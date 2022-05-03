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"Застрелив десять, а далі не рахував": дівчина, якій разом із сім'єю вдалося вирватися з Маріуполя, розповіла про "фільтрацію" під дулами окупантів. ВIДЕО

17-річна Марія Вдовиченко, якій разом із сім'єю вдалося вирватися з обложеного російськими окупантами Маріуполя, розповіла про "фільтраційні" табори рашистів. За її словами, "фільтрація" відбувається як допит під дулами російських автоматів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував Telegram-канал "Odessa.Vgorode.ua".

Марія зазначила, що фільтраційний табір – це не поселення, а просто колона машин.

"Перед нами було сотні машин і за нами. Виходити з авто не можна. За нами постійно стежили, спостерігали, що ми робимо і як. Все, що людина робить у повсякденному житті, ми мали робити в машині. Це було дуже складно. Жахливо. Набрякали ноги, боліло просто все тіло. Так ми простояли повні два дні та дві ночі в цій машині", - розповіла вона.

За словами дівчини, "фільтрація" починається з 14 років. Оскільки сестрі Марії 12 років, а її мати не ходить, їх на "фільтрацію" не повели. Марію ж залишили у першій "фільтраційній" будці одну з п'ятьма озброєними окупантами. Її документи забрали та відсканували. Взяли відбитки пальців та перевіряли паралельно з цим телефон.

"Ніколи не забуду розмови двох солдатів: – Що ти робив із людьми, які не пройшли фільтрацію? – Застрелив десять, а далі не рахував – нецікаво", - згадує вона.

Також читайте: Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям "правила" життя в окупації, - радник мера Андрющенко. ДОКУМЕНТ

На тата дівчинки сім'я чекала 40 хвилин, і коли вони вже доїхали до Бердянська, він розповів, як проходила його "фільтрація". За його словами, питання були найнеприємніші: не лише про владу, про Україну, про ситуацію.

"Хто він, що він тут робить, що планує робити далі. Було навіть питання: "Чи не відрізати тобі вухо? Що буде далі?". А коли зрозуміли, що телефон "порожній" і перевіряти там нічого, навіть не було сімки, стали питати хто він, і тиснути на це запитання. Вони хотіли з нього щось вибити, а те, що казав  тато, – їм не подобалося. Його почали штовхати, а потім чимось важким ударили по голові. Він не пам'ятає, що було далі – отямився лише на вулиці", - уточнила дівчина.

Автор: 

армія рф (17729) Маріуполь (3243) воєнні злочини (1871)


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Топ коментарі
+34
Кацапских оккупантов мы должны *********** ВСЕХ до единого, это наш СВЯТОЙ ДОЛГ !!!
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03.05.2022 13:01
+30
Мужики, неужели вы собрались жить вечно?! Обращаюсь только к мужикам!
То, что творится на нашей земле, нормальным назвать сложно.
У каждого свои есть какие то нюансы. Как у всех.
Но есть так же и формула, что Украина им нужна без населения. Они уничтожают всех мужчин!
Поддерживающих рашистов и тех, кто просто им попался. (Остальные уже воюют против орков!)
Для тех, кому грозит оккупация, есть всего два варианта. Быть в рядах Защитников Украины, либо закатоваными и убитыми бесславно!
Не важно сколько тебе лет. Они убивают всех мужчин от 12 лет до 80! Женщин насилуют и убивают. Это геноцид!
Жизнь твоя, выбор за тобой, мужик!
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03.05.2022 13:11
+29
військомати добровольцям відмовляють, але ловлять уклоністів. Мєнти залишили оркам повні оружейки в окупованих містах, але теробороні не дали навіть конфіскованої берданки. Хєрсон та Нову Каховку здали по домовленості... Влада не страдає патріотізмом, там повно кремльовських агєнтів
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03.05.2022 13:18
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З'являються повідомлення про розграбування музеїв на тимчасово окупованих територіях та вже звільнених від рашистів.Сумська,Чернігівська,Луганська та Донецька.Причому є дані, що йдеться про централізоване управління цим процесом. Кажуть навіть про розподільчий пункт в Донецьку куди спецбригади звозять цінності з України. З Маріуполя окупанти вивезли щонайменше 7 творів мистецтва, про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. А в музеї у Сумській області розгромлено і розкрадено експозицію присвячену подіям другої світової війни.
Власне саме так діяли колись фашисти з творами мистецтв і історичними пам'ятками. "Достатньо знищити пам`ятки культури народу, щоб уже в другому поколінні він припинив своє існування як нація", - так твердив рейхсляйтер окупованих областей Сходу нацистської Німеччини Альфред Розенберг I тепер ясно у кого вчився Путін.
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03.05.2022 13:00 Відповісти
Виявляється, кацапи теж були причетні до заснування німецького нацизму.

Так, Розенберг, як вказано, - "Был видным членом группы https://ru.wikipedia.org/wiki/Aufbau_Vereinigung Aufbau Vereinigung - тайной организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 русских эмигрантов , оказавшей решающее влияние на идеологию раннего национал-социализмаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4#cite_note-_e16bd9ab341d8104-8 [8] ."

От гдє собака порилась. Кацапи і німці, - два чоботи пара. )))
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03.05.2022 13:29 Відповісти
"Російські корені нацизму". Автор Майкл Келлог (Michael Kellogg).
The Russian Roots of Nazism: White Emigres and the Making of National Socialism, 1917-1945
Книга надрукована 2005 року у видавництві Кембріджського університету.

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03.05.2022 14:06 Відповісти
А знаєте що об"єднує вірменів з росіянами? -нацизм. Вірмени теж ще ті імперці - хоч нікчеми, а мріють про Велику Вірменію. Вірменськийй нацизм теж має своі корені і історію. Ідеолог вірменського нацизму Гарегін Нжде співпрацював з Гітлером. На боці Гітлера воював цілий вірменський легіон. В столиці Вірменіі нацисту Гжде ще в роки радянськоі влади поставлений пам"ятник і Москва цьому не протестувала.https://ru.wikipedia.org/wiki/Цехакронизм
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03.05.2022 22:17 Відповісти
Кацапских оккупантов мы должны *********** ВСЕХ до единого, это наш СВЯТОЙ ДОЛГ !!!
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03.05.2022 13:01 Відповісти
ця дівчинка вирвалась із Маріуполя вже тижнів 3 тому. а публікують зараз, начебто це її зеленський врятував. так от - ні.
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03.05.2022 13:06 Відповісти
А где хоть слово про Зеленского? Много материала публикуется с большой задержкой сейчас. Не мутите воду и без вас хватает мути.
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03.05.2022 13:33 Відповісти
Я взагалі дивуюсь напливу таких висловів на форумі. Щось виривають з контексту, щось придумують і починають істерику або зраду розганяти. Провокатори довбані.
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03.05.2022 14:01 Відповісти
А уявляєш як ти здивуєшься коли тебе насадять на бутилку?
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03.05.2022 22:32 Відповісти
То у вас з сприйняттям щось не так, тут же з тексту зрозуміло що вони самі вибіралися.
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03.05.2022 14:17 Відповісти
Ну і ***** ти сюди клована приплела? Хронічна діарея не дає спокою?
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03.05.2022 15:49 Відповісти
діарея у тебе в голові
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04.05.2022 07:42 Відповісти
За всё ответят…Я это ,точно знаю… Будет фонд : куда будут перечислены деньги ,на поимку преступников . …Найдётся много желающих послать тудадонаты …
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03.05.2022 13:08 Відповісти
наших людей винищує зєльона шелупонь вєрєсчучка під егідою оон та червоного хреста
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03.05.2022 13:09 Відповісти
Работаете на внутренний раскол? норм платят?
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03.05.2022 13:34 Відповісти
З цим справляється сама ж зелена влада.
Де "Еспресо", "5", "Прямий"?
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03.05.2022 13:39 Відповісти
С этим сложно не согласиться, но исходный коммент все же не в тему
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03.05.2022 13:52 Відповісти
А бо шо, ***** нападе?
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03.05.2022 13:41 Відповісти
Так мож на майдан или танки на Киев? Что вам надо?
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03.05.2022 14:27 Відповісти
Мужики, неужели вы собрались жить вечно?! Обращаюсь только к мужикам!
То, что творится на нашей земле, нормальным назвать сложно.
У каждого свои есть какие то нюансы. Как у всех.
Но есть так же и формула, что Украина им нужна без населения. Они уничтожают всех мужчин!
Поддерживающих рашистов и тех, кто просто им попался. (Остальные уже воюют против орков!)
Для тех, кому грозит оккупация, есть всего два варианта. Быть в рядах Защитников Украины, либо закатоваными и убитыми бесславно!
Не важно сколько тебе лет. Они убивают всех мужчин от 12 лет до 80! Женщин насилуют и убивают. Это геноцид!
Жизнь твоя, выбор за тобой, мужик!
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03.05.2022 13:11 Відповісти
військомати добровольцям відмовляють, але ловлять уклоністів. Мєнти залишили оркам повні оружейки в окупованих містах, але теробороні не дали навіть конфіскованої берданки. Хєрсон та Нову Каховку здали по домовленості... Влада не страдає патріотізмом, там повно кремльовських агєнтів
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03.05.2022 13:18 Відповісти
И шо ото вы написали и тепер хочете? "Оружие и на Киев"? Как Путин завещал?

Много чего много где произошло. Не везде. Я видел и тероборону с NLAW под Херсоном-Николаевом и многое другое. Не надо тут гавкать что всьо здали. Колоборантов много где было и есть и что теперь? Кремлеских агентов ловите, а просто так не надо тут зраду разводить
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03.05.2022 14:26 Відповісти
Ты просто сиди на бутылке молча! NLAW под Херсоном-Николаевом он видел
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03.05.2022 22:34 Відповісти
Это все есть так. Верю. Сам оббивал пороги военкомата, ждал безоружный своей очереди.
Когда объявили прорыв на Оболони в Киеве на 4й день войны, а у военкомата 300 мужиков безоружных и рев танков в лесу и стрекотня автоматов в 200 метрах на Венике - те еще ощущения... я это прошел и понял, что тут мне ловить нечего, к сожалению. Брали по 50 чел в день.
Собрал всех знакомых, и построили баррикады на Венике. Сначала подтянулись охотники, женщины организовали коктейли молотова, потом организовали дежурство, менты делились патронами, добрые люди оружием и даже противотанковой миной... Никого не уговаривал. Через 2 часа все было само собой! Люди ждали кого то и были готовы защищать Украину!
Самоорганизация - вот отличительная черта украинцев! Не бойтесь начинать! В этой борьбе вас обязательно поддержат соседи и знакомые! Знайте одно, назад пути уже не будет. Вас обязательно сольют ватные соседи. Но это и к лучшему. Все мосты давно сожжены.
Украина выстоит и победит в борьбе с этой рашистской сволочью!
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03.05.2022 15:34 Відповісти
Вы, конечно, молодцы и низкий поклон вам за помощь от таких, как я, который в утро после обстрела Киева схватил жену и двухлетнюю дочку и увез их подальше. Но знаете, в том же Херсоне терроборону с актоматами и гранатометами просто расстреляли из танков. Если бы не ВСУ, воевать с охотничьими ружьями и коктейлями молотова долго бы не получилось, и мы бы потеряли таких людей как вы. В отличие от орков, у нас каждый человек на счету и поэтому нужно строить что-то по Швейцарской модели, чтобы у каждого мужчины был арсенал оружия и амуниции, и чтобы все проходили регулярную подготовку и военные сборы, причем без участия военкоматов. Вот когда таких в Украине станет пара миллионов и каждый точно будет знать, что ему делать на случай нападения, мордор просто больше не решится на нас нападать. Еще раз вам спасибо!
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03.05.2022 17:00 Відповісти
Согласен. 8 лет потеряно с теробороной. Есть много вопросов и нюнансов. Взять то же оружие.
Честно говоря, из той сотни, что дежурило у нас на посту, бы оружие не доверил половине. Им вилку страшно доверить, чтобы не поранили себя. Другие просто стреляли толи по спутникам, толи по звездам, то ли по дронам.
Считаю, что все, кто прошел хотя бы месячные курсы теробороны, получив навыки, получив понимание службы, может рассчитывать на свой автомат в хранилище ближайшего военкомата и бк к нему. Вот тогда Уйло Владимирович может засунуть свои мечты себе в дупу, если подобный подход будет организован в каждом населенном пункте от 500 тысяч населения.
Есть куча вопросов к власти с организацией теробороны. Но это потом. А сейчас главное Украина.
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03.05.2022 17:28 Відповісти
Дронов над Веником было овер-до.уя! Смотри видео минобороны РФ удара по Ретровиллю! Там в реальном времени все с дрона снято! Так что все правильно ваши хлопцы стреляли, нечего нед ними прикалываться!
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03.05.2022 22:38 Відповісти
ця влада не тільки не дає українцям зброю для самозахисту, але й вилучає трофейну..
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03.05.2022 13:20 Відповісти
У тебе гаубицю вілучили?
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03.05.2022 15:52 Відповісти
Некоторые люди уезжали, оставляли оружие, которое не могли с собой взять...
Зеленский 3 марта дал право всем украинцам уничтожать всех врагов чем угодно, и где угодно в Украине! Даже не он дал, а Конституция! С условием сдать все оружие в течении 10 дней по окончании военного стану.
Многие вернулись и все получили оружие обратно. Надо понимать кому именно вручаешь!
Я понимаю, что это совсем неправильное отношение к оружию, но крутые времена требуют крутых решений и быстрых. От государства мы таких решений не дождались, к сожалению.
И я рад, что мне не пришлось ни разу стрелять, хотя случаев хватало и я был готов.
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03.05.2022 17:42 Відповісти
Ездил по Киеву полкан какой то из СБУ с автоматчиками и разоружал блок посты.
Жаль на меня не попал. Забирали оружие без разрешения, разгрузки и броники.
Таких "героев" нужно фотографировать и здесь на Цензоре делать публичными ********, которые работают на врага. Хотя, в его защиту, могу сказать, что сам разоружил пару алкашей. Первый раз не пи...с, но, когда поймал во второй раз, отобрал оружие и выгнал к чертовой матери из отряда.
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03.05.2022 17:34 Відповісти
Треба дочку Лаврова у вигрібній ямі пофільтрувати.Притоплювати у гівно з кожним повідомленям про вбитого українця.Та й діток кожного із чиновників парРаши.
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03.05.2022 13:23 Відповісти
Про таке треба розповідати в нешинелджіографік на всіх мовах світу.
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03.05.2022 14:00 Відповісти
Всі рашиські військові злочинці включаючи путіна мають постати перед міжнародним трибуналом,а так званий "русский мир" має бути заборонений як нациська ідеологія.
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03.05.2022 15:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1y_hlV8-6SA

Бачив її інтервью раніше, чудова молода дівчина зі світлим майбутнім, коли розповідає свою історію, як наче ножем серце крає... Хай у неї в життя все складеться якнайкраще, вона на то заслужила...
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03.05.2022 17:35 Відповісти
Слов нет. Вот как такое прощать?
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03.05.2022 18:01 Відповісти
Короче у всех должно быть оружие , конечно , после прохождения врача и без судимости по особо тяжким . Кто хоть слово скажет против , тот враг . Я не хочу писать пару страниц аргументов , просто посмотрите На Израиль , Швейцарию , да в конце концов на Молдову
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03.05.2022 20:41 Відповісти
5 баллов
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03.05.2022 21:23 Відповісти
мусара тоді без роботи залишуться
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04.05.2022 08:49 Відповісти
Россия должна быть в тюрьме - в санкционной изоляции и теперь не железный занавес должен опустится, а теперь тюремная решетка должна опустится перед Россией! И до развала России!
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03.05.2022 21:45 Відповісти
Не дай Бог комусь попасти в полон до кацапів.
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03.05.2022 23:10 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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03.05.2022 23:12 Відповісти
Похоже на бред сивой кобылы, если честно.
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03.05.2022 23:42 Відповісти
неее...
не мне вам давать советы, но при такой оккупации писать здесь коменты оправданно только в короткий промежуток времени, когда уже смыл кровь, мозги и кишки орка с рук и обуви, а обед ещё не подвезли.
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04.05.2022 00:55 Відповісти
 
 