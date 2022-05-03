За час війни в Україні РФ вбила понад 20 журналістів і знищила більш ніж 100 регіональних медіа, - МЗС

З 2014 року Росія, розпочавши війну проти України, знищувала свободу слова на тимчасово окупованих територіях, фактично перетворивши їх на "інформаційне гетто".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Всесвітнього дня свободи преси.

"Вторгнення російських військ на територію України 24 лютого ознаменувало новий етап жорстоких репресій проти незалежної журналістики в Україні. За більше ніж два місяці російські загарбники вбили понад двадцять українських та іноземних журналістів. Понад сто регіональних медіа на тимчасово захоплених територіях змушені були припинити роботу через погрози, знищення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації", - зазначається в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що нещодавньою жертвою російської збройної агресії стала журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич, яка загинула в житловому будинку в центрі Києва внаслідок ракетного удару.

"Цей злочин Росія скоїла під час візиту до України генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, чим показала своє справжнє ставлення до міжнародних інституцій та основних принципів міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Разом із військовою агресією Росія веде інформаційну війну, зазначили в міністерстві. Серед злочинів РФ проти ЗМІ в Україні – вбивства та викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти інформаційних ресурсів.

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Українські міста, окуповані чи оточені Росією, ізолюються від українського інформаційного простору, там блокується українське мовлення та робота національних інтернет-операторів.

На захоплених територіях Росія запускає трансляцію своїх пропагандистських каналів, які використовуються для ще більшої інформаційної експансії, виправдання російського вторгнення та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Україна разом із міжнародними партнерами координує зусилля для боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. Ми вдячні тим країнам, які припинили мовлення російських пропагандистських ресурсів на своїх територіях. Закликаємо міжнародне співтовариство розширювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють пропаганду та дезінформацію. Медіа держави-агресора мають бути відрізані від можливостей викривляти факти війни Росії проти України", - закликали в МЗС України.

Міністерство також подякувало українським і міжнародним журналістам, які в складних умовах, часто ризикуючи власним життям, працюють у зонах бойових дій, щоб донести правду про воєнні злочини РФ в Україні.

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