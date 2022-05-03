Сумщину обстріляли з території РФ. Зафіксовано 8 прильотів із 120-мм міномету, - Держприкордонслужба

Сьогодні після обіду Сумщину обстрілювали з території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Зокрема, як зазначається, з боку російського населеного пункту Локоть із важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району.

"Зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету. Внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Над територією Сумщини помітили ворожий безпілотник, РФ може готувати провокації й обстріли, - Живицький