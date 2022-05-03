До Києва я поки що не поїду. Готовий поїхати до Москви, але Путін не хоче зустрічі цього разу, - Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а от сенсу їхати до Києва наразі не бачить.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У перший день війни я дзвонив президенту України Зеленському. Натомість Путіну я не дзвонив. Я чув його у грудні на свій день народження, але цього разу ні, я не дзвонив. Я хотів зробити чіткий жест, і для цього пішов до російського посла. Я попросив їх пояснити, я сказав: "Будь ласка, зупиніться". Потім я попросив кардинала Пароліна після двадцяти днів війни передати Путіну повідомлення, що я готовий поїхати до Москви", - сказав Папа Римський.

Як зізнався Франциск, він все ще чекає на відповідь Путіна і побоюється, що "він не хоче зустрічі цього разу".

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Папа також сказав, що поки не планує візит в Україну.

"До Києва я поки що не поїду. Я послав кардинала Майкла Черні та кардинала Конрада Краєвського, які вирушили туди вчетверте. Але я відчуваю, що мені не треба їхати. Спочатку я повинен поїхати до Москви, спочатку я маю зустрітися з Путіним. Але я також священник, що я можу зробити? Я роблю те, що можу", - сказав Папа Римський.

Франциск заявив про стурбованість тим, що Путін не збирається зупинятись. За його словами, він намагається зрозуміти джерела поведінки Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, "можливо, гавкіт НАТО у двері Росії" спонукав Путіна погано відреагувати та розв'язати війну.

Папа також розповів, що 40 хвилин розмовляв з російським патріархом Кирилом. "Перші двадцять хвилин він читав мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав: я нічого цього не розумію. Брате, ми не урядовці, ми не можемо використовувати мову політики, але маємо мову Ісуса", - сказав Франциск.

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До інтерв’ю 85-річний Франциск не згадував публічно Росію чи Путіна з початку війни 24 лютого. Але він використовував такі терміни, як "невиправдана агресія" та "вторгнення", і оплакував звірства проти цивільних осіб.