Казахстан не розглядає питання відправки миротворців на Донбас в рамках ОДКБ, - Міноборони

Заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов відповів на запитання, чи тривають зараз переговори між країнами-учасницями ОДКБ щодо можливої відправки миротворців на Донбас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ІА "NewTimes.kz".

"Це питання, напевно, непокоїть все наше казахстанське суспільство у такій геополітичній обстановці. Водночас ми маємо зазначити, що застосування наших Збройних сил за межами нашої держави розписано та нормативно закріплено. Але зараз це питання навіть не розглядається. Такі переговори щодо цього питання не ведуться", — заявив Камалетдінов.

Він нагадав, що участь Збройних сил у миротворчих операціях здійснюється лише за резолюцією Ради безпеки ООН.

На підставі цієї резолюції глава держави виходить із пропозицією перед парламентом. І лише після схвалення парламентом застосування Збройних сил у миротворчих операціях можливе, зазначив заступник міністра.

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