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Росія планує включити захоплені райони півдня України до складу окупованого Криму, - ГУР МО

рф

Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх у російський економічний простір.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"рФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір. Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого "глави" Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим.

Одночасно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську новопризначеним "головою міськради" Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське "свято".

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Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові "атрибути" входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами.

На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону.

На сьогодні в Маріуполі окупанти проводять "велике прибирання". росіяни шукають та знищують тіла вбитих. Для цього в місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії.

Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", - розповіли в ГУР МО.

Автор: 

Крим (14183) окупація (6739) розвідка (3878) росія (65856) Запорізька область (3700) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+19
Оці плани розраховані на довгі роки, а війна такого не показує. Аналіз від розвідки не має цінності,,це знають і без них. Ви шляхи з Азовсталі шукайте,море прощупуйте, Кремль підривають. Робіть свою справу, а те що хоче раша,то нікого не цікавить
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03.05.2022 11:43
+17
Для українців це немає жодного значеня куди там **** планує і що включати ,бо всі захоплені території України включно з Кримом та Донбасом буде звільнено від рашистів!
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03.05.2022 11:45
+13
Кацапи хотіли Київ за три доби взяти, і шо?
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03.05.2022 11:42
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Кацапи хотіли Київ за три доби взяти, і шо?
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03.05.2022 11:42 Відповісти
Чтобы взять Киев его надо разбомбить. Это никому не надо.
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03.05.2022 12:22 Відповісти
Оці плани розраховані на довгі роки, а війна такого не показує. Аналіз від розвідки не має цінності,,це знають і без них. Ви шляхи з Азовсталі шукайте,море прощупуйте, Кремль підривають. Робіть свою справу, а те що хоче раша,то нікого не цікавить
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03.05.2022 11:43 Відповісти
Згоден на 100%, але мені здається що це вброс, а не дані розвідки!!!??
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03.05.2022 11:44 Відповісти
Хотеть не вредно..учитывая тот факт что на Роиссиии всегда ЛИЧНОСТЬ ИМПЕРАТОРА ВОЖДЯ ЛЕНИН СТАЛИН ХРУЩЕВ БРЕЖНЕВ ОПРЕДЕЛЯЛИ политику страны и вели народ куда ИМ хотелось и было виднее то Путин на исходе сегодня завтра осенью зимой весной но подохнет..и причем все ждут и как всегда сей момент будет внезапным.... боюсь попытаются поиграть как с Жириновским то помер..... то не помер или всучить двойника..... хотя двойника думаю уже ликвидировали уж больно он стал не похож на первый оригинал... уже ЦИВИЛИТЗАЦИЯ УЧИЛА НЕ ОДНОГО ПРИДУРКА царя и фараонов и Александра Великого Македонского и Половцев и Грецию И Моголов и Китай и Рим и Германию и Бритов и Францию и Рейх 20 века вкупе с Гитлером и рейхом 1000 лет.. и ГДЕ ЭТО ВСЕ им бы перечитывать каждый раз Главу Библии о Вавилоне и строительстве башни и чем все закончилось.. никто не будет дольше Бога Больше Бога и Сильнее Бога..
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03.05.2022 12:02 Відповісти
Действуйте на ОПЕРЕЖЕНИЕ‼️ХВАТИТ СОПЛИ ЖЕВАТЬ ‼️ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВАНЫ ПРЕДАТЕЛИ БАКАНОВСКОГО СБУ ХЕРСОНА ,СДАВШИЕ ЮГ ЭТО ФАКТ‼️
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03.05.2022 12:17 Відповісти
Надо достать по бухте в Севастополе /сбить праздничное настроение /
И гос администацию в Симферополе /это чисто военный объект /
И не будет к кому присоеденять Херсон
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03.05.2022 11:45 Відповісти
Схоже поки що нічим.
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03.05.2022 11:51 Відповісти
Для українців це немає жодного значеня куди там **** планує і що включати ,бо всі захоплені території України включно з Кримом та Донбасом буде звільнено від рашистів!
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03.05.2022 11:45 Відповісти
Я дивуюсь тупим політикам, особливо Західним, які триндять про якесь закінчення війни до якогось числа зі сторони РФ, як можна таких тупих вибирати, які не володіють взагалі якимись елементарними поняттями в різних сферах, ЯЯК!!!???А ми жаліємся на своїх, оказується, що не все так погано, є дебіли набагато більші в Європі, і цих гнійних черв"яків вскрила війна!!
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03.05.2022 11:51 Відповісти
Що вони хотять і що вони можуть це дві великі різниці!!! Трындеть не мешки ворочить!!! Человек предполагает, а БОГ располагает!
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03.05.2022 11:46 Відповісти
"россия, республика донбасс . . ."

Значит, будет объявление об аннексии ОРДиЛО с последующим объявлением, что "попытка Украины отвоевать эти территории будет означать нападение на территорию россии, что даёт нам право применить ядерное оружие".

Ну-ну, посмотрим, смотрите, чтобы на вас самих ничего вдруг не упало . . .
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03.05.2022 11:48 Відповісти
Кацапия давно вне мирового закона. И что они там признают или нет-на вероятность применения ими ЯО никак не влияет.
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03.05.2022 12:10 Відповісти
Нуууу.... Красивый был город питер
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03.05.2022 12:42 Відповісти
Х*** в рот они присоеденят. То что они хотят не соответствуют с тем что мы им дадим.
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03.05.2022 11:49 Відповісти
Ось, не розумію... А навіщо росії нові землі? Найбільша у світі країна, яка вже подавилася своїми територіями, проте з жадібністю накидається на будь-який клаптик захопленої землі. Не зрозуміло. Показували в одному фільмі дуже жорстоку забаву моряків вітрильного флоту, коли плавання тривало роками та з розвагами було не дуже. Спіймають акулу, розріжуть їй черево і разом із тельбухами викидають за борт. Акула накидається на потрухи і жадібно ковтає їх. Вони вивалюються з її розпоротого черева і вона знову ковтає їх. І так без перерви, доки не здохне остаточно. От і думаю, скільки росії ще треба земель заковтнути, щоб здохнути?
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03.05.2022 11:49 Відповісти
Да кордонів срср
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03.05.2022 11:57 Відповісти
Вона вже здохла,ми спостерігаємо зараз агонію
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03.05.2022 12:07 Відповісти
Імперія повинна розширюватись територіально.

Інакше загниває і падає.

АКСІОМА..
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03.05.2022 12:26 Відповісти
еще через какое-то время раша соберется и еще откусит кусок, предварительно его раздолбав, жизни там особо замечательной не будет, но для раши это норм..., потом еще и еще..., пока вся Украина не будет в руинах..., это такая цена ничем не оправданной любви к "братскому" народу и потери огромным числом граждан Украины своей идентичности... - какая разница под какими флагами жить, лишь бы кормили вовремя...
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03.05.2022 11:51 Відповісти
Чим більше у світі хаосу тим дорощі енергоресурси, тим більше у кацапів доходів, парадокс. Так що не скоро, хіба що нападе на НАТО, от тоді все закінчиться швидко.
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03.05.2022 11:55 Відповісти
Смоктати вам кацапи конфєтки Рошен.
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03.05.2022 11:51 Відповісти
Хєр їм смоктати. Рошен для людей, а не для людиноподібного лайна.
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03.05.2022 11:54 Відповісти
уже обратно вернули - так как обороты без сладкого упали
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03.05.2022 12:10 Відповісти
Там здається була проблема з "авторськими правами" на "Київські торти".

Барига Петро захопив конд.Фабрику,і Відповідно ,торгову марку..

Суд,звичайно,у часи його правління став на його сторону,але це закономірно викликало бойкот...
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03.05.2022 12:29 Відповісти
А хто здав південь рашистам? ЗЕчмо.
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03.05.2022 11:51 Відповісти
Домовленість є домовленість. Чи зря він в Оман літав ?
З теорії змови.
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03.05.2022 11:52 Відповісти
такі як ти
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03.05.2022 11:53 Відповісти
А шо це ти здриснув в Ірманію і патякаєш звідти?
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03.05.2022 12:11 Відповісти
Лютий 2020 року.

Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
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03.05.2022 12:25 Відповісти
До війни, пуйло пропонував Польщі та Угорщині разом з рашкою розділити мііж собою Україну.
Поляки послали пуйла нах... А ось Орбан зацікавився цією пропозицією пуйла і тому тепер ми бачимо відверто прорашистську позицію влади Угорщини.
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03.05.2022 11:55 Відповісти
У нас же есть арта бьющая на сотни километров. Почему вы позволяете рашистам спокойно хозяйничать в Мариуполе? Готовите город под сдачу как когда то донецк?
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03.05.2022 11:57 Відповісти
Військовим видніше
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03.05.2022 11:58 Відповісти
Розігни, бо занадто загнув.
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03.05.2022 12:08 Відповісти
артиллерия на сотни километров? артиллерия это ну 20-30 км. сотни это ракеты.
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03.05.2022 14:02 Відповісти
Ось це напевно і буде огололено на «дєнь пабєди». А оголошення війни, якщо і відбудеться, то пізніше і не так голосно.
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03.05.2022 12:00 Відповісти
А Україна буде дивитися і соплі жувати,чи що? Тому що взагалі-то в кацапів плани знищити Україну. Все,маски скинуті. Похрен,що вони там анексують чи визнають. Знищувати їх та й все.
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03.05.2022 12:03 Відповісти
Та хватит писать про всякую х..ню которую планирует *****
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03.05.2022 12:08 Відповісти
Я так думаю, що калібр 155 мм стане більш вагомим КОНТРАРГУМЕНТОМ цієї маячні. А "Томагавк" поставить крапку у цьому безглуздому питанні.
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03.05.2022 12:09 Відповісти
Це Україну до чогось зобов'зує - як що ні, то навіщо такі "новини"? Чи може розрахунок на те що не потрібно деокуповувати зайняті території бо путін жахне ядерною зброєю, так за цією логікою в нас нема шансу на перемогу.
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03.05.2022 12:14 Відповісти
Росія планує ....

кому цікаві плани ПРОГРАВШИХ у недалекому майбутньому ?
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03.05.2022 12:24 Відповісти
Ну, тогда и освобождаться южные территории будут сразу вместе с Крымом.
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03.05.2022 12:30 Відповісти
казаки в мариуполе кринжуха..как освободить города если они там засядут возьмут заложников и будут стрелять со дворов..жопа
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03.05.2022 16:37 Відповісти
Це якось заважає нам їх вбивати?
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03.05.2022 12:57 Відповісти
Ось Зе-лені і догрались.,ось, Нам, і зійшлися посередині!! Тепер, можна навіть Гогенашвіллі повертати...
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03.05.2022 14:53 Відповісти
Тянємо яйца біля Херсона...Тянемо...
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03.05.2022 16:02 Відповісти
запорожье такой шняги не выдержит
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03.05.2022 16:36 Відповісти
На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация".
арестович в курсе он урегулируе с борей и байденом..а нам то шо жди торпед((
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03.05.2022 16:39 Відповісти
 
 