Лише три із 14 автобусів з евакуйованими жителями Маріуполя дісталися на підконтрольну Україні територію, - мер Бойченко
Лише три із 14 евакуаційних автобусів із біженцями з Маріуполя Донецької області дісталися підконтрольної українському уряду території, доля людей, які перебувають у решті 11, невідома.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону у вівторок уранці.
"Коли ми оголосили, й російська сторона погодилася на евакуацію, що дасть нам 90 автобусів, визначили три локації, але приїхали лише у дві локації 14 автобусів, а до України доїхали лише три. Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але вони десь загубилися, губляться вони у цих фільтраційних центрах, на жаль, вони (окупанти. – Ред.) забирають і викрадають наших жителів, і сьогодні це відбувається і в нашому українському Маріуполі", - розповів Бойченко.
На запитання, скільки таких центрів у Маріуполі та навколо, він повідомив, що чотири, і що окупанти прискіпливо здійснюють "фільтрацію" українців, які виїжджають на підконтрольну українському уряду територію. "Жителі чекають місяць, більше місяця чекають на цю фільтрацію. Якщо ти так чи інакше пов'язаний із держслужбою, муніципальною службою, то ти отримуєш два місяці, два тижні в'язниці, як вони це визначають, я не знаю. Ті, хто пройшов цю в'язницю, ці тортури, вони вже дають свідчення", - розповів мер Маріуполя.
Бойченко також повідомив, що у вівторок очікувалася евакуація 2 тисяч жителів Маріуполя з окупованого Бердянська Запорізької області, куди вони змогли дістатися самостійно. "Вони вже два тижні чекають на цю евакуацію, і ми оголосили початок цієї евакуації, але ворожі російські війська руйнують наші плани й не дають такої можливості, щоб наші українці, наші маріупольці дісталися підконтрольної частини нашої держави, міста Запоріжжя... Зараз колона рухається в напрямку Запоріжжя, ще триває ця евакуація... Чекаємо, що вона все-таки відбудеться", - розповів він.
На запитання, скільки мирних жителів залишилося у Маріуполі, Бойченко відповів, що понад 100 тисяч, зокрема щонайменше 200 - безпосередньо на території заводу "Азовсталь". "Ще мирні залишилися і на "Азовсталі", в нашій фортеці, яка теж зазнає руйнувань… І вони теж далі чекають на евакуацію. Понад 200 осіб місцевого населення також іще ховаються на цій території. Також там наші хлопці продовжують захищати Маріуполь, захищати нашу державу… "В місті залишається понад 100 тисяч населення, які також чекають на евакуацію", - сказав Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...
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прювет зеленскому балаболу и конченной верещук
Хто б з Києва і що б не домовлявся з ворогом
Він не знайде в російського Чорта в очах Добра і Миру
Керівники України запам'ятайте це!
ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЮ ?
Дякувати Дії і дірявим законам України про Захист приватної інформації Українців.
У кацапських хакерів перед вторгненням були вже списки всіх Українців, хто патріот,
хто держслужбовець, хто вата, хто ветеран АТО. А ви думали як вони додому до
ветеранів АТО дорогу знаходили на окупованих територіях. У майбутньому за
розголошення і продаж приватної інформації Українців треба давати пожиттєве
з повною конфіскацієй майна, а до лютого диски з базами даних Українців можна
було купити у кожному місті України чи не на ринку
А их только внутриполитические вопросы волнуют.
За тисячі років існування України ніхто, ніколи не молився ні на якого "преп.здента".
«Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре«.
«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.
https://spilno.net/sluga-narodu-vereshhuk-nazivala-putina-chudovim-prezidentom-ya-bi-za-nogo-golosuvala/
Гавностан вывезут
Делают из войны цирк, а из Путина спасителя
Надеюсь в следующий раз все на Срацею уедут.
Хоча, це не стосується людей з мозком "рибок - гуппі", яких у нас ще достатньо...
Короче нехило устроился и глазом не моргнет...
В Вас є сумнів , що мер Маріуполя є бажанним об"єктом полювання орків ?!
Ви важаєте , що функція мера найбільш великого але районного центра бути більш інформованійшим ніж генштаб й презідент ?
Так саме він розмінував Чонгар ?
Він здав без бою Бердянськ й Мелітопіль ?! Саме він теробороні Мелітополя , Бердянська й Херсона не роздав зброю ?!!!