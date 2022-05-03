У нових санкціях ЄС буде більше банків РФ, які відключать від SWIFT, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у новому, шостому, пакеті санкцій проти Росії будуть ще кілька банків, яких відключать від платіжної системи SWIFT.

"(У нових санкціях ЄС. – Ред.) щодо банківського сектору РФ буде більше банків, які відключать від SWIFT", – сказав Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними Bloomberg, у новий санкційний список потрапить найбільший банк Росії "Сбербанк", проти якого США й Велика Британія раніше вже запровадили обмежувальні заходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може включати часткову заборону імпорту нафти, - Politico

Боррель також висловив сподівання, що вже шостий пакет санкцій проти Росії ухвалять на наступній зустрічі послів країн-членів ЄС. Такі засідання заплановані на 10 й 16 травня.