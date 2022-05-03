Протягом доби на території України піротехніки знешкодили 1424 вибухонебезпечні предмети, обстежили територію площею 623 га, - ДСНС

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 169 разів, ними виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 424 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 623 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ДСНС.



"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 3 тис. 397 разів, Київщині – 1 тис. 511, Миколаївщині – 1 тис. 191, Черкащині – 687, Чернігівщині – 469, Сумщині – 377", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 90 тис. 432 вибухонебезпечні предмети та 583,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 964 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 16 тис. 370 га.

Читайте також: На Київщині майже щодня фіксують підриви через наїзди на міни, які встановлені на дорогах, - поліція