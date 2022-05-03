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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,2 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 062 танки і 2 567 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,2 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1062 (+14) од,

бойових броньованих машин - 2567 (+48) од,

артилерійських систем - 475 (+16) од,

РСЗВ - 162 (+10) од,

засоби ППО - 80 (+0) од,

літаків - 194 (+0) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,

кораблі /катери  - 10 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети  - 84 (+0).

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,2 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 062 танки і 2 567 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) техніка (1846) втрати (4434)


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Топ коментарі
+6
Все заметили как сильно увеличилось количество артилерии/рсзо уничтоженной за 1 ДЕНЬ, если до вчера мы били примерно 2,2 шт рсзо в день, и 6,7 шт арты, то за вчера, это примерно в 4,5 и 2,2 раза больше соответственно. Видимо, уже таки приехали и пуляют активно всякие вундервафли
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03.05.2022 11:28
+5
Треба до дЯвятАмая до ювілейних 25000 орків кацапсячих та 200 винищувачів дотягти. **** ж любить круглі дати
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03.05.2022 11:15
+5
400 дохляків за добу. Ото ЗСУ фармак нарізає з русні. Красави
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03.05.2022 11:21
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03.05.2022 11:10 Відповісти
благодаря мужеству ЗСУ и высокотехнологичному новому оружию фактически целая армия небольшого государства за сутки пошла вслед за узким кораблём.. бегите, глупцы
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03.05.2022 11:14 Відповісти
Треба до дЯвятАмая до ювілейних 25000 орків кацапсячих та 200 винищувачів дотягти. **** ж любить круглі дати
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03.05.2022 11:15 Відповісти
до їх победобесія, раша-фашистів буде зліквідовано далеко за 25000, з літаками складніше, вони тупо бояться залітати за лінію фронту, на наші території... особливо на доступних для ПВО висотах.
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03.05.2022 15:33 Відповісти
По-моему Switchblade начали работать)?
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03.05.2022 11:15 Відповісти
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03.05.2022 11:18 Відповісти
Самолёты и вертолёты застыли. Пора им лететь обратно в Чернобаевку.
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03.05.2022 11:18 Відповісти
400 дохляків за добу. Ото ЗСУ фармак нарізає з русні. Красави
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03.05.2022 11:21 Відповісти
Судя по потерям начали работать контр батарейные радары, сколько артилерии настреляли. А вот танчики я смотрю потихоньку заканчиваються 1200-1300 для них это придел будит. А потери 33-35 тясяч заставят отказаться еще от пары областей (предположительно Харьковская, Днепрапетровская возможно Херсонская).
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03.05.2022 11:22 Відповісти
Горить палає техніка ворожа,Україна понад усе
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03.05.2022 11:23 Відповісти
Такими темпами на "деватаямая" нікого буде й показати ватопітекам.
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03.05.2022 11:24 Відповісти
Все заметили как сильно увеличилось количество артилерии/рсзо уничтоженной за 1 ДЕНЬ, если до вчера мы били примерно 2,2 шт рсзо в день, и 6,7 шт арты, то за вчера, это примерно в 4,5 и 2,2 раза больше соответственно. Видимо, уже таки приехали и пуляют активно всякие вундервафли
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03.05.2022 11:28 Відповісти
А вогнемети (Буратіно, Сонцепьок) др якої знищеної техніки відносяться?
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03.05.2022 11:58 Відповісти
РСЗВ?
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03.05.2022 12:14 Відповісти
Скоріше, спеціальна техніка?
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03.05.2022 12:50 Відповісти
Та вона така спеціальна, як і їхня операція😂
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03.05.2022 13:43 Відповісти
Финны в свое время наколбасили их более ста тысяч! Завидный результат! Нам тоже нужен такой!
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03.05.2022 14:26 Відповісти
Щось літаки перестали літати... Мабуть бояться, щоб на 9 травня 200-й не вийшов
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03.05.2022 14:35 Відповісти
Танки палають добряче!
Я думав буде 1000 до 9 травня, а воно схоже буде 1200! Доречі про шабаш у московії, це дуже і дуже погана прикмета робити парад , коли нема перемоги....
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03.05.2022 17:09 Відповісти
До цього переліку вже настав час додати: та одне *****.
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04.05.2022 00:42 Відповісти
 
 