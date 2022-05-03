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Новини Війна
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До Києва я поки що не поїду. Готовий поїхати до Москви, але Путін не хоче зустрічі цього разу, - Папа Римський Франциск

папа,франциск

Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а от сенсу їхати до Києва наразі не бачить.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У перший день війни я дзвонив президенту України Зеленському. Натомість Путіну я не дзвонив. Я чув його у грудні на свій день народження, але цього разу ні, я не дзвонив. Я хотів зробити чіткий жест, і для цього пішов до російського посла. Я попросив їх пояснити, я сказав: "Будь ласка, зупиніться". Потім я попросив кардинала Пароліна після двадцяти днів війни передати Путіну повідомлення, що я готовий поїхати до Москви", - сказав Папа Римський.

Як зізнався Франциск, він все ще чекає на відповідь Путіна і побоюється, що "він не хоче зустрічі цього разу".

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Папа також сказав, що поки не планує візит в Україну.

"До Києва я поки що не поїду. Я послав кардинала Майкла Черні та кардинала Конрада Краєвського, які вирушили туди вчетверте. Але я відчуваю, що мені не треба їхати. Спочатку я повинен поїхати до Москви, спочатку я маю зустрітися з Путіним. Але я також священник, що я можу зробити? Я роблю те, що можу", - сказав Папа Римський.

Франциск заявив про стурбованість тим, що Путін не збирається зупинятись. За його словами, він намагається зрозуміти джерела поведінки Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, "можливо, гавкіт НАТО у двері Росії" спонукав Путіна погано відреагувати та розв'язати війну.

Папа також розповів, що 40 хвилин розмовляв з російським патріархом Кирилом. "Перші двадцять хвилин він читав мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав: я нічого цього не розумію. Брате, ми не урядовці, ми не можемо використовувати мову політики, але маємо мову Ісуса", - сказав Франциск.

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До інтерв’ю 85-річний Франциск не згадував публічно Росію чи Путіна з початку війни 24 лютого. Але він використовував такі терміни, як "невиправдана агресія" та "вторгнення", і оплакував звірства проти цивільних осіб.

Автор: 

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Топ коментарі
+41
гніда ти франциск, тільки за статки пуйла в ватикані печешся
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03.05.2022 12:00
+33
Папа Пий XII был "папой гитлера". Франциск превращается в "папу путлера".
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03.05.2022 12:08
+29
Ну да, зачем ехать в Украину, тут денег то нет. А мог бы ради поддержки съездить, но тут стреляют и ракеты, не тот комфорт что в Ватикане или мацкве.
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03.05.2022 12:06
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03.05.2022 13:26 Відповісти
Папа абсолютно не розумію росію і її суть. Якщо аж так не розуміє, нехай подзвонить до своїх українських єпископів і йому все розкажуть що це таке рашизм і чого він хоче. А про не бажання їхати до України, то що ж, як свщенник він би мав знати притчу про Доброго самарянина
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03.05.2022 13:26 Відповісти
Цікаво почути католиків усього світу і побачити їхню реакцію, на цю заяву гнідного правителя церкви, не відреагувати на це марення, - значить стати в ряди холуїв кремля, третього НЕМАЄ !!!
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03.05.2022 13:30 Відповісти
кінчений лівак, млять!

Муждабаєв Айдер дуже влучно про нього сказав на своєму каналі відео під назвою "КРЁСТНЫЙ ПАПА РУССКОГО ФАШИЗМА. «Папа мерзкий». «Папа русский». «Римский вата»"
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03.05.2022 13:46 Відповісти
Venduto per dannati soldi. Come tutti i preti!
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03.05.2022 13:57 Відповісти
Чому не можна було тьоток якихось хороводити, він не розуміє, "політику" він не розуміє, а от про "гавкіт НАТО у двері расєї", бачте, розмірковувати проблем не має?
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03.05.2022 14:02 Відповісти
Папа трошки сцикнув їхати до Києва
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03.05.2022 14:52 Відповісти
Ось так виглядає найвищій рівень застурбованності
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03.05.2022 15:04 Відповісти
папа є звичайний ЧМОшник, не дивлячись на найвищий сан, він не потрібний ні в мацкві, ні в Києві. з нього толку, як кастрірованого кота.
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03.05.2022 15:12 Відповісти
А що ж так святійший отець боїться їхати до Києва? Бог не захистить свого першого намісника?

От Іван Павло ІІ точно би приїхав. То дійсно був святий чоловік.
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03.05.2022 15:20 Відповісти
папа, звісно, делікатно кажучи, не дуже добрий хлопець. Але добре, що не приїде до Києва. Довелося б запроваджувати купу заходів безпеки, відриваючи досвідчених профі від справжньої роботи. Він не вартий уваги наших командос.
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03.05.2022 15:37 Відповісти
чем иметь такого папу лучше быть сиротой!
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03.05.2022 16:14 Відповісти
путя не хоче віддавати медальку, якою папа його награділ 2019 року
назва медальки вельми символічна: "Ангел-Хранитель миру"!
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03.05.2022 16:38 Відповісти
И что этот старый штопаный гандон франциск вообразил себя современным наполеоном, или Марией терезой?????!!? ***** италийское!!
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03.05.2022 16:39 Відповісти
Чей это папа? Вовкин наверное? Неправильные вещи говорит папа. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.05.2022 16:45 Відповісти
А на біса ти в Києві потрібен?!
Ти нікчема і пустодзвін!
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03.05.2022 16:57 Відповісти
УГКЦ не стыдно иметь такого обосранного и прикацапленного шефа?
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03.05.2022 20:17 Відповісти
****** специалисты по дипломатии. Папа гнида. Все просто. Когда уйдем от стиля Московии в разговорах? Никогда?
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03.05.2022 22:11 Відповісти
"можливо, гавкіт НАТО у двері Росії спровокував путина"????
я не ослышался??

т.е. это НАТО напало на путина и виновато в бойне?

а прием финлнядии и швеции в НАТО никого не спровоцировало ни на что??

он вообще больной придурок??
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03.05.2022 22:46 Відповісти
А ми не бачема сенсу щоби таке кончене приізжало до нас.
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03.05.2022 23:50 Відповісти
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