Британія передасть Україні протикорабельні ракети Brimstone, зенітні системи Stormer та радари для виявлення артилерії, - Джонсон
Окрім того, Україна має отримати радари для виявлення ворожої артилерії, дрони великої вантажопідйомності, тисячі приладів нічного бачення.
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон анонсував передачу Україні протикорабельних ракет Brimstone, зенітних систем Stormer і 300 млн фунтів на іншу військову допомогу. Про це Джонсон заявив під час онлайн-звернення до Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"У найближчі тижні, ми у Сполученому Королівстві надішлемо вам протикорабельні ракети Brimstone і зенітні системи Stormer", - наголосив Джонсон.
Також голова уряду Великої Британії зазначив, що Україні вже передають броньовані транспортні засоби для евакуації цивільних з районів, які зазнають нападу, і також для захисту посадовців.
"І я можу оголосити сьогодні про новий пакет допомогу уряду Сполученого Королівства на загальну суму 300 мільйонів фунтів, яка включає радіолокаційні станції для визначення місцезнаходження артилерії, з якої бомбардуються ваші міста, дрони великої вантажопідйомності для здійснення поставок вашим силам, і тисячі приладів нічного бачення", - наголосив Джонсон.
Прем'єр Британії пообіцяв продовжувати разом з іншими дружніми країнами постачати Україні допомогу в озброєнні, фінансах і гуманітарній підтримці.
Джонсон уточнив, що відповідна підтримка буде надаватися Україні до того часу, поки не буде реалізовано довготермінову мету - зміцнення України таким чином, аби жодна країна ніколи не посміла знову нападати на неї.
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