Лише три із 14 автобусів з евакуйованими жителями Маріуполя дісталися на підконтрольну Україні територію, - мер Бойченко

Лише три із 14 евакуаційних автобусів із біженцями з Маріуполя Донецької області дісталися підконтрольної українському уряду території, доля людей, які перебувають у решті 11, невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону у вівторок уранці.

"Коли ми оголосили, й російська сторона погодилася на евакуацію, що дасть нам 90 автобусів, визначили три локації, але приїхали лише у дві локації 14 автобусів, а до України доїхали лише три. Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але вони десь загубилися, губляться вони у цих фільтраційних центрах, на жаль, вони (окупанти. – Ред.) забирають і викрадають наших жителів, і сьогодні це відбувається і в нашому українському Маріуполі", - розповів Бойченко.

На запитання, скільки таких центрів у Маріуполі та навколо, він повідомив, що чотири, і що окупанти прискіпливо здійснюють "фільтрацію" українців, які виїжджають на підконтрольну українському уряду територію. "Жителі чекають місяць, більше місяця чекають на цю фільтрацію. Якщо ти так чи інакше пов'язаний із держслужбою, муніципальною службою, то ти отримуєш два місяці, два тижні в'язниці, як вони це визначають, я не знаю. Ті, хто пройшов цю в'язницю, ці тортури, вони вже дають свідчення", - розповів мер Маріуполя.

Бойченко також повідомив, що у вівторок очікувалася евакуація 2 тисяч жителів Маріуполя з окупованого Бердянська Запорізької області, куди вони змогли дістатися самостійно. "Вони вже два тижні чекають на цю евакуацію, і ми оголосили початок цієї евакуації, але ворожі російські війська руйнують наші плани й не дають такої можливості, щоб наші українці, наші маріупольці дісталися підконтрольної частини нашої держави, міста Запоріжжя... Зараз колона рухається в напрямку Запоріжжя, ще триває ця евакуація... Чекаємо, що вона все-таки відбудеться", - розповів він.

Також читайте: Евакуаційна колона з "Азовсталі" поки не дісталась Запоріжжя, - ОВА

На запитання, скільки мирних жителів залишилося у Маріуполі, Бойченко відповів, що понад 100 тисяч, зокрема щонайменше 200 - безпосередньо на території заводу "Азовсталь". "Ще мирні залишилися і на "Азовсталі", в нашій фортеці, яка теж зазнає руйнувань… І вони теж далі чекають на евакуацію. Понад 200 осіб місцевого населення також іще ховаються на цій території. Також там наші хлопці продовжують захищати Маріуполь, захищати нашу державу… "В місті залишається понад 100 тисяч населення, які також чекають на евакуацію", - сказав Бойченко.

Читайте: Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріл заводу, - "Азов"