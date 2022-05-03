Литва вичерпала свої ресурси щодо військових поставок і вже почне закуповувати зброю для України

Литва практично вичерпала свої ресурси з постачання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії. Тепер вона закуповуватиме зброю для Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача литовської армії Вальдемараса Рупшаса для 15min.lt.

За його словами, Литва майже вичерпала свої ресурси з військових поставок для України.

"Самі або за участю інших країн ми будемо купувати для передачі Києву техніку і озброєння з урахуванням потреб української сторони", - зазначив він.

Читайте також: Литва ще має зброю, яку можна передати Україні, - командувач ЗС Рупшис

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну вже їдуть американські гаубиці M777, а Пентагон опублікував відео завантаження артилерійських систем. Ці гаубиці натовського калібру мають більшу далекобійність, ніж українські знаряддя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Вільнюсі збирають віконне скло для відновлення понівеченого в Україні