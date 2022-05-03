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Суд засудив екснардепа Царьова до 12 років ув'язнення за заклики до сепаратизму

царьов

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив колишнього народного депутата Олега Царьова до 12 років позбавлення волі. Політика визнали винним у публічних закликах до сепаратизму.

Про це повідомляє проєкт "Ґрати" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд Києва заочно засудив колишнього народного депутата Олега Царьова до 12 років ув'язнення. Суддя Павло Слободянюк визнав Царьова винним у публічних закликах до сепаратизму. Також суд визнав екснардепа винним у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ.

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Справу проти Царьова прокуратура відкрила ще 2014 року. Після неодноразових публічних висловлювань Царьова на підтримку федералізації України, заперечення анексії Криму Росією, а також закликів політика до виходу зі складу України Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та створення так званої "Новоросії". 2016 року її передали до суду.

Крім того, суд звернувся до президента, щоб Царьова позбавили ордену за заслуги 3-го ступеня.

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Прокурор Офісу Генпрокурора Юрій Ушастий зазначив, що саме такий вирок — 12 років ув'язнення та звернення про позбавлення нагород та рангу держслужбовця — вимагало держобвинувачення. Адвоката Царьова на засіданні не було", - йдеться у повідомленні

Автор: 

вирок (1090) сепаратизм (757) суд (11731) Царьов Олег (177)


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Топ коментарі
+12
Боже!Прекратите этот цирк!!Лучше пенсии по 90 тысяч пересмотрите для собратьев судей. А то прям как-то не комильфо..
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03.05.2022 12:48
+8
афігєть! нєужєлі?!
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03.05.2022 12:44
+7
Сомнительно что этот бабуин сидеть будет, линчуют на дереве и все
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03.05.2022 12:44
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афігєть! нєужєлі?!
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03.05.2022 12:44 Відповісти
Заочно - запросто
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03.05.2022 12:54 Відповісти
Штаа ???
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03.05.2022 12:56 Відповісти
Краще пізніше, ніж ніколи...
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03.05.2022 12:55 Відповісти
Всю наступну пі₴орасню: азарова, мураєва, рабіновича, шуфріча, зінченко, лєбєдєва, опзж, ригов, шаріїв, боделана, фучеджи...
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03.05.2022 13:22 Відповісти
Сомнительно что этот бабуин сидеть будет, линчуют на дереве и все
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03.05.2022 12:44 Відповісти
чьто?
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03.05.2022 12:45 Відповісти
Боже!Прекратите этот цирк!!Лучше пенсии по 90 тысяч пересмотрите для собратьев судей. А то прям как-то не комильфо..
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03.05.2022 12:48 Відповісти
Саме цікаве "Справу проти Царьова прокуратура відкрила ще 2014 року. " А тепер засудили. 8 років не могли, чекали поки втече. Довбаний "самий гуманний..."!
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03.05.2022 12:48 Відповісти
Він відразу втік до Криму !
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03.05.2022 12:49 Відповісти
Поки що , ця мразь відсиджується в Криму і до нас він збирається їхати !
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03.05.2022 12:48 Відповісти
шариков жив до первого украинского патруля,какие 12 лет ?
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03.05.2022 12:49 Відповісти
Дайте йому ще сєльодки...
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03.05.2022 12:49 Відповісти
Абырвалг.
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03.05.2022 15:35 Відповісти
Ще повісить його "позаочі".
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03.05.2022 12:50 Відповісти
Просто пусть проведут цареву повторную операцию и он обратно превратится в собачку.
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03.05.2022 12:51 Відповісти
**ать, найшвидкіший суд у всесвіті!
Маю пропозицію, платити суддям зарплатні в процентному відношенні до кількості розглянутих справ на місяць. Тобто, засудив/виправдав 1 особу, фізичну ци юридичну - отримав 1%, і так далі. Бо це просто курам на сміх.
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03.05.2022 12:52 Відповісти
Виборність судей, неодмірність їх покарання за корупцію- конфіскації у всих родичів 1-3 підстав, 20 років на уранові шахти
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03.05.2022 13:24 Відповісти
апеляційний суд виправдає
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03.05.2022 12:53 Відповісти
Питання до любителів засуджувати заочно. Як ви думаєте, шанс притягнути царьова (і не тільки) до РЕАЛЬНОЇ відповідальності зростає, чи знижується, коли він вже точно знає, що на нього чекає 12 років тюрми в Україні???!!! Правильно--знижується в рази. Питання друге: тоді нахера весь цей цирк із заочними засуджуваннями???!!!
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03.05.2022 12:54 Відповісти
Заочний вирок дає право піймать і доставить.
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03.05.2022 12:59 Відповісти
А чо так? А чому не провести перемовини яку частину тіла відірвати. Москалі тільки це розуміють.
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03.05.2022 12:54 Відповісти
Не пройшло і 8-и років..Отак воно все, зато патріотів шугали всі ці роки аж гай шумів. Невже ця війна не змете це судівсько прокурорське сміття?
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03.05.2022 12:54 Відповісти
Чта ?...12 років
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03.05.2022 12:54 Відповісти
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03.05.2022 12:58 Відповісти
-- мойші! ой, шо про тебе сусіди балакають, коли тебе нема...
-- коли мене нема, то хай вони мене і б'ють
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03.05.2022 12:58 Відповісти
Когда этот гоблин сидел в Раде и продвигал рашисткие нарративы, тогда надо было его судить, а лучше оторвать голову. Если бы всех рашистких поджопников пересадили, возможно и войны не было бы.
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03.05.2022 12:58 Відповісти
Мало
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03.05.2022 13:05 Відповісти
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03.05.2022 13:08 Відповісти
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03.05.2022 13:09 Відповісти
Што???
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03.05.2022 13:10 Відповісти
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03.05.2022 13:14 Відповісти
Я тут недавно з одною красунею заочно переспав. )))
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03.05.2022 13:15 Відповісти
Ви серйозно?
12 років?!
І всьо???
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03.05.2022 13:41 Відповісти
Знаєте, я коли читаю такі новини, я хочу просто нас*ати на обличчя прокурорів - суддів - та інших можновладців!!! киву - заднім числом, царьова - заднім числом, пеиууховича - заднім числом, арбузова - заднім числом, азарова - заднім числом... я не продовжууватиму.

Сьогоднішнім числом судять: Стерненка, Порошенка, АТОвців, патріотів... **** стерненку за самозахист хотіли дати 8 років, а медведчуку за держзраду дали домашній арешт?

Пішли ви нахер з такою правоохоронною системою!!!
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03.05.2022 13:54 Відповісти
Суд засудив екснардепа Царьова до 12 років ув'язнення за заклики до сепаратизму Це як в приміщенні де курять, повісити табличку "Не курити"
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03.05.2022 13:57 Відповісти
в мирное время до 12 лет, но в военное можно повесить
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03.05.2022 14:13 Відповісти
***, які 12 років? Пожиттєво! Каструвати! Тримати на воді та сухарях у клітці та возити у ній по всій країні! Щоб народ дивився у своїх містах на цю тварюку та обпльовував!
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03.05.2022 15:19 Відповісти
его ещё поймать надо
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03.05.2022 16:01 Відповісти
 
 