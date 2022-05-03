Сумщину обстріляли з території РФ. Зафіксовано 8 прильотів із 120-мм міномету, - Держприкордонслужба
Сьогодні після обіду Сумщину обстрілювали з території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Зокрема, як зазначається, з боку російського населеного пункту Локоть із важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району.
"Зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету. Внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Валерий Коломиец #502756
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+5 Small Jerboa
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+2 Антон Чехов #517453
показати весь коментар03.05.2022 14:29 Посилання
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Нашим прикордонникам видали: - нічого -, тобто уточнюю: сасямбру (повне нічого).
В країні 8 років збирають військову данину з усіх громадян, в країну льється мільярдний кеш із заходу в чистих баксах, літаками завозиться зброя та амуніція, під Києвом на вшивих блок-постах валяються гори нлавів, у кожного по 5-8 аптечок, бронікі валяються та міномети стоять без діла, все що привозять із за кордону звалюється до купи де папало в Києві, на донбасі за день пройо*ть по два контейнери військової форми... зато на кордонах з рф як і 24.02.22 р. прикордонники сидять без нічого... отака х*я малята. Зато победоносні реляції аж зашкалюють!
А що будуть вони робити, коли 10.05.22р. русня, після проголошення офіційно нам війни, полізе знову через Сумську область знесши беззбройних прикордонників на Київ? Чи хламідія знов знає що донбас не визнають? та на україну не нападуть? війни не буде? адже "стратеги" в Києві не змінилися, всі тіж рожи, все також жирно їдять... тільки зараз легально західний доларовий кеш дерібанять та "лохам" победоносні реляції годують.
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские РЛС, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
А потім із Києва: тримайтеся...бла...бла..ви..герої..бла..бла..орден..бла..бла...тримайтеся...бла...бла..