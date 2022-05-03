Угорщина назвала наклепом заяви Данілова щодо її поінформованості про майбутній напад Росії на Україну
Угорщина відреагувала на заяви секретаря РНБО Олексія Данілова щодо її поінформованості про план Путіна напасти на Україну. Це твердження назвали "фейковими", потрактувавши як реакцію Києва на відмову постачати зброю. Угорське посольство окремо висловило обурення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці посольство Угорщини.
"Посольство Угорщини в Україні обурене заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова, які він зробив 2 травня 2022 року під час телевізійного марафону, стосовно нашої батьківщини", - сказано в повідомленні.
"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними", - наголошують в заяві.
Посольство закликало Данілова відкликати свої заяви.
"Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС, і яка вже багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною, наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", - зазначили в посольстві.
Також свою реакцію опублікував у Twitter держсекретар Угорщини з міжнародних зв'язків та відносин Золтан Ковач.
"3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав він.
Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 3, 2022
Нагадаємо, в ефірі телемарафону Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував позицію Угорщини щодо розв'язаної Росією війни проти України та заявив, що угорська влада знала про підготовку повномасштабного вторгнення, а також мала свій територіальний інтерес.
Крім того, згодом Папа Римський Франциск повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з ним планами Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За словами угорського прем'єра, війна в Україні повинна завершитися 9 травня.
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Наши депутати так научились поливать грязью что уже и безнаказанно что уже краёв не видят.
Але ж вони не знали шо там Коля Катлєта з шмайсером на бойовому посту
Всі їх ********!
То Данилов правду скаже, то Папа Римський
Членами нато и ес вы стали по ошибке, которую давно пора исправить
Чемодан вокзал окдб
Бахните ракетами по кацапам в Мариуполе !!!!
1) Угорщина слідом за роZZією почала роздавати свої паспорти на території України!
2) Угорщина висмоктала з х@йловського х@я "проблему українських мад'яр" і намагалась дескридитувати цими наклепами Україну в ощах Світу!
3) Угорщина блокувала на всіх рівнях, всі питання стосовно України!
4) Угорщина окрім того, що відмовилась надати зброю, ще й заборонила трафик через свою територію!
5) Саме Угорщина є основним "каналом" постачання россійських фейків про війну в Україні на державному рівні!
6) Саме Угорщина скориставшись міжнародним тиском на росію і своєю підлабузницькою натурою "крашаної у демократичні кольори" хвойди, поспішила укласти довгострокові газові договори з фашистами, у надії заробити "маржу" на постачанні газу до Європи!
Так ось, дивлячись на усе це, жодна людина у здоровому глузді не назве звинувачення Угорщини у "Обізнаності" про напад на Україну "НЕОБГРУНТОВАНИМ ЗВИНУВАЧЕНЯМ"...
Лучше держать язык за зубами, если точно не известно. Посада обязывает.
того, чтобы сплетни сводить из неподтверждённых источников, думайте, как переубедить и перетащить на свою сторону сомневающихся, Дипломаты, бл...!
И, да, 56-й год так ничему их и не научил.
https://news.obozrevatel.com/society/vengriya-postoyanno-*********-storonu-zla-i-vsegda-okazyivalas-poterpevshej.htm Борис Филатов
Підчас 2 Світової мадяри виконували функції жандармування )у т.ч і Галичини) і тільки грабували і гвалтували місцеве населення. Щоправда - до того часу, як з"явилися підрозділи УПА, після - драпали від першого же пострілу (це з розповіді старших галичан).
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш.
(Ярослав Гашек)