Енергетики повернули світло ще в 4000 будинків на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині, - ДТЕК
За минулу добу енергетики повернули світло для понад 4000 тисяч родин у 20 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК Ріната Ахметова.
"Енергетики далі повертають світло в Ірпінь, Бучу, Гостомель, Романівку, Дмитрівку, Андріївку. У Вишгородському районі частково заживили село Олізарівку. Загалом за минулу добу світло повернули для 1 543 родин. Тривають також роботи над точковими заявками клієнтів та відновленням постійних схем електропостачання", - повідомили в компанії.
Незважаючи на активні бойові дії на Донеччині електромонтери впродовж доби змогли відновили електроживлення 10 населених пунктів Донецької області. Це дало змогу повернути світло до осель 1 933 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.
"Бойові дії в регіоні тривають, через що регулярно пошкоджується енергообладнання. Наразі без світла – 243 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - повідомили в ДТЕК.
Артилерійські обстріли активізувались також у Дніпропетровській області. Через це були пошкоджені мережі, що живлять 9 населених пунктів Криворізького району, котрий межує з Херсонською областю.
За 2 квітня енергетики повернули світло у всі 600 будинків, що залишилися без світла через обстріл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль