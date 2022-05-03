Росія планує включити захоплені райони півдня України до складу окупованого Криму, - ГУР МО
Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх у російський економічний простір.
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"рФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір. Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого "глави" Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим.
Одночасно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську новопризначеним "головою міськради" Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське "свято".
Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові "атрибути" входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами.
На замовлених штампах і печатках міститься напис: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация".
Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону.
На сьогодні в Маріуполі окупанти проводять "велике прибирання". росіяни шукають та знищують тіла вбитих. Для цього в місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії.
Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", - розповіли в ГУР МО.
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И гос администацию в Симферополе /это чисто военный объект /
И не будет к кому присоеденять Херсон
Значит, будет объявление об аннексии ОРДиЛО с последующим объявлением, что "попытка Украины отвоевать эти территории будет означать нападение на территорию россии, что даёт нам право применить ядерное оружие".
Ну-ну, посмотрим, смотрите, чтобы на вас самих ничего вдруг не упало . . .
Інакше загниває і падає.
АКСІОМА..
Барига Петро захопив конд.Фабрику,і Відповідно ,торгову марку..
Суд,звичайно,у часи його правління став на його сторону,але це закономірно викликало бойкот...
З теорії змови.
Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
Поляки послали пуйла нах... А ось Орбан зацікавився цією пропозицією пуйла і тому тепер ми бачимо відверто прорашистську позицію влади Угорщини.
кому цікаві плани ПРОГРАВШИХ у недалекому майбутньому ?
арестович в курсе он урегулируе с борей и байденом..а нам то шо жди торпед((