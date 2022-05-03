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Протягом доби на території України піротехніки знешкодили 1424 вибухонебезпечні предмети, обстежили територію площею 623 га, - ДСНС

розмінування

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 169 разів, ними виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 424 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 623 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ДСНС.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 3 тис. 397 разів, Київщині – 1 тис. 511, Миколаївщині – 1 тис. 191, Черкащині – 687, Чернігівщині – 469, Сумщині – 377", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 90 тис. 432 вибухонебезпечні предмети та 583,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 964 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 16 тис. 370 га.

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Автор: 

ДСНС (5139) розмінування (999)


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Ого,Черкащина код 450,а скільки "подарунків ". Дякую ППО, тримайтесь і бережіть Україну
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03.05.2022 12:22 Відповісти
 
 