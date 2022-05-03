Глава МЗС Ізраїлю закликав РФ вибачитися за антисемітські випади Лаврова. В МЗС РФ заявили, що уряд Ізраїлю підтримує "неонацистський режим у Києві"

МЗС РФ стверджує, що уряд Ізраїлю підтримує "неонацистський режим у Києві".

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ у офіційному телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід зазначив, що хоче почути вибачення від російської сторони за заяву Лаврова про те, що Гітлер міг бути євреєм.

У відповідь на це у МЗС РФ заявили: "звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього Уряду Ізраїлю на підтримку "неонацистського режиму у Києві". Ізраїльський міністр сказав буквально таке: "Євреї не знищували самі себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв в антисемітизмі - це кричущий рівень расизму щодо євреїв".

Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві переконують, що в Україні нібито існує "махровий антисемітизм і ромофобія, навіть думати про які недавно ще було немислимо".

А ще російська сторона запевняє, що норми закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який Володимир Зеленський підписав у 2020 році, нібито не діють, а побутовий та політичний антисемітизм і нацизм не припиняються, а навпаки – заохочуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами". Ізраїль звинуватив його в расизмі