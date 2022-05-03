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Новини Санкції проти Росії
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Нові санкції ЄС торкнуться імпорту нафти з РФ, - голова Євроради Мішель

нефть

Нові санкції Європейського Союзу щодо Росії включатимуть заходи проти постачання російської нафти.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що Рада ЄС неминуче впровадить подальші санкції, особливо щодо російської нафти", - заявив Мішель, виступаючи у грецькому місті Александруполіс на честь початку будівництва там плавучого терміналу ЗПГ.

Голова Євроради також відзначив "своєчасність" початку робіт із будівництва плавучого терміналу ЗПГ, оскільки він, за його словами, допоможе Європі "диверсифікувати постачання газу, зміцнити енергетичну інфраструктуру та поступово знизити залежність від російських викопних видів палива".

"Цей проєкт чітко сприяє безпеці енергетичних постачань ЄС та нашим довгостроковим цілям у зв'язку зі змінами клімату", - наголосив Мішель.

Очікується, що термінал ЗПГ потужністю 5,5 млрд куб. в Александруполісі розпочне роботу у 2023 році. Оператор проєкту Gastrade SA повідомляв у січні, що газ може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.

Також читайте: Німеччина не проти нафтового ембарго щодо Росії, - міністр економіки ФРН Габек

Раніше у вівторок глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив упевненість, що країни ЄС найближчими днями погодяться впровадити нові санкції проти Росії. Шостий пакет антиросійських санкцій, що готується Євросоюзом, за словами дипломата, торкнеться "незавершених аспектів", зокрема, банківського сектору: ще більше російських банків може бути відключено від системи SWIFT.

Найближче засідання Ради ЄС із закордонних справ заплановане на 10 травня, наступне - на 16 травня.

Автор: 

нафта (5570) санкції (12043) Євросоюз (13616) Шарль Мішель (333)


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Интересный вопрос подымается на 30:15м
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03.05.2022 18:41 Відповісти
То вводьте вже 6-й пакет санкцій, вже третій тиждень мусолите! Кожного дня в Україні гинуть люди!
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03.05.2022 18:43 Відповісти
Санкції не допоможуть зупинити загибель людей. Хоча в довгостроковій перспективі і будуть мати негативний ефект на економіку мордора.
А от ЗСУ і допомога зарубіжних друзів зброєю та фінансово - це те, що може вигнати орків з нашої неньки.
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03.05.2022 18:47 Відповісти
хло не остановят санкции. его остановит или пуля, или нож, или цианид.
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03.05.2022 19:00 Відповісти
Санкции будут в полной мере действовать когда роися будет побеждена❗👍И они не дадут возможности реванша+посрособствуют расчленению ********* на несколько петерастов🤙
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03.05.2022 18:54 Відповісти
5,5 млрд. кубов на рік - це крапля в морі. Хай оприлюднять комплексну програму по місяцях з усунення нафто-газової залежності ЄС від північно-східного маніяка-психопата.
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03.05.2022 19:02 Відповісти
 
 