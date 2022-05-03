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Литва вичерпала свої ресурси щодо військових поставок і вже почне закуповувати зброю для України

литва

Литва практично вичерпала свої ресурси з постачання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії. Тепер вона закуповуватиме зброю для Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача литовської армії Вальдемараса Рупшаса для 15min.lt.

За його словами, Литва майже вичерпала свої ресурси з військових поставок для України.

"Самі або за участю інших країн ми будемо купувати для передачі Києву техніку і озброєння з урахуванням потреб української сторони", - зазначив він.

Читайте також: Литва ще має зброю, яку можна передати Україні, - командувач ЗС Рупшис

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну вже їдуть американські гаубиці M777, а Пентагон опублікував відео завантаження артилерійських систем. Ці гаубиці натовського калібру мають більшу далекобійність, ніж українські знаряддя.

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Автор: 

Литва (2437) зброя (7505) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+52
Дякуєм, жоден Українець цього не забуде...
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03.05.2022 16:42
+31
ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ.....
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03.05.2022 16:47
+30
Литовцы - наши братья! 🖐
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03.05.2022 16:50
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Дякуєм, жоден Українець цього не забуде...
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03.05.2022 16:42 Відповісти
ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ.....
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03.05.2022 16:47 Відповісти
🇱🇹💛💚❤️🇺🇦💙💛🔱💪
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03.05.2022 16:48 Відповісти
Дякуємо Вам друзі!
Ніхто і ніколи не забуде про вашу допомогу Україні!
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03.05.2022 16:49 Відповісти
Литовцы - наши братья! 🖐
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03.05.2022 16:50 Відповісти
а Литва - сестра Украине!
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03.05.2022 16:51 Відповісти
Задолбали вы брататься. Литовцы - друзья Украине и украинцам, а не братья.
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03.05.2022 18:34 Відповісти
а че тебе не нравится? что не кацапов а литовцев называют братьями - Литовцы и сейчас и всегда вели себя как РОДНЫЕ для Украины - при том что страна не богатая и не большая
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03.05.2022 22:32 Відповісти
Литовцям величезний респект!
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03.05.2022 16:50 Відповісти
а наши бл*дские олигархи, миллионеры - министры, судьи, прокур-воры и депутаны (озолотившиеся за последний год-два)...уже исчерпали свои возможности для военной помощи Украине ???
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03.05.2022 16:50 Відповісти
Так от і я так думав. Але виявилось не зовсім так.

https://charter97.org/ru/news/2022/5/3/466073/
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03.05.2022 16:53 Відповісти
А государство что то закупает за кэш?или только на на Литву и прочих рассчитывает?
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03.05.2022 19:16 Відповісти
да уряд только и на внешнюю помощь и расчитывает - так если бы хоть не мешали а то на таможне беспредел и повальные взятки - мзду берут а за державу позорно
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03.05.2022 22:36 Відповісти
что значит исчерпали? они еще и не начинали - кроме помощи Порошенко и пайков от ахметова больше никто ни чем не помог из своих карманов
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03.05.2022 22:34 Відповісти
Дякуємо нашим литовським братам за безкорисну щиру допомогу! Литовці це маленький але сміливий та свободолюбивий народ з великим серцем, котрий завжди приходив українцям на допомогу одним з перших. Labai ačiū lietuviams už pagalbą Ukrainai!
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03.05.2022 16:52 Відповісти
з часів ВКЛ вболіваю за Литву!
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03.05.2022 16:57 Відповісти
Это ж сколько тебе лет?
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03.05.2022 19:18 Відповісти
друг познается в беде!
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03.05.2022 16:52 Відповісти
Маленька бідна Литва, робить все, відмовляється від енергоресурсів, дає зброю, ПРОСТО РОБИТЬ ВСЕ, зіба що тільки не йде в рукопашну до уральского бункера. А ШВАБИ ВОНЮЧІ не можуть бач нічьо дати, ЗАКОНЧІЛОСЬ У НІХ, нєту патронов, ОУ майн ГОТ!
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03.05.2022 16:54 Відповісти
Слово "бідна" тут зайве
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03.05.2022 17:07 Відповісти
ну там зарплаты не фонтан по европейским меркам
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03.05.2022 22:45 Відповісти
а че немцы нам что то должны ? они нам очень помогают как могут - беженцев кормят, помощь дают от санкции ввели сами терпят убытки и повышения цен а вы не можете с коррупцией бороться - так что в свое рыло сначала смотри
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03.05.2022 22:44 Відповісти
В цей же час шмигалі, зеленські дарують мафіозі каломою 10 мільйонів доларів тільки на одній афері з автогазом ....
А потім за такі подаруночки по зомбоящику будуть втрамбовувати в голови лохторату, що найвеличніший сам, особисто поборов усіх рашистів.
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03.05.2022 16:54 Відповісти
ну вот - а немцы виноваты у ботов да?
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03.05.2022 22:46 Відповісти
Точно як наші волонтери. Я вже тоже дивлюсь на свою хату і думаю, що продати, на картку гроші від людей майже не поступають, а ми зобов'язання на себе по медикаментам взяли. Є де взяти ліки, але нема за що
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03.05.2022 17:00 Відповісти
так у людей долги за комуналку - какая помощь? а еще еда подорожала
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03.05.2022 22:48 Відповісти
Кому як не литовцям знати істину сутність свинособак! Вони як і бандерівці на генному рівні знають,що таке рашизм.
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03.05.2022 17:02 Відповісти
Pomogajet ne tolko armija no i vse liudi,volontiori takyje kak oni sobrali uze 30 milionov evro i otpravyli pomoc vasej armiji.Vot vcera takoj bezpilotnik za 200 tysiac evro uze on na sluzbe Ukraini.Eto vsio nasi liudi litovci sobrali i sobirajut dalse
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03.05.2022 17:14 Відповісти
Tut mnogo pomogajet vse litovskije goroda posylajet pomoc produktami i drugim dlia liudej sotnimi ton pomoci kazdi den
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03.05.2022 17:18 Відповісти
vidasikai, būk kuklesnis
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03.05.2022 19:48 Відповісти
Забавная конструкция. Был бы рад попробовать поуправлять ей в реале.
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03.05.2022 17:30 Відповісти
Vot ecio litovskije instruktora ucit vasix soldat po dronam kak pravilno sbrosit malenkije bombacki.Govoriat rezultati uze jest
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03.05.2022 17:33 Відповісти
Я пам'ятаю концерти у Вільнюсі для збору допомоги Україні в період з 2014 до 2020. В залі завжди сиділи наші поранені воїни, що лікувалися в Литві. Це варте того, щоб українці пам'ятали завжди.
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03.05.2022 17:44 Відповісти
Tut ecio ix droni ot nix,no i bez nix ecio jest mnogo drugix volontiorov.Oni privozit priamo na front vsio sto prosit soldati
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03.05.2022 17:45 Відповісти
сколько стоит одна такая штука?
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03.05.2022 22:49 Відповісти
огромное спасибо Литовцам от лица всего цивилизованного мира за поддержку УКРАИНЫ!
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03.05.2022 17:15 Відповісти
Спасибо Вам Братья!!!!!
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03.05.2022 17:20 Відповісти
Labai aciu, браття!
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03.05.2022 17:28 Відповісти
Щиро дякуємо!
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03.05.2022 17:29 Відповісти
Литовцы с вами кстати в одном государстве были. С поляками и белорусами. Пока не пришли россияне и всё засрали.
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03.05.2022 17:32 Відповісти
Була така держава - Річ Посполита. Якщо ЄС і НАТО будуть і далі підгальмовувати в плані протистояння Мордору, то не виключаю Річ Посполиту 2.0.
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03.05.2022 17:46 Відповісти
Сначала было Великое княжество Литовское, Руси, Жмуди, и прочих. Русь здесь Киевская, точнее все, что осталось от нее после разгрома от Орды. Поляки потом к ВКЛ присоединились, и перетянули на себя одеяло.
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03.05.2022 19:53 Відповісти
Дякую!
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03.05.2022 17:33 Відповісти
Поступок. Отдать все запасы, хотя сами в списке порнораши стоят на захват.
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03.05.2022 18:08 Відповісти
Vriatli tut kacapi polezut,konecno jesli ne xocet polucit po golove.Tut NATo polno samolitov ot F-16 do F-35,korabli vot stojat S PRO<PVO tomogavkami v tom cysle i Aegis,stojat brigada s tankami abrams,leopard i drugoje
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03.05.2022 18:56 Відповісти
Они знают что если мы справимся то и им зачтется помощь.Тут всем миром надо говнорашу топить.
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04.05.2022 01:43 Відповісти
Батьки так не дбають про дітей, як Литва про Україну. Хочеться стріляти нашу ненажерну мразоту при владі.
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03.05.2022 18:42 Відповісти
Велика подяка щирим друзям литовцям!
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03.05.2022 19:23 Відповісти
Молодцы, конечно, нечего сказать. Спасибо вам огромнейшее! Общее дело делаем.
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03.05.2022 19:54 Відповісти
ДЯкуємо
Литві вже варто купляти для себе.
Україна отримала лендліз, який практично не матиме розміру.
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03.05.2022 23:16 Відповісти
 
 