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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Для осіб, які втратили житло внаслідок війни, побудують 2 ЖК в Ірпені та Бородянці

жк

На Київщині побудують два житлові комплекси площею 50 тисяч квадратних метрів для осіб, які внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України залишились без житла.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Олексій Кулеба провели нараду з представниками найбільших забудовників регіону, під час якої обговорили питання викупу та будівництва нового житла для людей, які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії.

Наразі держава розробила два підходи до вирішення цього питання. Це викуп та будівництво нового житла для осіб, які внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України залишились без житла.

Фахівці адміністрації вже провели аналіз ринку нерухомості області. Загальна площа квартир, введених в експлуатацію та готових для викупу, становить понад 42 тис м².

Наразі із забудовниками проводяться консультації щодо рекомендованої ціни для викупу цих квартир. Окрім того, кожна квартира повинна мати всю необхідну сантехнику та меблі.

Також на території області планується побудувати два житлові комплекси на 50 тис м² кожний.

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Вони будуть розташовані в населених пунктах, які найбільше постраждали від агресії Росії та мають найбільші руйнування житлового фонду. Мова йде про Ірпінь та Бородянку.

Території для цих майбутніх комплексів вже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури. Термін будівництва – до 5 місяців.

Крім самих житлових комплексів, запропонований проєкт передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків, закладів освіти та іншої соціальної інфраструктури.

Ескізи та технічні завдання цього проєкту будуть надані кожному забудовнику для вивчення та ухвалення рішень щодо участі в будівництві нового житла.

Автор: 

житло (1086) Ірпінь (358) Бородянка (82) відбудова (362)


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Топ коментарі
+17
підрядник буде бородата бабуля ????
велике дорогобудівництво зміниться на велике будинкобудівництво??
тоді за такі гроші можна буде на манхеттені Бурдж-ал-араб поставити
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03.05.2022 13:39
+15
Може краще залучати іноземних забудовників ? З контролем з боку ЄС , бо місцеві себе дескредетували
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03.05.2022 13:43
+12
Нужно сказать властям Великобритании, чтобы они прислали лучших архитекторов и людям построили такое красивое жилье и сделали такие рядом парки или т.п. Чтобы люди пережив ад получили рай. И Итальянских тоже лучших архитекторов - у них очень красивая архитектура есть. Чтобы архитекторы скооперировались и создали там райский уголок!
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03.05.2022 13:42
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А є сенс будувати житло на такій відстані від Рашки?
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03.05.2022 13:37 Відповісти
підрядник буде бородата бабуля ????
велике дорогобудівництво зміниться на велике будинкобудівництво??
тоді за такі гроші можна буде на манхеттені Бурдж-ал-араб поставити
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03.05.2022 13:39 Відповісти
Нужно сказать властям Великобритании, чтобы они прислали лучших архитекторов и людям построили такое красивое жилье и сделали такие рядом парки или т.п. Чтобы люди пережив ад получили рай. И Итальянских тоже лучших архитекторов - у них очень красивая архитектура есть. Чтобы архитекторы скооперировались и создали там райский уголок!
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03.05.2022 13:42 Відповісти
на єто нужно время, а беня и зеленіе тут , бабло не пахнет для них, даже если имеет трупный запах.........
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03.05.2022 13:50 Відповісти
Може ФОНД ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ зареєструвати в Лондоні під контролем Джонсона
ТОДІ гроши не разворують
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03.05.2022 14:12 Відповісти
Може краще залучати іноземних забудовників ? З контролем з боку ЄС , бо місцеві себе дескредетували
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03.05.2022 13:43 Відповісти
довго чекали від чого відірвати хоч щось.не знаю чи є плани будинків,але плани розпиляти гроші 100 процентів давно готові
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03.05.2022 13:48 Відповісти
новий віток великого крадівництва
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03.05.2022 13:49 Відповісти
Головне, щоб Захід не давав гроші каломойському і іншим гандонам у руки у будь-якому вигляді. Виключно свої західні фірми, під повним контролем за витратами фінансів.
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03.05.2022 13:49 Відповісти
беня и зелень уже в очередь выстроились , и подряды раздали своим , там уже договорняки полным ходом идут.........
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03.05.2022 13:52 Відповісти
Ще кошти від плану маршала не отримали а вже дерибанять.Або просто надрукують.
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03.05.2022 13:54 Відповісти
А зеленосраких родственников зепутангов хватит на два квартала? Или может надо три квартала анонсировать?
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03.05.2022 14:00 Відповісти
Може у людей треба спитать, де вони жить хочуть, а не зганять всіх одним стадом, бо так бабла можна більше урвать.
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03.05.2022 14:03 Відповісти
срач розвели...експерДи зібрались
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03.05.2022 14:11 Відповісти
блин а шо мне делать я с Мариуполя
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03.05.2022 14:22 Відповісти
виходьте з машини
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03.05.2022 14:34 Відповісти
Як приватні садиби?
Мрія всіх забудовників висилити людей у мурашники
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03.05.2022 14:42 Відповісти
Заборонити будувати житлові "мурашники". Будувати 4-5 поверхові житлові будинки із двома видами ліфтів... Хмарочоси можуть бути тільки як офісні будинки..
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03.05.2022 17:21 Відповісти
 
 