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Джонсон виступив перед ВР: Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів

вр,джонсон,зеленський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою, пообіцявши й надалі підтримували Україну у війні проти Росії. Він анонсував новий пакет допомоги, а також заявив, що країни Заходу запізнились із санкціями проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Харків.

Під час виступу у Раді також був присутній президент Володимир Зеленський. Із міркувань безпеки виступ політика не транслювався онлайн.

Серед іншого Борис Джонсон пообіцяв надати Україні новий пакет військової допомоги на суму у 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Він включатиме ракети, радари контрбатарейної боротьби, засоби радіоелектронної боротьби, GPS-заглушення, а також тисячі приладів нічного бачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою від початку війни Росії в Україні

"Велика Британія пишається бути серед друзів України", - зазначив під час виступу Джонсон.

Він додав, що нині для держави настав дуже важливий період.

"Це найкраща година України, епічний розділ у вашій національній історії, який пам'ятатимуть і розповідатимуть протягом поколінь. Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого не означає проти моральної сили народу, який прагне бути вільним", - підкреслив британський прем’єр.

Також Джонсон висловив жаль із приводу того, що країни Заходу не змогли вчасно запровадити санкції проти Росії.

Також читайте: "Я як ніколи відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", - Джонсон

Під час виступу Джонсона у сесійній залі також перебувала посол Британії Мелінда Сіммонс.

"Величезний привілей - бути присутнім фізично в Києві, щоб почути розмову Бориса Джонсона з українськими парламентаріями та Володимиром Зеленським", - зауважила вона.

Автор: 

ВР (15021) Джонсон Борис (583) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+40
Борису Джонсону - подяка за допомогу і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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03.05.2022 14:57
+36
Яскравий приклад того, як треба завойовувати друзів та союзників, а не вот єто вот всьо!

Дякую, Британія

Боже, бережи королеву!
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03.05.2022 14:57
+32
Спасибі президенту України Байдену і прем'єру України Джонсону що не дають злити нашу країну і боряться за неї!
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03.05.2022 15:16
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Борису Джонсону - подяка за допомогу і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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03.05.2022 14:57 Відповісти
Яскравий приклад того, як треба завойовувати друзів та союзників, а не вот єто вот всьо!

Дякую, Британія

Боже, бережи королеву!
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03.05.2022 14:57 Відповісти
Спасибі президенту України Байдену і прем'єру України Джонсону що не дають злити нашу країну і боряться за неї!
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03.05.2022 15:16 Відповісти
Борису респект
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03.05.2022 15:16 Відповісти
Там наче б то 3 мррд фунтів а не 300 млн.
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03.05.2022 15:18 Відповісти
Давай сойдемся на 3лярда 300 млн.
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03.05.2022 15:29 Відповісти
У Раді виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомив народний депутат, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму https://t.me/yzheleznyak/1612 Telegram-каналі .

"Цитата про те, що вчасно не запровадили вирок, сказав: "We collectively failed" ("Ми колективно зазнали невдачі" - ред.). Оголосив про нові зброю та засоби захисту на 3 млрд фунтів стерлінгів, включаючи радари для антиартилерії", - повідомив нардеп.
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03.05.2022 15:44 Відповісти
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03.05.2022 15:37 Відповісти
Глава МИД БРИТАНИИ ЛИЗ ТРАС «Во-первых, нужно укрепить коллективную защиту. «Свобода должна быть вооружена лучше тирании».
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии

https://youtu.be/dddSg2G0ivM

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03.05.2022 15:38 Відповісти
Великобритания - это могущественнейшая сила в истории человечества по всем показателям и по культуре и по науке и по влиянию и т.д. Украине нужно развивать союз с Великобританией и Польшей и брать в наш союз США и Канаду и ЕС и другие демократические страны и нужно создать новый Альянс демократических стран. Одно пространство свободы создать!
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03.05.2022 15:45 Відповісти
Треба ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ зробить в Лондоні под керівництвом Джонсона і все гроши від світу для України збирати в цьому фонді . І виділяти на проекти і держати контроль над втратами і качеством проектів . Тоді не разворують в украині ‼️‼️
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03.05.2022 15:55 Відповісти
Можно ближе - в Люблине
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03.05.2022 18:30 Відповісти
Инструкторов больше нужно и обучение нужно конвейером вести и делать сильных воинов!
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03.05.2022 15:40 Відповісти
Нарешті Британці перемогли Німців у довгій та виснажливій боротьбі за Україну, яка тривала принаймні від Першої світової війни. Але для цього треба було знищити росію - маріонетку та сателіта Німців. Ще трошки і росія впаде, а з нею від нас від'ї**ться нарешті Німці. І пан Енгельгарт залишиться в історії тільки тому, що був паном у Тараса Шевченка.

Та найкраще не те! Корупцію і всі гальма для розвитку України нам накидали Німці разом з москалями. Відтепер ми станемо вільними від цих пут, і Україна буквально вистрелить у космос у своєму економічному розвитку. Але все це почнеться після закінчення війни...
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03.05.2022 15:44 Відповісти
Sincere and boundless thanks to the great people of the United States, the United States Senate, the United States Congress, current president of the United States Joe Biden and thanks to the great people of Great Britain, the government, the Queen of the United Kingdom, and personally the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson for their full support in the fight against Russian murderers and invaders who call themselves the world's second army. Sincere and boundless thanks to the great people of all the countries that support us. Special thanks for the effective weapons in large quantities. The people of Ukraine appreciate this.
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03.05.2022 15:59 Відповісти
Большое спасибо Борису Джонсону, за поддержку Украины. Истинные друзья, познаются в беде. Дай Бог вам и вашему народу сил, здоровья, мира и счастья на долгие-долгие годы.
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03.05.2022 16:04 Відповісти
Борис мужик !!!
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03.05.2022 16:14 Відповісти
Под предводительством Великобритании нужно создать союз объединенных демократических стран с Украиной и США и Канадой и ЕС и другими демократическими странами в одну империю свободы и демократии! В противовес силам зла.
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03.05.2022 16:21 Відповісти
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03.05.2022 16:27 Відповісти
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03.05.2022 16:29 Відповісти
Огромное человеческое спасибо пану Джонсону и пану Байдену за ленд лиз и деньги. И ещё большее СПАСИБО, что контролируете ситуацию и не даёте некоторым подписать позорный "Будапештский меморандум 2.0". Долгих вам лет и крепкого здоровья!
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03.05.2022 19:44 Відповісти
United Kingdom. United Ukraine. United States of America. Хорошая военная мировая тройка
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03.05.2022 20:22 Відповісти
Thank you Boris, you are the man!
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03.05.2022 22:57 Відповісти
 
 