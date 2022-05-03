Організатори Євробачення 2022 позбавили росіян права голосувати за учасників конкурсу, - росЗМІ

Перший півфінал Євробачення відбудеться 10 травня, однак росіяни не зможуть взяти участь в голосуванні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, повідомив російським ЗМІ виконавчий продюсер Клавдіо Фазуло.

"Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території", - заявив Фазуло.

Відомо, що ще у лютому організатори конкурсу прийняли рішення виключити Росію з країн-учасниць. Вони пояснили це тим, що "на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу".

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За словами продюсерки Сімони Мартореллі, виключення Росії повʼязано з "цінностями, на яких заснований конкурс".

"Це було складне рішення, але це не означає, що ця ситуація не може бути переглянути у майбутньому", - повідомила Мартореллі на пресконференції для міжнародних журналістів.

На тлі заяви про відсторонення Росії від участі в Євробаченні, перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Денис Майданов запропонував замінити Євробачення конкурсом народних виконавців "МиР".

Євробачення відбудеться в італійському Турині з 10 по 14 травня. Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Вони виступатимуть уже в першому півфіналі під номером 6.

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