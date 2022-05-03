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Лише три із 14 автобусів з евакуйованими жителями Маріуполя дісталися на підконтрольну Україні територію, - мер Бойченко

евакуація

Лише три із 14 евакуаційних автобусів із біженцями з Маріуполя Донецької області дісталися підконтрольної українському уряду території, доля людей, які перебувають у решті 11, невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону у вівторок уранці.

"Коли ми оголосили, й російська сторона погодилася на евакуацію, що дасть нам 90 автобусів, визначили три локації, але приїхали лише у дві локації 14 автобусів, а до України доїхали лише три. Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але вони десь загубилися, губляться вони у цих фільтраційних центрах, на жаль, вони (окупанти. – Ред.) забирають і викрадають наших жителів, і сьогодні це відбувається і в нашому українському Маріуполі", - розповів Бойченко.

На запитання, скільки таких центрів у Маріуполі та навколо, він повідомив, що чотири, і що окупанти прискіпливо здійснюють "фільтрацію" українців, які виїжджають на підконтрольну українському уряду територію. "Жителі чекають місяць, більше місяця чекають на цю фільтрацію. Якщо ти так чи інакше пов'язаний із держслужбою, муніципальною службою, то ти отримуєш два місяці, два тижні в'язниці, як вони це визначають, я не знаю. Ті, хто пройшов цю в'язницю, ці тортури, вони вже дають свідчення", - розповів мер Маріуполя.

Бойченко також повідомив, що у вівторок очікувалася евакуація 2 тисяч жителів Маріуполя з окупованого Бердянська Запорізької області, куди вони змогли дістатися самостійно. "Вони вже два тижні чекають на цю евакуацію, і ми оголосили початок цієї евакуації, але ворожі російські війська руйнують наші плани й не дають такої можливості, щоб наші українці, наші маріупольці дісталися підконтрольної частини нашої держави, міста Запоріжжя... Зараз колона рухається в напрямку Запоріжжя, ще триває ця евакуація... Чекаємо, що вона все-таки відбудеться", - розповів він.

Також читайте: Евакуаційна колона з "Азовсталі" поки не дісталась Запоріжжя, - ОВА

На запитання, скільки мирних жителів залишилося у Маріуполі, Бойченко відповів, що понад 100 тисяч, зокрема щонайменше 200 - безпосередньо на території заводу "Азовсталь". "Ще мирні залишилися і на "Азовсталі", в нашій фортеці, яка теж зазнає руйнувань… І вони теж далі чекають на евакуацію. Понад 200 осіб місцевого населення також іще ховаються на цій території. Також там наші хлопці продовжують захищати Маріуполь, захищати нашу державу… "В місті залишається понад 100 тисяч населення, які також чекають на евакуацію", - сказав Бойченко.

Читайте: Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріл заводу, - "Азов"

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2335) Бойченко Вадим (88)


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Топ коментарі
+35
Верещучка, что скажешь?
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03.05.2022 11:36
+19
Дивлюсь новини ІСТV,говорять про 100% рейтинг зе. Це що така іронія чи Україна провела опитування при війні, тоді оці евакуації і є рейтингом слугам. Тримайтесь і бережіть Україну
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03.05.2022 11:46
+19
что ж это за эвакуация когда через фильтрационные лагеря и основную часть в россию а остатки в Украину
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03.05.2022 11:51
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Верещучка, что скажешь?
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03.05.2022 11:36 Відповісти
Наразі невідомо, де перебувають 11 автобусів з евакуйованими маріупольцями - міський голова

прювет зеленскому балаболу и конченной верещук
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03.05.2022 12:15 Відповісти
Повторюсь. Це велика помилка

Хто б з Києва і що б не домовлявся з ворогом

Він не знайде в російського Чорта в очах Добра і Миру

Керівники України запам'ятайте це!
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03.05.2022 12:38 Відповісти
Від фсбешного шапіто годі чогось чекати(ще 2 роки до виборів)
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03.05.2022 12:03 Відповісти
пусть зеленский ответит где мирные беженцы которых он договорился вызволить!
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03.05.2022 12:06 Відповісти
Вона тільки верещить цілодобово на телевізійних каналах , як ,, гарно " виконує свою роботу , але видно провали за провалами із переселенням !
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03.05.2022 12:42 Відповісти
Величний піариця мріє про другий термін
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03.05.2022 11:36 Відповісти
Це все піар від зелених. В Маріупоолі під 100 тисяч людец, що з ними?
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03.05.2022 11:38 Відповісти
муніципальною службою, то ти отримуєш два місяці, два тижні в'язниці, як вони це визначають, я не знаю. Джерело:
ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЮ ?
Дякувати Дії і дірявим законам України про Захист приватної інформації Українців.
У кацапських хакерів перед вторгненням були вже списки всіх Українців, хто патріот,
хто держслужбовець, хто вата, хто ветеран АТО. А ви думали як вони додому до
ветеранів АТО дорогу знаходили на окупованих територіях. У майбутньому за
розголошення і продаж приватної інформації Українців треба давати пожиттєве
з повною конфіскацієй майна, а до лютого диски з базами даних Українців можна
було купити у кожному місті України чи не на ринку
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03.05.2022 11:40 Відповісти
як писали декілька днів тому в оп, план евакуації був розроблений особисто дєрьмаком при підтримці гнусявого. і всі автобуси повинні були прибути в Запоріжжя.
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03.05.2022 11:41 Відповісти
Охренеть, "эвакуация"... Нет слов...
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03.05.2022 11:42 Відповісти
Кацапи це не люди, а гобліни

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03.05.2022 11:42 Відповісти
Сколько дебилов на Цензоре! Это ведь про наших людей речь!
А их только внутриполитические вопросы волнуют.
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03.05.2022 11:45 Відповісти
"ваші" люди точно не там
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03.05.2022 12:05 Відповісти
так, мене хвилює, чому зекоманда дозволяє собі піаритись на горі людей. горлати, що от уже вивезли, коли насправді в людей було дуже мало шансів потрапити в Україну.
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03.05.2022 13:02 Відповісти
Дивлюсь новини ІСТV,говорять про 100% рейтинг зе. Це що така іронія чи Україна провела опитування при війні, тоді оці евакуації і є рейтингом слугам. Тримайтесь і бережіть Україну
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03.05.2022 11:46 Відповісти
по перше є цензура і це зрозуміло під час ВС але ,вони зараз роблять зондування рейтингів різних політиків ,навіть військових які є поза політикою,коротше кажучі влада робить велику помилку.
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03.05.2022 11:52 Відповісти
Дивився "П'ятий" і, перемикаючи канали, натрапив на ICTV. Теж ******** на рівному місці, коли почув про це. Гундосому накручують рейтинги безбожно. Ще одне підтвердження того, що марафон розрахований на піар Нєлоха.
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03.05.2022 11:55 Відповісти
Вже три роки зебіли намагаються привити українцям культ особистості, що свідчить про їх не українську ментальність. Прикацаплені совки.
За тисячі років існування України ніхто, ніколи не молився ні на якого "преп.здента".
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03.05.2022 13:00 Відповісти
Самая большая мерзость на планете это РоССия и москали!
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03.05.2022 11:47 Відповісти
" Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак. " (с)
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03.05.2022 11:47 Відповісти
Верещук, розмовляючи з журналістами російського журналу «Огонёк» у грудні 2013-го, коли в Україні вирувала Революція гідності, але окупція Криму та війна на Донбасі ще не розпочалася, https://www.kommersant.ru/doc/2369947?fbclid=IwAR3AdyT8iU3kc0UgC-BIIaTNuou0a0orRb47LHchgHTn3ReCqbnBh3Yrcss назвала Росію «авторитаризмом з демократичним обличчям» і водночас зізналася:

«Але якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре«.

«Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально», - відповіла вона на уточнювальне запитання, що саме «доброго» для Росії робить Путін.

https://spilno.net/sluga-narodu-vereshhuk-nazivala-putina-chudovim-prezidentom-ya-bi-za-nogo-golosuvala/
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03.05.2022 11:48 Відповісти
ну так она для него и Чонгар разминировала
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03.05.2022 12:36 Відповісти
что ж это за эвакуация когда через фильтрационные лагеря и основную часть в россию а остатки в Украину
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03.05.2022 11:51 Відповісти
А як вчора піарилася з агрохімією! А найвеличніший так виступав, що аж захекувався
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03.05.2022 11:54 Відповісти
Маріуполь як гачок.Рашисти нероблять нічого просто так,хтось озвучить на які поступки пішли?Дуже хочу помилитись якщо це не так.
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03.05.2022 11:59 Відповісти
Правильно и сделали ,никаких договорняков с убийцами или иди воюй или тебя и без договорняка на
Гавностан вывезут
Делают из войны цирк, а из Путина спасителя
Надеюсь в следующий раз все на Срацею уедут.
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03.05.2022 12:00 Відповісти
Кто иди воюй? Это автобусы с женщинами и детьми!
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03.05.2022 12:06 Відповісти
Командування наших бійців на "Азовсталі" НЕОДНОРАЗОВО зверталося (до кого тільки не), щоб вирішили проблему евакуації цивільних. Ти, особисто, щось зробив для цього? Не можеш? То й сиди собі тихенько під своїм ніком, мовчи в ганчірочку.
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03.05.2022 13:29 Відповісти
То це ще й на рашистських автобусах...тобто фашисти людей просто беруть у заручники, шукають родичів захинсників Маріполя...
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03.05.2022 12:05 Відповісти
О це домовилися!
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03.05.2022 12:11 Відповісти
Процес та РЕЗУЛЬТАТ визволення мешканців Маріуполя та прорив блокади Маріуполя повинні стати наріжним каменем питання довіри владі на майбутніх виборах.
Хоча, це не стосується людей з мозком "рибок - гуппі", яких у нас ще достатньо...
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03.05.2022 12:17 Відповісти
ось як ефективно зекоманда 'евакуювала' українців з маріуполя....
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03.05.2022 12:24 Відповісти
Нехило быть мэром Мариуполя. 22 февраля призвал мариупольцев не поддаваться панике: войны мол не будет, а если и будет, то Мариуполь врагу не взять ни при каких обстоятельствах (все это можно найти в СМИ). 26 февраля Бойченко покинул город, т.к. по его словам РФ охотилась на него и его жизнь была в опасности. А сейчас черпает информацию из тех же ресурсов, что доступны любому желающему. При этом отпустил бороду и вещает себе, принимает участие в телемарафонах.
Короче нехило устроился и глазом не моргнет...
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03.05.2022 12:25 Відповісти
Ви про що ?!

В Вас є сумнів , що мер Маріуполя є бажанним об"єктом полювання орків ?!

Ви важаєте , що функція мера найбільш великого але районного центра бути більш інформованійшим ніж генштаб й презідент ?

Так саме він розмінував Чонгар ?
Він здав без бою Бердянськ й Мелітопіль ?! Саме він теробороні Мелітополя , Бердянська й Херсона не роздав зброю ?!!!
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03.05.2022 13:08 Відповісти
Операція евакуації мирних мешканців Маріуполя в кацапський полон виконана успішно.
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03.05.2022 12:45 Відповісти
фільтрують: сильних, молодих, здорових - в динири, а старе та немічне - в Україну
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03.05.2022 12:51 Відповісти
ну хз, это тупость, в принципе, как и все что делают кацапы. может достали гебнявые ленинские методички за отсутствием мозгов, но не учитывают, что уже нет идеологии и есть интернет. в общем, туда им и дорога. людей конечно жалко.
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03.05.2022 14:08 Відповісти
А все ж таки, що ж з одинадцятьма автобусами? Чи люди самі не схотіли до Неньки, чи у клятому мордорові дуже привітні цяцьки та жахи у фільтрації? Що коїться, пані Верещук?
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03.05.2022 12:59 Відповісти
Тобто, за "домовленостями", від "зелених", замість евакуації, цивільні потрапляють до рашистів у заручники. У заручники потрапляють близькі й рідні захисників Маріуполя за домовленостями "зелених" з "ху"лом". І ось ця ганьба, злочин та цинізм подається "зеленими" як "велика перемога". Коли думаєш, що "зелень" вже остаточно пробила "дно", вони пробивають наступне.
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03.05.2022 13:29 Відповісти
никто их не фильтрует., кто захотел на московию тот едет. у многих там родственники и они не украинцы и всегда были предателями.
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03.05.2022 14:25 Відповісти
 
 