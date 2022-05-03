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Новини Санкції проти Росії Війна
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Зеленський закликав Албанію закрити порти для російських суден та обмежити приїзд туристів із РФ: То можуть бути вбивці із Бучі чи кати Маріуполя

порт

Президент Володимир Зеленський закликав Албанію закрити порти для російських суден й обмежити відвідування країни російськими туристами.

Про це він заявив у зверненні до парламенту Албанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я прошу вас закрити порти для російських суден і обмежити приїзд російських туристів, бо ви ніколи не можете знати, хто приїхав до вас: може, вбивці, які були у Бучі, а, може, кати Маріуполя, а, може, хтось із тих, хто працює на підрив уже і вашої держави", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив на важливості запровадження нафтового ембарго проти Росії й реального блокування будь-яких схем, які РФ, за словами Президента, використовує, щоб обманути вільний світ та ігнорувати санкції.

Крім того, глава держави підкреслив, що російські банки мають бути повністю відключені від світової фінансової системи.

"І як би це складно не було, потрібно свідомо обмежувати торгівлю з російською федерацією. Бо якщо не сьогодні, то завтра росія свідомо використає торговельні зв’язки, щоб вдарити і по вашому ринку, коли хоче від вас якихось політичних поступок. Потрібно вчасно позбавити її цього інструменту", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Автор: 

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Вали все на Албанию, зеля! Вот он истинный виновник твоего зелерылого управления! Не забудь Кот-д'Ивуар обвинить в своей зележопости в следующий раз.
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03.05.2022 15:21 Відповісти
Я - завжди за Порошенка , але що він зараз неправильно сказав(Зеленський)? Я б ще нагадав Албанцям , як орки приїзджали вбивати в Югославію боснійців , албанців , хорватів , словенців ... Особливо діставалося албанцям .
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03.05.2022 16:02 Відповісти
Полегчало?
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03.05.2022 16:35 Відповісти
Нагадай Албанії заборонити раші показувати сватів,
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03.05.2022 15:24 Відповісти
А що , ту гидоту буде хтось крім рускаязікових дивитися ? То лайно виключно для упоротих ватосовків .
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03.05.2022 16:05 Відповісти
Щас бы поехать в отпуск в албанию
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03.05.2022 17:48 Відповісти
 
 