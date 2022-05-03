Джонсон виступив перед ВР: Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою, пообіцявши й надалі підтримували Україну у війні проти Росії. Він анонсував новий пакет допомоги, а також заявив, що країни Заходу запізнились із санкціями проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Харків.

Під час виступу у Раді також був присутній президент Володимир Зеленський. Із міркувань безпеки виступ політика не транслювався онлайн.

Серед іншого Борис Джонсон пообіцяв надати Україні новий пакет військової допомоги на суму у 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Він включатиме ракети, радари контрбатарейної боротьби, засоби радіоелектронної боротьби, GPS-заглушення, а також тисячі приладів нічного бачення.

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"Велика Британія пишається бути серед друзів України", - зазначив під час виступу Джонсон.

Він додав, що нині для держави настав дуже важливий період.

"Це найкраща година України, епічний розділ у вашій національній історії, який пам'ятатимуть і розповідатимуть протягом поколінь. Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого не означає проти моральної сили народу, який прагне бути вільним", - підкреслив британський прем’єр.

Також Джонсон висловив жаль із приводу того, що країни Заходу не змогли вчасно запровадити санкції проти Росії.

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Під час виступу Джонсона у сесійній залі також перебувала посол Британії Мелінда Сіммонс.

"Величезний привілей - бути присутнім фізично в Києві, щоб почути розмову Бориса Джонсона з українськими парламентаріями та Володимиром Зеленським", - зауважила вона.