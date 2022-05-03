"Застрелив десять, а далі не рахував": дівчина, якій разом із сім'єю вдалося вирватися з Маріуполя, розповіла про "фільтрацію" під дулами окупантів. ВIДЕО
17-річна Марія Вдовиченко, якій разом із сім'єю вдалося вирватися з обложеного російськими окупантами Маріуполя, розповіла про "фільтраційні" табори рашистів. За її словами, "фільтрація" відбувається як допит під дулами російських автоматів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував Telegram-канал "Odessa.Vgorode.ua".
Марія зазначила, що фільтраційний табір – це не поселення, а просто колона машин.
"Перед нами було сотні машин і за нами. Виходити з авто не можна. За нами постійно стежили, спостерігали, що ми робимо і як. Все, що людина робить у повсякденному житті, ми мали робити в машині. Це було дуже складно. Жахливо. Набрякали ноги, боліло просто все тіло. Так ми простояли повні два дні та дві ночі в цій машині", - розповіла вона.
За словами дівчини, "фільтрація" починається з 14 років. Оскільки сестрі Марії 12 років, а її мати не ходить, їх на "фільтрацію" не повели. Марію ж залишили у першій "фільтраційній" будці одну з п'ятьма озброєними окупантами. Її документи забрали та відсканували. Взяли відбитки пальців та перевіряли паралельно з цим телефон.
"Ніколи не забуду розмови двох солдатів: – Що ти робив із людьми, які не пройшли фільтрацію? – Застрелив десять, а далі не рахував – нецікаво", - згадує вона.
На тата дівчинки сім'я чекала 40 хвилин, і коли вони вже доїхали до Бердянська, він розповів, як проходила його "фільтрація". За його словами, питання були найнеприємніші: не лише про владу, про Україну, про ситуацію.
"Хто він, що він тут робить, що планує робити далі. Було навіть питання: "Чи не відрізати тобі вухо? Що буде далі?". А коли зрозуміли, що телефон "порожній" і перевіряти там нічого, навіть не було сімки, стали питати хто він, і тиснути на це запитання. Вони хотіли з нього щось вибити, а те, що казав тато, – їм не подобалося. Його почали штовхати, а потім чимось важким ударили по голові. Він не пам'ятає, що було далі – отямився лише на вулиці", - уточнила дівчина.
Будь ласка, зачекайте...
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Власне саме так діяли колись фашисти з творами мистецтв і історичними пам'ятками. "Достатньо знищити пам`ятки культури народу, щоб уже в другому поколінні він припинив своє існування як нація", - так твердив рейхсляйтер окупованих областей Сходу нацистської Німеччини Альфред Розенберг I тепер ясно у кого вчився Путін.
Так, Розенберг, як вказано, - "Был видным членом группы https://ru.wikipedia.org/wiki/Aufbau_Vereinigung Aufbau Vereinigung - тайной организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 русских эмигрантов , оказавшей решающее влияние на идеологию раннего национал-социализмаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4#cite_note-_e16bd9ab341d8104-8 [8] ."
От гдє собака порилась. Кацапи і німці, - два чоботи пара. )))
The Russian Roots of Nazism: White Emigres and the Making of National Socialism, 1917-1945
Книга надрукована 2005 року у видавництві Кембріджського університету.
Де "Еспресо", "5", "Прямий"?
То, что творится на нашей земле, нормальным назвать сложно.
У каждого свои есть какие то нюансы. Как у всех.
Но есть так же и формула, что Украина им нужна без населения. Они уничтожают всех мужчин!
Поддерживающих рашистов и тех, кто просто им попался. (Остальные уже воюют против орков!)
Для тех, кому грозит оккупация, есть всего два варианта. Быть в рядах Защитников Украины, либо закатоваными и убитыми бесславно!
Не важно сколько тебе лет. Они убивают всех мужчин от 12 лет до 80! Женщин насилуют и убивают. Это геноцид!
Жизнь твоя, выбор за тобой, мужик!
Много чего много где произошло. Не везде. Я видел и тероборону с NLAW под Херсоном-Николаевом и многое другое. Не надо тут гавкать что всьо здали. Колоборантов много где было и есть и что теперь? Кремлеских агентов ловите, а просто так не надо тут зраду разводить
Когда объявили прорыв на Оболони в Киеве на 4й день войны, а у военкомата 300 мужиков безоружных и рев танков в лесу и стрекотня автоматов в 200 метрах на Венике - те еще ощущения... я это прошел и понял, что тут мне ловить нечего, к сожалению. Брали по 50 чел в день.
Собрал всех знакомых, и построили баррикады на Венике. Сначала подтянулись охотники, женщины организовали коктейли молотова, потом организовали дежурство, менты делились патронами, добрые люди оружием и даже противотанковой миной... Никого не уговаривал. Через 2 часа все было само собой! Люди ждали кого то и были готовы защищать Украину!
Самоорганизация - вот отличительная черта украинцев! Не бойтесь начинать! В этой борьбе вас обязательно поддержат соседи и знакомые! Знайте одно, назад пути уже не будет. Вас обязательно сольют ватные соседи. Но это и к лучшему. Все мосты давно сожжены.
Украина выстоит и победит в борьбе с этой рашистской сволочью!
Честно говоря, из той сотни, что дежурило у нас на посту, бы оружие не доверил половине. Им вилку страшно доверить, чтобы не поранили себя. Другие просто стреляли толи по спутникам, толи по звездам, то ли по дронам.
Считаю, что все, кто прошел хотя бы месячные курсы теробороны, получив навыки, получив понимание службы, может рассчитывать на свой автомат в хранилище ближайшего военкомата и бк к нему. Вот тогда Уйло Владимирович может засунуть свои мечты себе в дупу, если подобный подход будет организован в каждом населенном пункте от 500 тысяч населения.
Есть куча вопросов к власти с организацией теробороны. Но это потом. А сейчас главное Украина.
Зеленский 3 марта дал право всем украинцам уничтожать всех врагов чем угодно, и где угодно в Украине! Даже не он дал, а Конституция! С условием сдать все оружие в течении 10 дней по окончании военного стану.
Многие вернулись и все получили оружие обратно. Надо понимать кому именно вручаешь!
Я понимаю, что это совсем неправильное отношение к оружию, но крутые времена требуют крутых решений и быстрых. От государства мы таких решений не дождались, к сожалению.
И я рад, что мне не пришлось ни разу стрелять, хотя случаев хватало и я был готов.
Жаль на меня не попал. Забирали оружие без разрешения, разгрузки и броники.
Таких "героев" нужно фотографировать и здесь на Цензоре делать публичными ********, которые работают на врага. Хотя, в его защиту, могу сказать, что сам разоружил пару алкашей. Первый раз не пи...с, но, когда поймал во второй раз, отобрал оружие и выгнал к чертовой матери из отряда.
Бачив її інтервью раніше, чудова молода дівчина зі світлим майбутнім, коли розповідає свою історію, як наче ножем серце крає... Хай у неї в життя все складеться якнайкраще, вона на то заслужила...
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
не мне вам давать советы, но при такой оккупации писать здесь коменты оправданно только в короткий промежуток времени, когда уже смыл кровь, мозги и кишки орка с рук и обуви, а обед ещё не подвезли.