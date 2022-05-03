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Британія передасть Україні протикорабельні ракети Brimstone, зенітні системи Stormer та радари для виявлення артилерії, - Джонсон

джонсон

Окрім того, Україна має отримати радари для виявлення ворожої артилерії, дрони великої вантажопідйомності, тисячі приладів нічного бачення.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон анонсував передачу Україні протикорабельних ракет Brimstone, зенітних систем Stormer і 300 млн фунтів на іншу військову допомогу. Про це Джонсон заявив під час онлайн-звернення до Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"У найближчі тижні, ми у Сполученому Королівстві надішлемо вам протикорабельні ракети Brimstone і зенітні системи Stormer", - наголосив Джонсон.

Також голова уряду Великої Британії зазначив, що Україні вже передають броньовані транспортні засоби для евакуації цивільних з районів, які зазнають нападу, і також для захисту посадовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон виступив перед ВР: Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів

"І я можу оголосити сьогодні про новий пакет допомогу уряду Сполученого Королівства на загальну суму 300 мільйонів фунтів, яка включає радіолокаційні станції для визначення місцезнаходження артилерії, з якої бомбардуються ваші міста, дрони великої вантажопідйомності для здійснення поставок вашим силам, і тисячі приладів нічного бачення", - наголосив Джонсон.

Прем'єр Британії пообіцяв продовжувати разом з іншими дружніми країнами постачати Україні допомогу в озброєнні, фінансах і гуманітарній підтримці.

Джонсон уточнив, що відповідна підтримка буде надаватися Україні до того часу, поки не буде реалізовано довготермінову мету - зміцнення України таким чином, аби жодна країна ніколи не посміла знову нападати на неї.

Автор: 

Велика Британія (5639) зброя (7505) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+50
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03.05.2022 16:40
+50
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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03.05.2022 16:42
+41
Чудові новини!
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03.05.2022 16:41
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03.05.2022 16:40 Відповісти
Чудові новини!
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03.05.2022 16:41 Відповісти
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03.05.2022 18:45 Відповісти
шо там з гарпунами?
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03.05.2022 16:41 Відповісти
давно є
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03.05.2022 17:21 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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03.05.2022 16:42 Відповісти
UK v udare prosto
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03.05.2022 16:42 Відповісти
Респект!!!
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03.05.2022 16:44 Відповісти
Та о них уже месяц говорят, передавайте быстрее
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03.05.2022 16:46 Відповісти
Чудова новина!
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03.05.2022 16:46 Відповісти
Боже, храни Британию, королеву и Бориса Джонсона.
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03.05.2022 16:49 Відповісти
Лохматый знает как разлохматить лысого карлика. Сейчас небритый разлохматит это как личную победу. Ну что теперь он опять скажет "Пачиму мы не в НАТЕ?" Или может быть "Пачиму нет самолетов?"
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03.05.2022 17:44 Відповісти
Я вижу, вы сегодня, опять нашли в своих портках какашки с логотипом "Рошен".
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03.05.2022 18:42 Відповісти
ДжонсонЮК як завжди не підвів. Підтрика України в ЮК просто зашкалює на усіх рівнях.
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03.05.2022 16:51 Відповісти
Вот за что, в том числе, я люблю Британцев! Эти ребята если закусятся - хрен два отступят! Будут переть до победы! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
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03.05.2022 16:53 Відповісти
Ретт Батлер: "Англия никогда не ставит на проигравшего. На то она и Англия...."
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03.05.2022 21:35 Відповісти
Що це за ПКР Brimstone? Це та що з боєголовкою в 6 кг?
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03.05.2022 16:54 Відповісти
Десь на 10 км дуже швидкі і в раші немає практично від них захисту.Вони і по повітряних цілей і по землі можна дуже гарні для близьких дистанції
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03.05.2022 17:01 Відповісти
Я розумію що це непогана ракета. Але називати покращений (протитанковий) Hellfire з 6 кг бойовою частиною і дальністю в 10 км з наземних носіїв як протикорабелний це м'яко кажучи перебільшення.
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03.05.2022 17:12 Відповісти
Ну вони проти швидких катерів використовуються,але і в більший корабель влучать буде пожежа,боєкомплект здетонуе чи паливо.Можна в рубку,радар влучити і корабель все корито.Особливо ефективні на вертольотів або малопомітних катери типу Гюрза Кентавр підкрався дав пуск 4-6-8 ракет і втік.
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03.05.2022 17:34 Відповісти
Дальність Brimstone залежить від модифікації, є Brimstone ІІ і на 40+км і на 60+км
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03.05.2022 19:50 Відповісти
вважаєш асфальтом надійніше відбиватися від орків?
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03.05.2022 17:19 Відповісти
Вважаю що ПКР є Гарпун або Нептун.
Брімстоун може використовуватись проти катерів танків і подібних цілей.
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03.05.2022 17:22 Відповісти
так нарожай их по-больше и по-быстрей - это же так просто
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03.05.2022 22:23 Відповісти
Тисячі приладів нічного бачення це суттєво, як і безпілотні апарати великої вантажопідйомності. Потихеньку готується наступ.
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03.05.2022 16:58 Відповісти
Бримстоун - это ракеты воздух-земля, а с чего их запускать?
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03.05.2022 16:58 Відповісти
Если дают, значит есть с чего запускать, или ты думаешь давали бы просто так?
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03.05.2022 17:02 Відповісти
Вот и ставлю вопрос, т.к. не знаю, с чего их собираются запускать
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03.05.2022 17:29 Відповісти
Есть наземная установка для запуска-см.в Ютубе,там есть запуск по катерам с наземной установки.
Ракеты очень быстрые,впрочем как и старстрики
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03.05.2022 21:32 Відповісти
а зачем ты ставишь такие тупые вопросы ты что шпион?
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03.05.2022 22:25 Відповісти
Даже по Сру. ресурсах вже говорять що в нас 14 шт.МІГ-29, а ти вата (колаборант херов) нєвєріш і нєхочєш вєріть!!!
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03.05.2022 17:06 Відповісти
Ти той брімстоун на Міг-29 будеш шуруповертом прикручувати чи як?
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03.05.2022 17:14 Відповісти
Иди проспись, долбодятел хренов
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03.05.2022 17:18 Відповісти
Є там певні напрацювання з наземних носіїв (була стаття на Defense Express). Але нічого більшого ніж танк ця ракета не знищить.
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03.05.2022 17:31 Відповісти
Маємо надію, а кацапи підозру із того ж приводу, що до цих ракет як додаток нададуть нам ще і штурмовики Торнадо, бо дійсно як їх інакше, ці ракети класу повітря-земля, запускати.
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03.05.2022 17:41 Відповісти
Пора уже в Украину начать поставки ядерного оружия, и чтобы мордор об этом знал.
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03.05.2022 17:07 Відповісти
Супер ! Джонсон - новый Черчилль !
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03.05.2022 17:08 Відповісти
Sincere and boundless thanks to the great people of Great Britain, the government, the Queen of the United Kingdom, and personally the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson for their full support in the fight against Russian murderers and invaders who call themselves the world's second army. Special thanks for the effective weapons in large quantities. The people of Ukraine appreciate this.
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03.05.2022 17:22 Відповісти
UK also hosts thousands of Ukrainian refugees, many thanks for that too.
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03.05.2022 17:38 Відповісти
my wife among them, too
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03.05.2022 18:12 Відповісти
not so many - we need more
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03.05.2022 22:27 Відповісти
Дякуємо, сер.
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03.05.2022 17:28 Відповісти
Увага! "Війна закінчилася"! Знову по військових частинах почали їздити "штабні криси", так звані комісії з перевіркою, відпрацьовувати свої посади. Воно ж, курва, отримує шалені гроші. А за що? А на передову слабо? Шукають, нишпорять: документація, недопалки, перегорівші лампочки, непобілені бордюри, бірки, шмірки, "непофарбована трава"... Акти перевірок на десятки сторінок. Ця радянщина вже дістала. Агов! Державні мужі. Зверніть будь-ласка увагу. До якої пори це б....о буде продовжуватись?
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03.05.2022 17:44 Відповісти
так ты укажи кто ездит из какого департамента пусть их тормознут
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03.05.2022 22:28 Відповісти
Увага! "Війна закінчилася"! Знову по військових частинах почали їздити "штабні криси", так звані комісії з перевіркою, відпрацьовувати свої посади. Воно ж, курва, отримує шалені гроші. А за що? А на передову слабо? Шукають, нишпорять: документація, недопалки, перегорівші лампочки, непобілені бордюри, бірки, шмірки, "непофарбована трава"... Акти перевірок на десятки сторінок. Ця радянщина вже дістала. Агов! Державні мужі. Зверніть будь-ласка увагу. До якої пори це б....о буде продовжуватись?
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03.05.2022 17:46 Відповісти
ТА ДАВАЙТЕ ВЖЕ, ВОНИ НАМ ЩЕ ВЧОРА ПОТРІБНІ БУЛИ.
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03.05.2022 17:58 Відповісти
Передасть через рік,коли Україну вже знищють.
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03.05.2022 19:16 Відповісти
гандон ты ватный никто Украину не знищит - у вас кацапов кишка тонка
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03.05.2022 22:29 Відповісти
Эх, перепутали бриты Бримстоуны с Гарпунами. На 10 км всего стреляют они. Касабы так близко не подходят к берегу.
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03.05.2022 20:00 Відповісти
Американцы уже риперы готовят.
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03.05.2022 20:01 Відповісти
 
 