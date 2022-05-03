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Новини
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Угорщина назвала наклепом заяви Данілова щодо її поінформованості про майбутній напад Росії на Україну

данілов

Угорщина відреагувала на заяви секретаря РНБО Олексія Данілова щодо її поінформованості про план Путіна напасти на Україну. Це твердження назвали "фейковими", потрактувавши як реакцію Києва на відмову постачати зброю. Угорське посольство окремо висловило обурення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці посольство Угорщини.

"Посольство Угорщини в Україні обурене заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова, які він зробив 2 травня 2022 року під час телевізійного марафону, стосовно нашої батьківщини", - сказано в повідомленні.

"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними", - наголошують в заяві.

Посольство закликало Данілова відкликати свої заяви.

"Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС, і яка вже багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною, наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", - зазначили в посольстві.

Також свою реакцію опублікував у Twitter держсекретар Угорщини з міжнародних зв'язків та відносин Золтан Ковач.

"3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав він.

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 3, 2022

Нагадаємо, в ефірі телемарафону Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував позицію Угорщини щодо розв'язаної Росією війни проти України та заявив, що угорська влада знала про підготовку повномасштабного вторгнення, а також мала свій територіальний інтерес.

Крім того, згодом Папа Римський Франциск повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з ним планами Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За словами угорського прем'єра, війна в Україні повинна завершитися 9 травня.

Читайте також: Угорщина погрожує заблокувати нафтове ембарго проти РФ: "Ми ніколи не підтримаємо розширення санкцій ЄС на енергетику"

Автор: 

Угорщина (2332) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+44
Угорці лайном були, є та залишаються й надалі...
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03.05.2022 17:42
+35
Та вас ********* сам мама-римский сдал! Чего уж там!
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03.05.2022 17:43
+33
Орбан, Засрайто и ***** йдуть за руським крейсером!
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03.05.2022 17:43
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Угорці лайном були, є та залишаються й надалі...
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03.05.2022 17:42 Відповісти
Кто громче всех орет украли!!!!!? воры и цыгане пардон мадьяры а впрочем какая разница....часто это одно и тоже думали хитроделаннын тацнно все келейно а выкусика не вышло вас слили сами же россияне
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03.05.2022 18:27 Відповісти
Скажу вам так, согласна, но Данилов не прав, без доказательств нельзя кого-то обвинять.
Наши депутати так научились поливать грязью что уже и безнаказанно что уже краёв не видят.
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03.05.2022 23:02 Відповісти
*************, а вот оправдываться не надо ...
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03.05.2022 17:42 Відповісти
Орбан, Засрайто и ***** йдуть за руським крейсером!
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03.05.2022 17:43 Відповісти
Не "руським"! Не чепайте Русь !
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03.05.2022 17:49 Відповісти
A kakoje atnashenije imejut ruskije k Rusi ? Kalosha "Maskva "100 rjuskaja !
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03.05.2022 18:18 Відповісти
Такое же, как и ромы к Риму.
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03.05.2022 18:38 Відповісти
Румуни, доречі теж вважають себе спадкоємцями гордих римлян.
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03.05.2022 18:52 Відповісти
Най вважають . Але от чомусь відновити Римську імперію в її кордонах їм сцикотно ...
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03.05.2022 19:52 Відповісти
Та вас ********* сам мама-римский сдал! Чего уж там!
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03.05.2022 17:43 Відповісти
Знали, бо війська підвели напередодні. Їм ***** пообіцяв території України розділити
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03.05.2022 17:43 Відповісти
Саме так, угорці хотіли собі під шумок Закарпаття хапнути
Але ж вони не знали шо там Коля Катлєта з шмайсером на бойовому посту
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03.05.2022 17:50 Відповісти
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03.05.2022 18:21 Відповісти
то Папа Римський бреше?
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03.05.2022 17:43 Відповісти
А что ещё может сказать мадярская шлендра такие же гнилые как и касапьё.
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03.05.2022 17:44 Відповісти
Та ви шо? А Папа Рипський тоді хто? Теж наклепник? https://censor.net/ua/news/3338578/***************************************************************************************
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03.05.2022 17:44 Відповісти
Пошли они на**й шкуры продажные . Оружие не даёте ,перемещение оружия по вашей стране тоже не даёте . Пропутинские шлюхи ,надеюсь вас скоро выкинут с НАТО и ЕС
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03.05.2022 17:44 Відповісти
З одного боку - угорці мутні тіпи. З іншого - заяви стосовно "територіального інтересу" це наклеп, оскільки Угорщіна принаймні офіційно не робила таких заяв. Отже нічого хорошого окрім ще більшого наклепу на країну та проблем ця заява не принесе
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03.05.2022 17:45 Відповісти
мадьяри самі обіжені по результатам WWII. Вони фапають не "вєлікую вєнгрію", куди "входить" і наше Закарпаття
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03.05.2022 17:48 Відповісти
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03.05.2022 18:16 Відповісти
В Венгрии имеет место сильный сентимент по венгерском королевстве, которая почила в бозу после развала Австро-Венгерской империи (карта внизу). И похожее желании растянуть Венгрию обратно по потерянным местам. Те венгры, которые не идиоты, понимает, что так сегодня уже не принято. Но есть там и своя "вата", на которой едет Орбан и его подорбанники. И они пока держит вверх.

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03.05.2022 18:29 Відповісти
вони ж не для цього видавали угорські паспорт на Закарпатті, вливали туди бабло, просто ж так. вони ж просто МЕЦЕНАТИ, богатющі меценати, таких добрих безкористних людей СВІТ НЕ БАЧИВ, просто неймовірні Ангели!
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03.05.2022 17:49 Відповісти
чому ти вважаєш це наклепом? протистояння України з політикою Орбана не вчора почалось. НЕ треба мислити лінійно, якщо це відкрито не сказали то цього нема, подивись на всю політику Угорщину і заяви її лідерів за минулі роки. Дії кажуть краще слів
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03.05.2022 17:51 Відповісти
Бідні ******!
Всі їх ********!
То Данилов правду скаже, то Папа Римський
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03.05.2022 17:56 Відповісти
ненависть розпалює політика Угорощини а не заяви Данілова
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03.05.2022 17:49 Відповісти
Вспомнили, гандоны, что они члены ЕС и НАТО! Правда когда ЕС и НАТО помогают Украине, эти уроды в этом не участвуют, а наоборот, блокируют поставки оружия через свою территорию. Похоже им таки правильно наступили на хвост. Давно пора было.
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03.05.2022 17:49 Відповісти
про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС Джерело:
Членами нато и ес вы стали по ошибке, которую давно пора исправить
Чемодан вокзал окдб
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03.05.2022 17:50 Відповісти
обурились *******, забігали, закопошились йому це подобається https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c&feature=emb_imp_woyt
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03.05.2022 17:53 Відповісти
ХЗ чого, але мабуть вперше вірю Данилову
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03.05.2022 17:53 Відповісти
Данілов також твердив про те, що дані американців про напад Росії - це наклеп і нагнітання. Пам'ятаєте?
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03.05.2022 18:16 Відповісти
Пиши.." за кораблем "
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03.05.2022 18:04 Відповісти
Кацапская наволочь имеет политику - сраться со всеми соседями, кто меньше их засраши.
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03.05.2022 18:05 Відповісти
Значит правду Данилов сказал про мадьярских шлюшек.
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03.05.2022 17:55 Відповісти
Данилов тоже знал, сам об этом рассказывал. Но нам не сказал. Теперь свои про@бы хочет на других свалить.
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03.05.2022 17:57 Відповісти
Мадяри могут нам ще багато підісрати при вступі до ЄС та НАТО, тому без залізних доказів Данілов мав би стежити за язиком, щоб не вийшло, як у Лаврова. До того ж він не має таких привілеїв обсирати Угорщину, які маємо ми, коментатори цензор.нет.
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03.05.2022 17:58 Відповісти
Но до зебилов это не дойдет, уровень ниже плинтуса
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03.05.2022 18:36 Відповісти
Хм...В данному випадку Данілову більше віри ніж ********.Мадьярські покидьки,смокчіть у ***** як смоктали у Гітлера.
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03.05.2022 17:58 Відповісти
Вскрыли гнилушек. Им не нравится. Ну попукайте, что будете блокировать работу НАТО-Украина.
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03.05.2022 18:03 Відповісти
Венгрия упорно следует по пути Северной Кореи
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03.05.2022 18:04 Відповісти
ДАНИЛОВ , АЗОВ КТО-ТО БУДЕТ СПАСАТЬ ИЛИ ВЫ ИХ БРОСИЛИ НА РАСТЕРЗАНИЕ ОРДЕ ?

Бахните ракетами по кацапам в Мариуполе !!!!
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03.05.2022 18:05 Відповісти
Нема таких щоб дістали
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03.05.2022 18:15 Відповісти
Відосіком їх , окаянних, відосіком!
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03.05.2022 18:23 Відповісти
"На злодію..шапка горить "
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03.05.2022 18:05 Відповісти
"Все **расы, один я - Поль Баньян!"
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03.05.2022 18:07 Відповісти
Таак, давайте згадаємо як поводилася Угорщина, стосовно України, від початку протистояння Україна - російська 3,14дерація...
1) Угорщина слідом за роZZією почала роздавати свої паспорти на території України!
2) Угорщина висмоктала з х@йловського х@я "проблему українських мад'яр" і намагалась дескридитувати цими наклепами Україну в ощах Світу!
3) Угорщина блокувала на всіх рівнях, всі питання стосовно України!
4) Угорщина окрім того, що відмовилась надати зброю, ще й заборонила трафик через свою територію!
5) Саме Угорщина є основним "каналом" постачання россійських фейків про війну в Україні на державному рівні!
6) Саме Угорщина скориставшись міжнародним тиском на росію і своєю підлабузницькою натурою "крашаної у демократичні кольори" хвойди, поспішила укласти довгострокові газові договори з фашистами, у надії заробити "маржу" на постачанні газу до Європи!
Так ось, дивлячись на усе це, жодна людина у здоровому глузді не назве звинувачення Угорщини у "Обізнаності" про напад на Україну "НЕОБГРУНТОВАНИМ ЗВИНУВАЧЕНЯМ"...
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03.05.2022 18:13 Відповісти
Но без железных доказательств 3,14#деть об этом не следует
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03.05.2022 18:39 Відповісти
І що для "чєловєчєскіх враґів" з вищеперереліченого не подобається?
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03.05.2022 19:36 Відповісти
Данілов також твердив про те, що дані американців про напад Росії - це наклеп і нагнітання. Пам'ятаєте?
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03.05.2022 18:13 Відповісти
Данилов и Мельник решили уподобиться Машке Захаровой и Лаврову
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03.05.2022 18:19 Відповісти
Якщо є конкретні дані, їх треба оприлюднити, якщо немає Данілову краще засунути свого язика в дупу разом з одним послом в ЄС. Нам потрібні союзники, а не вороги на заході. Так чи інакше, але Угорщина підтримує рішення ЄС стосовно санкцій. Також бачу що в коментарях багато кремлівських ботів, які заохочують конфлікт з Угорщиною або просто корисні ідіоти. Наш ворог це РФ, наше завдання щоб угорські інтереси співрадали з нашими, над цим мають працювати дипломати. А такі анти дипломатичні висери тільки шкодять нашій країні.
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03.05.2022 18:21 Відповісти
Какими бы не были угорцы, но Данилову не следовало пользоваться сплетнями.
Лучше держать язык за зубами, если точно не известно. Посада обязывает.
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03.05.2022 18:22 Відповісти
По любому это государство ведущее антиукраинскую политику и с ними нужно быть внимательней!
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03.05.2022 18:22 Відповісти
Ни грамма веры мадьярам-подхуйловцам. Все помнят демарши этих ******** против Украины
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03.05.2022 18:23 Відповісти
Детсадовские кричалки: кто не с нами, тот против нас. А вас, граждане из власти, не предупреждали разве разведки со всего мира, что раша нападёт, даже время говорили, а вы отвечали, что не разгоняйте панику, Свои то семьи ещё в январе отправили из Украины. Вместо
того, чтобы сплетни сводить из неподтверждённых источников, думайте, как переубедить и перетащить на свою сторону сомневающихся, Дипломаты, бл...!
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03.05.2022 18:24 Відповісти
Заяви Данілова тупі, розвідки США і Британії попереджали зелених курв про вторгнення, але вони ігнорили. Тепер вдають, що цього не було і почали чіплятися до мадярів.
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03.05.2022 18:37 Відповісти
Бодалюх, ти про що? Тут йдеться про продажніх мадяр. Може ти не в ту тему втрапив?
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03.05.2022 19:41 Відповісти
По итогам всех войн 20 столетия, Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.

И, да, 56-й год так ничему их и не научил.

https://news.obozrevatel.com/society/vengriya-postoyanno-*********-storonu-zla-i-vsegda-okazyivalas-poterpevshej.htm Борис Филатов
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03.05.2022 18:41 Відповісти
хєрня в тому шо в лавах ЄС та НАТО затесався ворог. ***** вдалося вклинитись проміж союзників, зігравши на патологічних інтересах *******
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03.05.2022 18:55 Відповісти
На підході сєрбія))) НАТО та ЄС самі собі находять пригоди на голову...
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03.05.2022 21:35 Відповісти
Угорщина йде в слід за рускім кораблем.
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03.05.2022 18:58 Відповісти
Мадяри завжди були продажними боягузами. І коли служили німцям і австріякам, і коли служили нацистам, і коли служили і продовжують кремлю. Їх ніколи не поважали і ніде. Наші старші люди (галичани) що служили підчас 1 Св. війни в австрійському війську розповідали, що з мадярськими солдатами і офіцерами ніхто не сідав за стола.
Підчас 2 Світової мадяри виконували функції жандармування )у т.ч і Галичини) і тільки грабували і гвалтували місцеве населення. Щоправда - до того часу, як з"явилися підрозділи УПА, після - драпали від першого же пострілу (це з розповіді старших галичан).
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03.05.2022 19:02 Відповісти
Добре, що Данілов крім прорашистських угорських холуїв,котрі були проінформовані про рашистсьску так звану "спецоперацію" не назвав всіх решту, котрі блокували війскову допомогу .або до сьогодні її так і не надають, або знаходять різні відмазки на кшталт фріцовського"ми не хочемо,щоби країни НАТО були втягнуті у війну" Мабуть були поінформовані і турки і Ізраїль і Китай ,а також з великою вірогідністю французи і фріци.Саме ті країни ,котрих де-які переговорщики навязують в гаранти безпеки для України.
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03.05.2022 19:25 Відповісти
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш.
(Ярослав Гашек)
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03.05.2022 19:48 Відповісти
"данілову" варто трохи підрізати язика щоб не патякав. Або нехай надає докази, або не верзе казна що. Бо видається, що цей покидьок навмисне створює проблеми для України. Поки що Мадярщина голосувала за всі санкції проти кацапії. За винятком того, що не пропускає озброєння своєю територією. Але для нас це некритично, оскільки з Балкан до нас зброя не йде.
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03.05.2022 19:52 Відповісти
Ну тогда скажи какая польза для Украины от такого заявления? Мне непонятно при всем при том что Орбан действительно пропутинский политик. Почему про Лукашенко тихо а про Орбана громко? В чем разница?
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03.05.2022 23:18 Відповісти
Тобі треба вирвати язика разом з твоєю мадярською горлянкою, ханте-мансі смердючий...
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03.05.2022 21:31 Відповісти
может еще и венгерские паспорта не раздавали на шару нашим гражданам ?...это тоже фейк?
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03.05.2022 20:11 Відповісти
З якого переляку ти вирішив що на шару? деякі мадярські чиновники сидять за таку "шару"
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03.05.2022 21:24 Відповісти
Хіба мадярота не заслуговує на такий наклеп...))
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03.05.2022 21:21 Відповісти
ответ МИДа должен быть коротким: на вору и шапка горит.
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03.05.2022 21:27 Відповісти
 
 