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Казахстан не розглядає питання відправки миротворців на Донбас в рамках ОДКБ, - Міноборони

казахстан

Заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов відповів на запитання, чи тривають зараз переговори між країнами-учасницями ОДКБ щодо можливої відправки миротворців на Донбас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ІА "NewTimes.kz".

"Це питання, напевно, непокоїть все наше казахстанське суспільство у такій геополітичній обстановці. Водночас ми маємо зазначити, що застосування наших Збройних сил за межами нашої держави розписано та нормативно закріплено. Але зараз це питання навіть не розглядається. Такі переговори щодо цього питання не ведуться", — заявив Камалетдінов.

Він нагадав, що участь Збройних сил у миротворчих операціях здійснюється лише за резолюцією Ради безпеки ООН.

На підставі цієї резолюції глава держави виходить із пропозицією перед парламентом. І лише після схвалення парламентом застосування Збройних сил у миротворчих операціях можливе, зазначив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не надаватиме Росії механізми обходу санкцій, - Кулеба після перемовин з главою МЗС Тлеуберді

Автор: 

Казахстан (874) військовослужбовці (4799)


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Зачем Казахстану международная изоляция??? здравомыслящий от России будет отрекаться и держаться подальше!
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03.05.2022 13:26 Відповісти
НАХІБА воно казахам?
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03.05.2022 13:29 Відповісти
Нахіба це казахам. інша справа що рабсія відгрібши від України, буде потребуватии перемог і загарбання територій для срср 2.0, тмоу Казахстан їблорусь і країни Одкб в небезпеці... там бульбофюрер вже віщає про *добровільний* вхід до нового союзу, республік пострадяньских
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03.05.2022 13:36 Відповісти
)))
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03.05.2022 13:42 Відповісти
Розумно...
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03.05.2022 13:45 Відповісти
Ждём защитников русскоговорящего населения )
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03.05.2022 13:52 Відповісти
О!
Ось з Арахамія буде в наступному домовлятися про "надання гарантій" - з ОДКБ!
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03.05.2022 14:08 Відповісти
https://rus.azattyq.org/a/31830160.html Пророссийские власти Казахстана яростно реагируют на любую публичную поддержку Украины.

https://rus.azattyq.org/a/31830160.html В Кокшетау полиция задержала 5 участников автопробега в поддержку Украины.

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03.05.2022 14:55 Відповісти
кеосаян уже им угрожал войной и оккупацией!
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03.05.2022 15:56 Відповісти
 
 