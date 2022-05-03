Литва вичерпала свої ресурси щодо військових поставок і вже почне закуповувати зброю для України
Литва практично вичерпала свої ресурси з постачання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії. Тепер вона закуповуватиме зброю для Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача литовської армії Вальдемараса Рупшаса для 15min.lt.
За його словами, Литва майже вичерпала свої ресурси з військових поставок для України.
"Самі або за участю інших країн ми будемо купувати для передачі Києву техніку і озброєння з урахуванням потреб української сторони", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну вже їдуть американські гаубиці M777, а Пентагон опублікував відео завантаження артилерійських систем. Ці гаубиці натовського калібру мають більшу далекобійність, ніж українські знаряддя.
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А потім за такі подаруночки по зомбоящику будуть втрамбовувати в голови лохторату, що найвеличніший сам, особисто поборов усіх рашистів.
Литві вже варто купляти для себе.
Україна отримала лендліз, який практично не матиме розміру.