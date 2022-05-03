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Новини Війна
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Станом на цю хвилину триває потужний штурм "Азовсталі" зі спробами висадки десанту із катерів, - заступник командира полку "Азов" Паламар. ВIДЕО

Наразі окупанти потужними силами штурмують територію "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це зазначив у терміновому зверненні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, Калина, з приводу ситуації на заводі "Азовсталь", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цілу ніч війська РФ гатили по території заводу із важкої корабельної та ствольної артилерії та скидали надпотужні авіабомби. Внаслідок цих обстрілів загинуло дві цивільні жінки, 10 цивільних людей отримали поранення різного ступеня важкості.

"Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу "Азовсталь" за підтримки бронетехніки, танків зі спробами висадки десанту із катерів та великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних з території заводу", - зазначає український воїн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Захисники Маріуполя закликають Зеленського втрутитися у ситуацію. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) Маріуполь (3241) штурм (244) Азов (784) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+43
Зато дороги у нас хорошие и к шашлыкам ПОЧТИ приготовились.
Вот как бывает когда голосуешь ПО ПРИКОЛУ
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03.05.2022 17:03
+37
Я повірю в бога, якщо Маріуполь та його Герої встоят
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03.05.2022 16:42
+32
Тримайтесь, рiдненьки...
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03.05.2022 16:49
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Я повірю в бога, якщо Маріуполь та його Герої встоят
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03.05.2022 16:42 Відповісти
Здесь Himars мог бы очень помогти
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03.05.2022 16:48 Відповісти
какой радиус поражения поставленного нам бк ?
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03.05.2022 16:50 Відповісти
300 км
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03.05.2022 16:52 Відповісти
Это управляемыми снарядами ,а простыми 165.Но и простых должно хватить ведь расстояние позволяет
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03.05.2022 17:21 Відповісти
Від Маріуполя до Гуляйполя 140 км по прямій. Могли б впоратися і Бай, і Вільха. Дивно, що нічого не роблять...
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03.05.2022 18:42 Відповісти
MGM-140B ATACMS Block 1A (У БЛОЦІ ОДНА) до 300 км
M-26 (у блоці 6) до 45 км
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03.05.2022 17:46 Відповісти
І свічблейди і байрактари і ріпери
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03.05.2022 17:28 Відповісти
Бог-з великої літери пишеться,а йолоп як ти-з маленької
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03.05.2022 16:53 Відповісти
Тут мався на увазі, думаю, один за багатьох богів (Яхве, Перун, Зевс... та ще багато яких навидумували люди). Так що правильно - з маленької літери, мабуть.
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03.05.2022 17:42 Відповісти
Вставлю свої 5 копійок, йолопе Миколо, бог може вживатися і з маленької літери. Залежно від контексту.
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03.05.2022 18:32 Відповісти
Вони самі Боги , Боги війни і захисту рідної землі !!а для тих іскаріотів що їх так кидоснули до пекла прийде час розплати після нашої перемоги !! Незабудем !!
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03.05.2022 16:54 Відповісти
"Врятувати Рядового Райана"

покласти за цього Рядового десяток життів інших Рядових, але
врятувати свого Товариша
на цьому тримається впевненість Солдата в бою -
в разі чого тобі прийдуть на допомогу Побратими
це наріжний камінь Армії Демократичної Держави

Герої Маріуполя спрагли порятунку.......

ВРЯТУВАТИ РЯДОВОГО МАРІУПОЛЯ

.
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03.05.2022 17:23 Відповісти
Все правильно - нема бога. Є Бог

Те, що Бога нема така сама правда, як і та, що літак Мрія, Боїнг чи ще якийсь за мільйон років еволюції сам собою створиться з нічого чи з попелу космічного, складеться і почне сам літати - еволюціонує. Брєд.

-Безумний говорить у серці своїм: Нема Бога! Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок, нема доброчинця!...(Псалми13:1)
-Ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти повік! (Псалми,124:1)
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03.05.2022 21:06 Відповісти
Чомусь згадався Одіссей, який протиставив себе богам прадавньої Греції після перемоги над Троєю. Так от він отримав 20 років поніверянь)).
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03.05.2022 22:15 Відповісти
Господь Ісус Христос запевняє: "Коли будете мати віру, як гірчичне зерно, скажете цій горі: Перейди звідси туди! - і вона перейде; і нічого не буде для вас неможливого. [І все, що попросите в молитві з вірою, - одержите]" (Матфея 17:20; 21:21-22).
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03.05.2022 20:01 Відповісти
bljed.....da gde eti dalnoboinye raketi.....podderzyte zhe rebjat !!!
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03.05.2022 16:45 Відповісти
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03.05.2022 16:47 Відповісти
Тримайтесь, рiдненьки...
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03.05.2022 16:49 Відповісти
16.04.2022....новенький провокатор
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03.05.2022 17:01 Відповісти
так, наступного разу замість "чужаки" пиши "паляниця"
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03.05.2022 17:38 Відповісти
наступного разу замість "чужаки" пиши "паляниця" і "э" - це "є" (бачиш різницю?)... хоча то не врятує
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03.05.2022 17:51 Відповісти
знову цей клятий телеграм... шо нема більше де відосіки викладувать аніж в цьому фсбшному месенджері?
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03.05.2022 16:51 Відповісти
Не можуть через авторські права...
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03.05.2022 17:29 Відповісти
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk?__cft__[0]=AZWWlbyWTa3OCmBV1aLa6wN-p71v4dQNxNMv8hQ0BsAXvKNXcnDfmDd_nnUU2pO55LTQZZkKNuicXMfOhwZVAlHJtMTujskG7tWALKYnMqryhdvzzouzmMiJ-8oOFHgsq5zJXuYVTOiY1XVjDlvY6T8wXcAwPjaoW-BhU2Y5LdFsdA&__tn__=-UC%2CP-R Роман Цимбалюк

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid0b8bEzm89TsX8VQhyX5e2N4oeCwZxhVXFWghZupbbiWyH9zz17nze9TM7jtrnP4u1l?__cft__[0]=AZWWlbyWTa3OCmBV1aLa6wN-p71v4dQNxNMv8hQ0BsAXvKNXcnDfmDd_nnUU2pO55LTQZZkKNuicXMfOhwZVAlHJtMTujskG7tWALKYnMqryhdvzzouzmMiJ-8oOFHgsq5zJXuYVTOiY1XVjDlvY6T8wXcAwPjaoW-BhU2Y5LdFsdA&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·

По имеющейся информации, все военнослужащие ВС РФ, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ погибли.

Накануне остров покинуло 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма.

По словам одного из «эвакуированных», командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали.

На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими.
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03.05.2022 16:52 Відповісти
без вісті утонувшіє
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03.05.2022 16:56 Відповісти
svinomatkam 10000 fubljei nepologaetsa
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03.05.2022 17:02 Відповісти
...утонувшие в каменистую почву

ги-ги
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03.05.2022 17:28 Відповісти
Як це відноситься до теми цієї новини?
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03.05.2022 17:02 Відповісти
Слів нема....Ми ВАС ЖДЕМО ЖИВИМИ І ЦІЛИМИ....ДЯКУЄМО ВАМ ЩО ВИ Є,ТАКІ НЕЗЛАМНІ, ВИ - НАЙКРАЩІ ЖИТЕЛІ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ!!!! СІВТОВІ лідери,у вас є можливості це припинити!Будь ласка,зробіть це! МИ ВАМ ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ БЕЗЦІННУ ДОПОМОГУ !!! ДОПОМЛЖІТЬ ЩЕ!!!!
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03.05.2022 16:55 Відповісти
29.03.2022...!?
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03.05.2022 17:03 Відповісти
Ти всі гілки засираєш...
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03.05.2022 17:22 Відповісти
ГОСПОДЬ БОГ обов"язково допоможе, ОБОВ"ЯЗКОВО, "МОЖЛИВІСТЮ", "МОМЕНТОМ", "ОБСТАВИНАМИ" завжди є вихід, ЗАВЖДИ, пильнуйте хлопці, ця можливість, вихід КОРЕДОР, або десь є, але ви не помічаєте, або десь відкриється, ПОМОЛІТЬСЯ І ПОПРОСІТЬ ГОСПОДА, Побачите чудо реальне!!!
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03.05.2022 17:01 Відповісти
Зато дороги у нас хорошие и к шашлыкам ПОЧТИ приготовились.
Вот как бывает когда голосуешь ПО ПРИКОЛУ
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03.05.2022 17:03 Відповісти
І коли "хуже нє будєт, какая разніца, хоть пасмійомся" перемагають Армію, Мову, Віру.
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03.05.2022 17:15 Відповісти
От до чого це зараз тут!?
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03.05.2022 17:18 Відповісти
А вони навіть не усвідомлюють наслідків свого вибору.
Вони зараз захоплюються бо нетік.
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03.05.2022 18:24 Відповісти
Харків тільки не окупований і тільки завдяки ЗСУ, а не пох*їстам-шашличникам.
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03.05.2022 20:11 Відповісти
Господи Всемогутній допоможи нам!
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03.05.2022 17:07 Відповісти
Шановні брати та сестри! Просимо помолитись за воїнів «русского мира». Православні орки поводяться некоректно на окупованих теренах України. Наразі мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять балкерами з Бердянська (п'ять суден із вкраденим зерном уже пішло до Севастополя), залізничними ешелонами та фурами пшеницю та насіння соняшника з херсонських елеваторів. Географічна назва «Росія» перекладається з китайської мови як «голодна земля». Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Місто повністю заблоковане, і з нього неможливо виїхати, навіть на велосипеді.

Прибульці вже надрукували бюлетені для голосування і готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.

Просимо підключитись до молитов християн України.

Святий Боже, Святий Міцний, Святий Безсмертний, помилуй нас!

Господи Вседержителю!

Відвідай скорботами імперців, які радіють загибелі жителів знищеного варварами міста Маріуполя, втратам українських військових при захисті Матері міст російських - Києва, окупації Азовського моря, Кримнашу, захопленню острова Зміїний та обстрілам спальних районів Харкова, Києва, Чернігова та міст багатостраждального Донбасу.

Згадай шалені рішення нечестивого Уряду цієї православної ракової пухлини на тілі планети, що віддав розпорядження давити гусеницями бульдозерів угорських гусей, польські яблука та голландський сир «Пармезан» та покарай голодом губителів продуктів харчування.

Урази виразкою, що ходить у темряві президента московії, про якого фрау Меркель сказала: «він втратив зв'язок з реальністю і живе в іншому світі», а Президент США містер Джо Байден назвав діда Перемог «вбивцею» і «постав над ним нечестивого, і диявол так стане праворуч його» (Псалом 108:6).

Не залиши без покарання депутатів Ради Федерації, які одноголосно схвалили силове захоплення українського Криму та вторгнення танкових дивізій на схід України. Да прийдуть на згадку перед Тобою всі військові злочини православних москвитян зі стада Кирила Гундяєва в Україні, Молдові, Грузії та Сирії. Амінь!

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03.05.2022 18:06 Відповісти
"Азовсталь" знищують орди рашистів,бо взяти не можуть..так як це було вщент знищено донецький аеропорт..одна руїна.Я не знаю що буде з хлопцями ,але надіюсь вистоять і виживуть.
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03.05.2022 17:20 Відповісти
Допоможи нам Боже. Сьогодні надія тільки на Тебе і на наших військових, які боронять Маріуполь. На "бункерних", нажаль, надії вже давно немає. Чесно кажучи я ще до цього вірив, бо дехто з них заявляли про деблокування. Виходить брехали?
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03.05.2022 17:23 Відповісти
Боже, Матінко Божа, бороніть та поможіть нашим захисникам
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03.05.2022 17:27 Відповісти
)(уйло поставив задачу---любими силами та способом взяти Азов до 9 травня.шоб показати побєдобєсіє
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03.05.2022 17:40 Відповісти
Мне почему то кажется, что им не хотят помочь, не верю, что невозможно.
Очевидно, что мёртвые герои не мешают наслаждаться властью и ничего не требуют.
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03.05.2022 17:50 Відповісти
Помочь возможно. Положим тысяч 5 убитыми и 15 раненными и техники пару сотен. Это будет "перемога"?
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03.05.2022 19:06 Відповісти
Да а можете спецом все,щоб було дальше пожрать посрать та какая разніца,
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03.05.2022 20:23 Відповісти
Господи, допоможи нашим захистникам. Не знаю, що більше сказати, мені не вистачає слів - один сум і сльози....
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03.05.2022 17:51 Відповісти
ГОСПОДИ, СПАСИ І СОХРАНИ ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ,
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03.05.2022 17:54 Відповісти
ГОСПОДИ МИЛОСТИВИЙ СПАСИ І СОХРАНИ, АМІНЬ,
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03.05.2022 17:56 Відповісти
Атакуют для того что бы создать информационный фон атаки. А на самом деле будут травить газом
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03.05.2022 18:44 Відповісти
***!!!!! Бессилие и невозможность помочь просто убивает. Как же так, а?
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03.05.2022 19:30 Відповісти
Молюсь за Азовців...
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03.05.2022 19:50 Відповісти
Похоже зелень за 1,5 місяців не расчухався ,можете хлопцям хоч байрактарами допоміг
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03.05.2022 20:20 Відповісти
Господи, збережи Україну і її захисників!!!
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03.05.2022 21:12 Відповісти
Хлопці чекали допомоги увесь цей час, но наші мудрі керівники так і не змогли розробити операцію щоб їм допогти. Невже Маріуполь не вартий уваги нашого кекрівництва і вони не розуміють що без цього місця буде ще важче втримати південь... Незрозуміло навіщо такі жертви, як не було планів по деблокаді Маріуполя...
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03.05.2022 21:54 Відповісти
Генштаб ви там СПИТЕ ?
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03.05.2022 22:46 Відповісти
 
 