Зеленський вперше за час війни звернувся до Ради: "Немає часу на спам, сварки і піар. Сьогодні важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм"
Президент Володимир Зеленський вперше з початку війни звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх бути єдиними, не витрачати час на другорядні закони і пам’ятати, що вони парламентарі найвеличнішої країни сьогодення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"За ці майже 10 тижнів я звертався до… парламентів різних держав світу, але не звертався до вас. Це не зневага, а навпаки – це велика довіра до вас. Ви тут, ви знаєте, що відбувається у нашій державі, і ви прекрасно знаєте, що робити.
Ви народні депутати самої великої держави у світі сучасності. Ви народні депутати України. Ключові слова: народ і Україна! Порядок денний ВР – очевидний. Ключове слово: порядок. Немає часу на спам, на сварки і на піар. Вас і так всі знають. Сьогодні важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм", - заявив Зеленський.
Зеленський додав, що депутати є частиною великого українського війська, і їхній фронт – законодавче поле, на якому вони мають працювати для народу, держави і перемоги 24 на 7.
"Сьогодні у нас з вами одна партія – Україна, одна фракція – Україна, одна монобільшість – Україна. Єдина. Сильна. Незалежна. А все, що їй не допомагає чи шкодить, має залишитись у минулому.
Так само, як і надії когось, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Сьогодні відсутність депутата у ВР виправдовує лише 2 речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть – теж заради інтересів держави. Інші їй не потрібні. Інші йдуть слідом за російським кораблем", - наголосив він.
Зеленський закликав парламентарів не витрачати час на зайві другорядні проєкти рішень. За словами президента, закони мають бути "вчасними, як ленд-ліз, влучними як наша "Стугна" і "Байрактар", приносити користь, як "Нептун", і славу приносити, як наше військо".
Будь ласка, зачекайте...
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Коли ж тепер країна вмивається кров'ю, "Укрнафта" продає фірмам Коломойського скраплений газ вдвічі дешевше ринку" (с) - і нічого, ніяких наслідків наживання на війні, ніяких розслідувань, ніяких "дебеер", ніхто тут не "свінарчук".
Що він витворяв з моменту фотографування в кабінеті президента до 24.02 можна лише здогадуватись, але наслідки ми бачимо - наша зброя, наша броня, наші ракети, наша ППО, наші навчені військові професіонали та їхні кар'єри в мільярдах колективного Бєні.
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Можна скільки завгодно піддаватися обману про Порошенка, Гонтареву та "прості рішення", обманути економіку не вийде, і скільки українці впритул не помічатимуть діяльність упирів типу Коломойського - стільки і будуть виклянчувати "гарантії безпеки" та "закрите небо" замість раз і назавжди вибудувати систему власної національної безпеки, в тому числі і від хитрожопих безпардонних мародерів.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUbbeUf4DSElyKZPcDnwLObl-1PLcqRCpfs18sccyqSRp-mRx7oScMl1cGr9muhY0DiVueeee6AFVPZYJQHsDvoOvHCwZhUk4QRPE8sMz5B9m0w0_58GZAXvyNTydSp3FuhTBpYHr0EPQ9ZsvKliLtjIUU3P7-6h-PiY9xkf1GNCw&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
Канали "еспресо", "5", "прямий" працюють?
Хто 30.04.2022 продав бабломойському автогаз зі збитком для країни в 300 млн грн? Хто поніс відповідальність за злочин?
Ну, і т.д.
А де вони раніше були? Плювали на все
йому краще не згадувати ні про Україну, ні про "Нептун" чи "Стугну", котрих, він зробив все, щоби не було.
Ойц. Почніть думати, будь ласка.
только всегда патриотичные телеканалы еспресо, прямый, 5-й верни туда, где взял.. тогда может кто-то из патриотов и поверит в "новые сказки про вечное"..(
- люди не хочуть виглядати винними і лохами, тому не визнають свою помилку, бо та помилка - то провина;
- людину набагато легше знову обдурити, ніж переконати її, шо вона обдурена,
так шо нарід наш не змінився абсолютно і наступна Рада знову складатиметься з арахамій, а наступним президентом знову буде єрмак, озвучувати якого буде Зеленський.
Це не добре, це не погано, це так в реальності.
А людям "єто наравіца", а якщо "наравіца" значить правда.
Десь так.
Все інше - це віртуальна реальність, тобто картінка ( тєлєвізор).
Це я не про те, шо крові нема, а про те, як нарід це бачить.
от така сумна реальність..
Бо єслі нє, то получається, шо .......
Но ведь как звучит, шо тот Хамлет...
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
В нього поверхове мислення, тому розтлумачити те, що йому написали інші він не здатен.
Так що не задавайте питань, на які все одно не отримаєте відповіді.
А як судити Бога по ділам його, то ***** - це мєлкоє ******** по сравнєнію з Ним
Закрити проукраїнські канали і залишити лише ті, де йому накручують 100-відсотковий рейтинг довіри - це, *****, що!?
Розтрубити про нев'їбенний рівень прохвєсіоналізму своєї зе-коМанди і сєбя любімого у звільненні цивільних із Маріуполя, хоча з 11-и евакуаційних автобусів до Запоріжжя прибули лише 2 - це, *****, що!?
Замість допомоги армії необхідними речами (шоломами, броніками, снарядами, тепловізорами, дронами...) розсилати шоколадки із власним зображенням - це, *****, що!?
Клован їбаний!
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.
Это точно дипломатия? Или это что-то в стиле Лаврова? Такое заявление точно поможет Украине в коммуникации с Германией, особенно на фоне евроинтеграционных процессов, во вхождении в НАТО и в получении помощи? Если нет, то зачем делать подобные заявления? Чтоб получить радостные овации в Украине тех, кто не понимает, что подобное не усиливает Украину? Ну, ок. Можете порадоваться словам Мельника. Отказу в приезде Штайнмайера уже порадовались? Как результат? Я уже устал объяснять, что дипломатия - это инструмент для налаживания отношений и возможность получать максимум от наших партнёров, а не сбор аплодисментов в фейсбуке. Увы.
Який сенс звертання? Кого він там поважав, коли наказував як і за що голосувати?
Смішно просто
@rosakatzman
У відповідь
https://mobile.twitter.com/ChetVic @ChetVic
Хом'ячок -ваєвака. Задовбала ця маніпуляція. Війна йде люди гинуть причому за пробів цього пана. А воно образ стомленого рембо надягнув і разом з ним вся його зелена шобла. Особливо бойова свиня стефанчук. Ото вже воїн ....
Що ж граблі ті самі, але людей дуже жалко