05.2022 13:31 Відповісти
А що всі відключити не можна? Відключили тільки деякі, які не роблять погоди. Тварі!!!
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03.05.2022 15:11 Відповісти
Потрібно вирішувати питаня з конфіскацією нафти,й краденого зерна. Конфіскацією суден,що їх перевозять!
Негаяти час
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03.05.2022 16:56 Відповісти
 
 