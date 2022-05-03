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Затримання на 30 діб, контроль за дзвінками та месенджерами: російські окупанти взялися за виявлення "неблагонадійних" на Луганщині. ДОКУМЕНТ

лнр

Російські окупанти впроваджують тотальний контроль на окупованій території Луганщини.

В мережі опублікували відповідну "постанову" терористів "ЛНР", передає Цензор.НЕТ.

Планується, що в районах Луганщини, які російські окупанти захопили з 19 лютого 2022 року, проводитимуться "спеціальні заходи щодо контролю за переміщенням осіб, які проживають у зазначених районах, шляхом введення контролю за засобами комунікації, надавши органам "МВС" "ЛНР" право на повний огляд усіх засобів телекомунікації з метою виявлення неблагонадійних осіб".

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Також російські терористи заявили, що будуть "контролювати дзвінки та листування у месенджерах та соціальних мережах шляхом тимчасового вилучення засобів зв'язку на строк до 30 днів".

При цьому особливий контроль за засобами зв'язку та листуванням проводитиметься щодо людей, які мають контакти та зв'язки з особами, які перебувають на вільній території.

"Визначити, що такі особи можуть бути затримані на строк до 30 діб із перебуванням у спеціально визначених установах", - йдеться у "документі" російських окупантів.

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Крім того, російські загарбники вирішили "категорично заборонити" зв'язок мешканців окупованих районів з особами та органами, які покинули ці території.

Затримання на 30 діб, контроль за дзвінками та месенджерами: російські окупанти взялися за виявлення неблагонадійних на Луганщині 01

Автор: 

окупація (6739) росія (65856) Луганська область (4890)


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У Калинівці Київської області виявили ще одне поховання цивільних людей. На тілах є сліди катувань.



"Вирвані нігті. Зв'язані руки. Ще одну могилу двох мирних жителів знайшли в селі Калинівка Київської області." ©
Чимало подібних злочинів чинять російські загарбники просто зараз на окупованих територіях.



У вбитих окупантами людей були вирвані нігті та зв'язані руки.
росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою - спонсором тероризму.
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03.05.2022 14:35 Відповісти
А не рано ли кацапня обживаться начала?
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03.05.2022 14:41 Відповісти
Так они то думают, что они тута навсегда.
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03.05.2022 14:47 Відповісти
это они для самоуспокоения...
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03.05.2022 14:47 Відповісти
Учитывая с кем они будут договариваться... Вероятно уже всё договорено. "Остановимся посередине".
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03.05.2022 19:24 Відповісти
Так дебилы , сами хотели руский мир , Украинская власть им не нравилась , мова не така
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03.05.2022 15:40 Відповісти
 
 