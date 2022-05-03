УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10085 відвідувачів онлайн
Новини Євробачення
6 194 17

Організатори Євробачення 2022 позбавили росіян права голосувати за учасників конкурсу, - росЗМІ

євробачення

Перший півфінал Євробачення відбудеться 10 травня, однак росіяни не зможуть взяти участь в голосуванні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, повідомив російським ЗМІ виконавчий продюсер Клавдіо Фазуло.

"Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території", - заявив Фазуло.

Відомо, що ще у лютому організатори конкурсу прийняли рішення виключити Росію з країн-учасниць. Вони пояснили це тим, що "на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію викинули з Євробачення

За словами продюсерки Сімони Мартореллі, виключення Росії повʼязано з "цінностями, на яких заснований конкурс".

"Це було складне рішення, але це не означає, що ця ситуація не може бути переглянути у майбутньому", - повідомила Мартореллі на пресконференції для міжнародних журналістів.

На тлі заяви про відсторонення Росії від участі в Євробаченні, перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Денис Майданов запропонував замінити Євробачення конкурсом народних виконавців "МиР".

Євробачення відбудеться в італійському Турині з 10 по 14 травня. Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Вони виступатимуть уже в першому півфіналі під номером 6.

Також читайте: Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні

Автор: 

Євробачення (607) росія (65829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Евровидение - нацисты, Израиль - нацисты, ФИФА и УЕФА - нацисты, Анжелина Джоли - нацистка, Финляндия и Швеция - нацисты, Пол Маккартни - нацист...
Россияне - не нацисты...
Москалики, вас ничто не смущает?
показати весь коментар
03.05.2022 18:24
+9
Стойлові барани не мають "права голосу" у себе вдома - нема чого панякати й на людях!
показати весь коментар
03.05.2022 18:21
+9
Они? Да там целая команда фсб сидела и голоса накручивала с разных стран...
показати весь коментар
03.05.2022 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора. А то они симки скупают и по много раз голосуют.
показати весь коментар
03.05.2022 18:21 Відповісти
Они? Да там целая команда фсб сидела и голоса накручивала с разных стран...
показати весь коментар
03.05.2022 18:22 Відповісти
Ну і що їм зараз завадить робити теж саме?
показати весь коментар
03.05.2022 19:20 Відповісти
Пропоную в цьому році нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
показати весь коментар
10.05.2022 18:11 Відповісти
Стойлові барани не мають "права голосу" у себе вдома - нема чого панякати й на людях!
показати весь коментар
03.05.2022 18:21 Відповісти
маленькі рученята стукають по столу в бункері, з глибин 300 метрів чується: *сукіііііі забрали останню радість натискати на кнопочки старої нокії відправляючи смски*!
показати весь коментар
03.05.2022 18:23 Відповісти
Евровидение - нацисты, Израиль - нацисты, ФИФА и УЕФА - нацисты, Анжелина Джоли - нацистка, Финляндия и Швеция - нацисты, Пол Маккартни - нацист...
Россияне - не нацисты...
Москалики, вас ничто не смущает?
показати весь коментар
03.05.2022 18:24 Відповісти
багато дріб'язку, а тра' свіфт відключити та нафтове ембарґо
показати весь коментар
03.05.2022 18:25 Відповісти
А білорусів не відсторонили від участі?
показати весь коментар
03.05.2022 18:27 Відповісти
Крепостные рос. собаки не имеют права голосовать нигде!
показати весь коментар
03.05.2022 18:31 Відповісти
На Московии в этот раз и сам конкурс не покажут. Киркорова с Ростургуевым и Газмясов "за глаза" хватит Пусть за Чмчерину с Лепсом голосуют
показати весь коментар
03.05.2022 18:33 Відповісти
За Мілявську )))

показати весь коментар
03.05.2022 18:56 Відповісти
з хворою кукухою голосувати зась
показати весь коментар
03.05.2022 18:47 Відповісти
этим тварям хватит соловьева со скабеевой... которые своей ложью и пропагандой убили моск не одного поколения на рахе...

показати весь коментар
03.05.2022 18:53 Відповісти
Кто же теперь ё....аным сербам 12баллов поставит?
показати весь коментар
03.05.2022 18:58 Відповісти
Венгры?
показати весь коментар
03.05.2022 19:13 Відповісти
Ні. Мадяри з усіма своїми сусідами на ножах.
Ну, крім австріяк, хіба що.

У Сербії є територія, на яку претендують мадяри, - Воєводіна. Там 80 років тому жило півмільйона угорців. Тепер, - майже вполовину менше.
показати весь коментар
03.05.2022 19:37 Відповісти
 
 