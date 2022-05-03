Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,2 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 062 танки і 2 567 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,2 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1062 (+14) од,

бойових броньованих машин - 2567 (+48) од,

артилерійських систем - 475 (+16) од,

РСЗВ - 162 (+10) од,

засоби ППО - 80 (+0) од,

літаків - 194 (+0) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,

кораблі /катери - 10 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 84 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": російські окупанти обговорюють доставку "вантажу 200", - перехоплення СБУ. АУДIО

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.