Станом на цю хвилину триває потужний штурм "Азовсталі" зі спробами висадки десанту із катерів, - заступник командира полку "Азов" Паламар. ВIДЕО

Наразі окупанти потужними силами штурмують територію "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це зазначив у терміновому зверненні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, Калина, з приводу ситуації на заводі "Азовсталь", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цілу ніч війська РФ гатили по території заводу із важкої корабельної та ствольної артилерії та скидали надпотужні авіабомби. Внаслідок цих обстрілів загинуло дві цивільні жінки, 10 цивільних людей отримали поранення різного ступеня важкості.

"Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу "Азовсталь" за підтримки бронетехніки, танків зі спробами висадки десанту із катерів та великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних з території заводу", - зазначає український воїн.

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