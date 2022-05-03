Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,2 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 062 танки і 2 567 броньованих машин
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,2 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 1062 (+14) од,
бойових броньованих машин - 2567 (+48) од,
артилерійських систем - 475 (+16) од,
РСЗВ - 162 (+10) од,
засоби ППО - 80 (+0) од,
літаків - 194 (+0) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
кораблі /катери - 10 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).
Спеціальна техніка - 38 (+0).
Крилаті ракети - 84 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.
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Я думав буде 1000 до 9 травня, а воно схоже буде 1200! Доречі про шабаш у московії, це дуже і дуже погана прикмета робити парад , коли нема перемоги....