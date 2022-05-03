Канцлер Німеччини Шольц вдає "ображену ліверну ковбасу", відмовляючись від візиту до Києва, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову канцлера Олафа Шольца від візиту до Києва.
Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням "Європейська правда", повідомляє видання Bild.
"Вдавати ображену ліверну ковбасу (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.) звучить не дуже по-державницьки", - сказав Мельник.
"Йдеться про найжорстокішу винищувальну війну з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", - додав посол.
Нагадаємо, у вівторок Олаф Шольц та його уряд збираються на дводенну закриту зустріч, щоб обговорити війну в Україні та її наслідки.
Олаф Шольц раніше визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.
У середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.
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Медицина в Украине славится, куда той немецкой
Как только тема Германия,они слетаются как мухи на гафно
Де ви, д...ли беретесь ?? Щоб вам стало легше, що повинне стати з німцями і Німеччиною ??
Кто есть такой Штайнмаер? Президент государства Германии. Пофиг кто он такой лично, он государственная институция. И когда зеленая шмаркля плюет на Штайнмаера, он не на него плюет, он плюет на Германию. С точки зрения дипломатии, это дипломатическая диверсия. И результат не заставил себя ждать. Штольц повычеркивал из уже согласованного списка всё тяжелое вооружение для Украины. Да, потом Америка и Британия додавили таки Германию и она на данный час согласилась на поставку техники и прочего. Но! Это не заслуга бубочки и вот этого недопосла. Это целиком заслуга союзников Украины. Так кому блазень насрал своим факом? Себе? Да ему как-то нормалек в бункере в обнимку с ермаком в окружении телекамер. Не дует и на голову ничего не падает. Пиши себе гундосики, да рейтинги накачивай.
Теперь эмоциональную, типа, составляющую.
Штайнмаер конечно еще та скотина, но разве на его страну напал кремль? Разве его территории оккупировал? Разве его сограждан убивал? Да нет. Не на его. Ну торговали. Кармашки набивали. Морду кирпичом делали. Бизнес, ничего личного. Циничная реальность.
А теперь бубочка. Не на его ли страну напали, оккупировали и пры? Как бы да. И что? А бубочка как зарабатывал деньги на расии, так и продолжил. И по фиг ему. Деньги не пахнут. Мало того, став президентом, от бизнеса на расии не отказался. Ну да, финты там через прокладки, но факт остается фактом - денюшку расиянскую в кармашек клал. А став державным богатырем, не он ли восстановил закупку лиспесдричества с московии? Не он ли развернул закупки угля оттуда же, финансируя из украинского бюджета вон ту армию, которая теперь убивает, разрушает, насилует, пытает? Так кому ж ты падла зеленая, факи должен показывать? Супер лицемерное существо. ((
После решения о поставке САУ.
Почему они такие *** утые
І все ж поведінка саме нашого посла у Німеччині іноді заходить за межу допустимого (в плані висловлювань і дипломатичної етики). Користується лише тим, що ситуація в даний момент така, що німцям не комільфо йому на двері показати, бо ж це буде ніби як порушенням монолітності анти-путінської коаліції. Але після війни німці його випруть звідти (знайдуть привід) і, доведеться визнати, що не зовсім безпідставно. Думаю, після закінчення війни буде варто під виглядом ротації одразу забрати його в центральний апарат МЗС, а туди відправити послом когось іншого - аби уникнути неприємної ситуації, коли нас попросять це зробити. Або, наприклад, зробити ротацію із Щербою (нашим послом в Австрії). Країни - майже родичі в плані психології, поведінки в зовнішній політиці, підходах до економічних питань, мова та сама, тому поміняти місцями буде просто в плані наслідків для ефективності роботи. Бо рівень алергії німців на Мельника вже починає зашкалювати, це очевидно. Хоча вони того і заслужили, але так довго тривати не може, це буде контрпродуктивно, тим більше в світлі питання про надання нам статусу країни-кандидата в ЄС.
Але функція посла зовсім інша . Посол повинен збільшувати друзів його країни й зменьшувати ворогів . Чи допомогає тролінг канцлера -- не впевненний .
Таке враження , що Мельник виришив кинути дипломатичну роботу й піти в політики .
Але як фахівець по Дойчу , як дипломат він в рази кориснійший . Та йще під час війни кидати посаду - як мінімум дурний тон .
Хотілося бачити посла на максимумі німецьких ефірів , бо зараз такий час , де зв"явилося вікно можливостей переконати німців , що їх почуття провини за злочини Гітлера усі 70 років були спрямованні не зовсім до дійсної жертви нацизму . Бо серед народів Софка серед мирних громадян від нацистів більше всього постраждали не московити , й точно не білоруси , а саме українці . Бо й по площі захопленних теріторій й головне по тривалості під укупацією більше всього й довше всього були саме українці . Й що рабскі роботи в Германію примусили їхати саме українську молодь . Й саме українского хліба , м"яса й худоби більше всього вкрали нацисти . Більше всього зруйнували саме в Україні .
Й що усе це довести буде достатнє змістити мапу з мапою бойових дій по місяцям ...
Вам у маркеті хліб і ковбасу безоплатно видають ??
Кацапстан годується ресурсами, які продає через Шрьодера таким Швайнмайєрам і Шольцам.
І отримує від цього багаторазово більше, ніж цим Шольцам вимушено доводиться передавати Україні, щоб не виглядіти у Європі останніми негідниками.
То есть, Мельник сказал про Шольца на самом деле в оригинале так: »Eine beleidigte Leberwurst zu spielen, klingt nicht sehr staatsmännisch« . Это означает в правильном переводе "Разыгрывать детские обиды звучит не очень по-государственному". Далее Мельник сказал : Es geht um den brutalsten Vernichtungskrieg seit dem Naziüberfall auf die Ukraine es ist kein Kindergarten« "Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину и это не детский сад". Это был ответ на вчерашнюю зяаяву Шольца, что в Киев он, видите ли, поедет только после того, как туда съездит Штайнмайер.
Посол Мельник большой молодец, и немецкий прекрасно знает, и в нужных медиа дает интервью, и на ТВ постоянно выступает. Пинает зажратых немецких говнюков в т.ч. главмудака Шольца под их жирные самодовольные эгоистичные сраки. Не ругайте его, это неправильно. Посол Мельник на своем месте и работает на "отлично с плюсом"
С приветом из Германии. Слава Украине !
Если б у нас кто посла сравнил с ливерной колбасой буквально - была б беда
https://www.youtube.com/watch?v=i9aOUNfp8QU
від https://www.hasepost.de/author/dts/ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО DTS 3 ТРАВНЯ 2022 РОКУ
скорее робко предположила:
"Может быть, уважаемый господин Мельник, вы просто извинитесь перед президентом, а потом вежливо пригласите канцлера..." Это тоже было бы возможно и было бы очень здорово.
... а все, кого что то не устраивает, могут иди вслед за русским военным кораблем.
в том числе благодаря послу України в Німеччині Андрію Мельнику, гер Щольц занял место рядом с ******
ну всем кому это не нравиться могут и дальше повизгивать и похрюкивать
Чи ти, насправді, з Нижніх Захлюпанців?
Якщо лавров звіздить і хамить про гітлера-єврея і посилає нафіг протести Ізраїлю, то він це робить спеціально, згідно загального плану розвару росії.
Якщо Кулеба чи Мельник нагинають німців, то це тільки і завдяки тому, що Німеччина де факто програла війну Британії, яка ведеться руками кацапів проти України.
На Ш-Німеччині швабростан має багаторазово більше, ніж варті ті гаубиці.
Але якби США, Британія, Канада та інші достойні країни не поставили ліверноковбасників у стійло, шваби й досі б слали Україні хіба що каски і не пропускали б через свій повітряний простір літаки зі зброєю для України.
Ряд немецких политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, в котором призывают власти страны принудить Украину к капитуляции и заставить сдаться на милость России.
И это не шутка. Текст письма опубликован на страницах издания https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 Berliner Zeitung .
Обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлению Киеву тяжелого вооружения.
Однако т.н. немецкие интеллектуалы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца, которое отказывается предоставлять Украине тяжелое вооружение.
Письмо основывается на тезисах, часто звучащих из рупоров русской пропаганды. Авторы обращения считают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО «де-факто сделали себя стороной войны», а агрессия против Украины является «полем битвы между НАТО и Россией за порядок безопасности в Европе».
Они также считают, что есть необходимость удовлетворить «законные интересы безопасности России» (т.е. они откровенно соглашаются с агрессией России и ее «правом» уничтожить Украину как государство, и уничтожить украинцев как народ).
Главная идея письма - Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага.
«Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения», - пишут авторы письма и призывают «помочь Украине против ее воли».
«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление», - говорится в документе.
Предлагается, в частности, заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, «чтобы предотвратить их разрушение».
Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.
Письмо подписали 18 человек - интеллектуалов, лидеров мнений (в частности писательница и журналистка Даниэла Дан, один из ключевых певцов Германии Александер Векер), бывших политиков и дипломатов, в том числе трое экс-депутатов Бундестага - Энтье Фольмер («Зеленые», участница «Петербургских диалогов»), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия «Левые», известная пророссийской направленностью), а также действующий член «комитета по ценностям» правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.
Напомним, что ранее оборонная компания Германия попросило у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии. Однако канцлер Шольц выступил против предоставления тяжелого вооружения для армии Украины.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
На цьому форумі навіжена клака ROSHEN величезна і має всі преференції.
Завелика честь обговорювати цих двох продажних фріців. Краще послухайте виступ Бориса Джонсона:
а сейчас, звиняйте, одно хамство, дворовые потасовки. Ей Богу, "за державу обидно". Это не
криворожский КВН, это не кулачные бои в местечке. Каждое слово должно быть вымеряно, продумано. Это между собой можно посылать на разное количество букв, в политике нельзя.
Руководители всех стран смотрят друг на друга с уважением. Объясните, ради Бога, те, кто
ближе к нашему недоимператору, что пусть спустится с небес и почитает методички поведения
среди руководителей держав. Он делается смешон, уже начинают надоедать его требования к
другим странам. Он наглеет, его представители открыто хамят не по рангу. Они позорят Украину!
Мы останемся одни!!! Не по Сеньке шапка, просто кошмар. Наш самый главный командующий
увлёкся ролью, вошёл во вкус, подумал, что он действительно крупный гетьман, а выглядит всё
ху...во. Подполковник Арестович, обЪясните генералиссимусу, как надо, Вы же "белая косточка".
Это не корабль посылать на три буквы и восхищаться на весь мир, что мы им дали! Катастрофа!
А гражданин Мельник хорошо помнит, что он не себя представляет, а государство, президента.
Это не фрак нацепить и по бумажке читать на плохом немецком. Не нравится Германия, не просите, не клянчите. А если просите, то с уважением, с пониманием, что она не обязана, что
она ухудшает свои возможности, что она думает, прежде всего, о своём народе, в отличие от
нашего крутейшего президента, наконец начавшего уважать свою Армию, оберегающую его.
І гаубиці - це заслуга не Швайнмаєра-Шмольца, а бундестага.
посол это делает уже не в первый раз, тоньше надо.