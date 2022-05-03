Глава МЗС Ізраїлю закликав РФ вибачитися за антисемітські випади Лаврова. В МЗС РФ заявили, що уряд Ізраїлю підтримує "неонацистський режим у Києві"
МЗС РФ стверджує, що уряд Ізраїлю підтримує "неонацистський режим у Києві".
Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ у офіційному телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід зазначив, що хоче почути вибачення від російської сторони за заяву Лаврова про те, що Гітлер міг бути євреєм.
У відповідь на це у МЗС РФ заявили: "звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього Уряду Ізраїлю на підтримку "неонацистського режиму у Києві". Ізраїльський міністр сказав буквально таке: "Євреї не знищували самі себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв в антисемітизмі - це кричущий рівень расизму щодо євреїв".
Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві переконують, що в Україні нібито існує "махровий антисемітизм і ромофобія, навіть думати про які недавно ще було немислимо".
А ще російська сторона запевняє, що норми закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який Володимир Зеленський підписав у 2020 році, нібито не діють, а побутовий та політичний антисемітизм і нацизм не припиняються, а навпаки – заохочуються.
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Що несе з екрану збожеволіла "Маша-МИДовка" та ії шеф, "Грустный Лошадь", що несе Марго-Боброєдка, що несуть у телевізійних шоу депутати та експерти з політологами.
Одне слово, агонія.
Агонія режиму, агонія росії, агонія їх самих, як людей та особистостей.
а підгрунтя для такого, як бачимо, вже готується
3 травня близько 6:30 російські окупанти обстріляли місто, https://suspilne.media/235210-rosijski-okupanti-obstrilali-desat-naselenih-punktiv-doneccini/ повідомляє "Суспільне".
"Попередньо загинули двоє жінок, їхні тіла розірвані, а також 42-річний чоловік, якого опізнала дружина. Їх поховають на дитячому майданчику біля кладовища, де вже закінчилися місця. Ідентифікують тіла уже після завершення бойових дій", - ідеться у повідомленні.
ізраіль анічогісеньки для України не зробить- от побачите
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
Найбільш з них відомі це : Вова Жириновський , Яша Кєдмі й Вова Солов"йов . А йще є Сатановський - але цей меньшим калібром .
Й що характерно -- їх близкість до расизму дуже тісно пов"язанний з рашизмом й московським імперським шовінизмом !
-- Медведев - оба батьки єввреі та жінка теж
та далі , а вся фінансова єліта -євреі.
Але світ змінився і все важче рашистам нав'язувати свою інтерпритацію історичних подій.
Ізраїль довгі роки підтримував досить дружні відносини з москвою ,зокрема у продажі деяких технологій ,ВПК росії освоїла випуск бпла по їх ліцензії,натомість Україна ніколи немала такого рівня відносин.
Після візиту Лаврова до Ізраїлю 09.09.2021 на спільній прес-конференції Яір Лапід зазначив таке- "76 лет назад мой отец был ребенком в Будапештском гетто, фактически - приговоренным к смерти. И вот однажды он услышал людей, говоривших на незнакомом ему языке. Моя бабушка, которая была с ним, вдруг подняла голову и сказала: «Это русские. Они пришли. Мы спасены»."
Отже Ізраїль має переосмислити ті далекі події і сьогодення ,в якому з'явилися нові нацисти-росіянє, яким немає місця серед цивілізованих народів світу!
Уйлу Владимировичу не остается другого выхода, как объявить войну, всеобщую мобилизацию и для этого нужен мотивация погнать этих ванек с печей. Вот вам и повод - бей жидов и нацистов, все на Украину! Могем пАвтарить!
Я это к тому, что уже всем понятно, чего ожидать от 9 мая. Объявление войны Украине, мобилизация всех зомбированных и на переработку в Украину. Полгода жизни своему фюреру они обеспечат своими жизнями.
Так что необходимо спокойно перемалывать вторую волну орков и ожидать третью через пару месяцев.
1) настоящая фамилия отца Гитлера Шикельгрубер, где Шикель (Сикель) является названием древней израильской монеты и одновременно еврейской фамилией.
2) Исследование образцов слюны 39 родственников Адольфа Гитлера показало, что его ДНК могла принадлежать к гаплогруппе ******, которая наблюдается среди носителей хамито-семитских языков и народов Балканского полуострова. То есть эта гапплогруппа встречается у балканских славян и у евреев.
При этом Гитлер потомок инцеста австрийского католического дяди и племянницы естественно евреев не был и быть не мог, а вот среди далеких предков мог быть или выкрест-еврей или славянин.
После слов лошади, Израиль обязан отозвать посла из московии
Рф зараз вигідний конфлікт, а то й конфронтація з ізраїлем. Вона отримає одного "ворога" , і десятки союзників. Тема мусульмано-єврейського протистояння ледь не вічна. Не забуваємо і про ціну на нафту, це теж враховується кремлем.
Не все так однозначно))).
Ортодоксальное *****, ну ты и имбицил!!!
Тепер ізраільтяне знають ху из ху.
Або вони вірять, що євреї теж нацисти, або розуміють, що в нацизмі звинувачують всіх довкола саме нацисти з роісі.
Логика - ЖЕЛЕЗНАЯ!
Если в результате нацистского переворота к влпасти в Украине приходит правительство с премьер-министром Гройсманом, которое сменяет правильство с президентом Зеленским - отсюда НЕУМОЛИМО следует, что евреи - главные фашисты и антисемиты!