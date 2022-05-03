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Новини Війна
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Сумщину обстріляли з території РФ. Зафіксовано 8 прильотів із 120-мм міномету, - Держприкордонслужба

сумщина

Сьогодні після обіду Сумщину обстрілювали з території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Зокрема, як зазначається, з боку російського населеного пункту Локоть із важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району.

"Зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету. Внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Над територією Сумщини помітили ворожий безпілотник, РФ може готувати провокації й обстріли, - Живицький

Автор: 

армія рф (17729) Держприкордонслужба ДПСУ (6109) обстріл (28993) росія (65856) Сумська область (3811)


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Топ коментарі
+5
Ну а ми що?
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03.05.2022 14:38
+5
Зеленський знов заборонив ЗСУ стріляти у відповідь?!
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03.05.2022 14:48
+2
скоро придется проводить специальные военные операции в ответ на обстрелы террористов на территории врага
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03.05.2022 14:29
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скоро придется проводить специальные военные операции в ответ на обстрелы террористов на территории врага
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03.05.2022 14:29 Відповісти
Ну а ми що?
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03.05.2022 14:38 Відповісти
Може досить "хлопки " посилати Бєлгороду,а на часі вже там щось розбомбити?
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03.05.2022 14:40 Відповісти
Зеленський знов заборонив ЗСУ стріляти у відповідь?!
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03.05.2022 14:48 Відповісти
Ви будете здивовані, але ТАК. По іншому і не було жодного разу! Вру, був один єдиний раз, коли зс рф підійшли до Києва в першу неділю війни, то вони всі обісралися так, що волали гасити зі всього, що було. Але зараз у них все спокійно та жирно, всього вдосталь, вони ситно поїли, посрали, відпочили... і знову за старе... як і до війни.
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03.05.2022 15:11 Відповісти
а в ответ куда стрелять? у вас есть координаты? погранцы должны одолжить у армейцев 120-мм миномёт и ********* в сельпо в этом сраном Локте??
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03.05.2022 16:23 Відповісти
У них з нами активна війна із 24.02.22 р., їхнім пагранцам надали: танки, бмп, тигри, міномети, рсзо, гвинтокрили, дрони, ********** і надали безперешкодне право хірячити по нам 24/7 де їм заманеться.
Нашим прикордонникам видали: - нічого -, тобто уточнюю: сасямбру (повне нічого).
В країні 8 років збирають військову данину з усіх громадян, в країну льється мільярдний кеш із заходу в чистих баксах, літаками завозиться зброя та амуніція, під Києвом на вшивих блок-постах валяються гори нлавів, у кожного по 5-8 аптечок, бронікі валяються та міномети стоять без діла, все що привозять із за кордону звалюється до купи де папало в Києві, на донбасі за день пройо*ть по два контейнери військової форми... зато на кордонах з рф як і 24.02.22 р. прикордонники сидять без нічого... отака х*я малята. Зато победоносні реляції аж зашкалюють!
А що будуть вони робити, коли 10.05.22р. русня, після проголошення офіційно нам війни, полізе знову через Сумську область знесши беззбройних прикордонників на Київ? Чи хламідія знов знає що донбас не визнають? та на україну не нападуть? війни не буде? адже "стратеги" в Києві не змінилися, всі тіж рожи, все також жирно їдять... тільки зараз легально західний доларовий кеш дерібанять та "лохам" победоносні реляції годують.
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03.05.2022 16:55 Відповісти
Пограничный наряд з Сірком мониторит контрольно-следовую полосу, ему не придан 120-мм миномёт с б\к или буксируемая 105-мм гаубица. А в расположении заставы не установлен контрбатарейный радар 1Л220УК производства НВК"Іскра", по команде которого через двадцать секунд в тот миномёт должен прилететь один 155-миллиметровый привет от дежурной батареи из-под Глухова. И тогда не важно, что миномёт стоял во дворе дома, "где резной палисад". А начиная с трагического для нашей страны 19-го года, не было сделано ни одного заказа радаров в ДОЗ, а к концу 21-го года НПО Искра уже был финансовым банкротом и переведена на однодневную рабочую неделю. А нам радаров 1Л220УК, или лучше 1Л300, на всю протяженность нашей границы с лаптестаном нужно не меньше сорока. А с учетом границы с пюрером - все 60. Но у нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ-36 на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские РЛС, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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03.05.2022 18:38 Відповісти
а шо Держприкордонслужба не может ответить? по терпилам будут ***.ш..ить все время....они нам пол страны развалили, а мы не можем хотя бы в ответ??? а то Путин нападет?
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03.05.2022 15:50 Відповісти
не можем. В ответ куда?
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03.05.2022 16:24 Відповісти
Я Вам компетентно заявляю: - нічим - ! Стратегія владної (не військової) війни зараз чітка як ніколи: прикордонні райони разом із усіма містами - в ДУПУ! Тільки Київ повинен вистояти і все! тому туди все стягнуто, накачується та поглинається. Інші - хочете боротися, борітеся! Центр не проти! Зброю? - відповідь: самим не вистачає! і підкріплюють - паде Київ! паде Україна.
А потім із Києва: тримайтеся...бла...бла..ви..герої..бла..бла..орден..бла..бла...тримайтеся...бла...бла..
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03.05.2022 17:06 Відповісти
Может пора уже ответочку давать , импортными гаубицами..!? Чё ждём ??
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03.05.2022 17:12 Відповісти
******* вы уже, "фиксаторы" хреновы! Накуя нам эта "фиксация"? Чтобы убедить нас в том, что мы "терпилы"?
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03.05.2022 18:39 Відповісти
 
 