Затримання на 30 діб, контроль за дзвінками та месенджерами: російські окупанти взялися за виявлення "неблагонадійних" на Луганщині. ДОКУМЕНТ

Російські окупанти впроваджують тотальний контроль на окупованій території Луганщини.

В мережі опублікували відповідну "постанову" терористів "ЛНР", передає Цензор.НЕТ.

Планується, що в районах Луганщини, які російські окупанти захопили з 19 лютого 2022 року, проводитимуться "спеціальні заходи щодо контролю за переміщенням осіб, які проживають у зазначених районах, шляхом введення контролю за засобами комунікації, надавши органам "МВС" "ЛНР" право на повний огляд усіх засобів телекомунікації з метою виявлення неблагонадійних осіб".

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Також російські терористи заявили, що будуть "контролювати дзвінки та листування у месенджерах та соціальних мережах шляхом тимчасового вилучення засобів зв'язку на строк до 30 днів".

При цьому особливий контроль за засобами зв'язку та листуванням проводитиметься щодо людей, які мають контакти та зв'язки з особами, які перебувають на вільній території.

"Визначити, що такі особи можуть бути затримані на строк до 30 діб із перебуванням у спеціально визначених установах", - йдеться у "документі" російських окупантів.

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Крім того, російські загарбники вирішили "категорично заборонити" зв'язок мешканців окупованих районів з особами та органами, які покинули ці території.