Суд засудив екснардепа Царьова до 12 років ув'язнення за заклики до сепаратизму

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив колишнього народного депутата Олега Царьова до 12 років позбавлення волі. Політика визнали винним у публічних закликах до сепаратизму.

Про це повідомляє проєкт "Ґрати" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд Києва заочно засудив колишнього народного депутата Олега Царьова до 12 років ув'язнення. Суддя Павло Слободянюк визнав Царьова винним у публічних закликах до сепаратизму. Також суд визнав екснардепа винним у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ.

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Справу проти Царьова прокуратура відкрила ще 2014 року. Після неодноразових публічних висловлювань Царьова на підтримку федералізації України, заперечення анексії Криму Росією, а також закликів політика до виходу зі складу України Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та створення так званої "Новоросії". 2016 року її передали до суду.

Крім того, суд звернувся до президента, щоб Царьова позбавили ордену за заслуги 3-го ступеня.

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Прокурор Офісу Генпрокурора Юрій Ушастий зазначив, що саме такий вирок — 12 років ув'язнення та звернення про позбавлення нагород та рангу держслужбовця — вимагало держобвинувачення. Адвоката Царьова на засіданні не було", - йдеться у повідомленні