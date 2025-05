Угорщина назвала наклепом заяви Данілова щодо її поінформованості про майбутній напад Росії на Україну

Угорщина відреагувала на заяви секретаря РНБО Олексія Данілова щодо її поінформованості про план Путіна напасти на Україну. Це твердження назвали "фейковими", потрактувавши як реакцію Києва на відмову постачати зброю. Угорське посольство окремо висловило обурення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці посольство Угорщини.

"Посольство Угорщини в Україні обурене заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова, які він зробив 2 травня 2022 року під час телевізійного марафону, стосовно нашої батьківщини", - сказано в повідомленні.

"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними", - наголошують в заяві.

Посольство закликало Данілова відкликати свої заяви.

"Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС, і яка вже багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною, наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", - зазначили в посольстві.

Також свою реакцію опублікував у Twitter держсекретар Угорщини з міжнародних зв'язків та відносин Золтан Ковач.

"3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав він.

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n