Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївського коксохімічного заводу загинули 10 осіб, 15 поранені, – Донецької ОВА (оновлено)

Унаслідок обстрілу російськими військами у вівторок Авдіївського коксохімічного заводу загинули щонайменше 10 мирних жителів і ще 15 людей поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.

Росіяни точно знали, куди цілили, - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому", - написав Кириленко у фейсбуці.

Дивіться також: Війська РФ двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами, потім завдали авіаудару. ЗСУ відбили спробу прориву на цьому напрямку, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомили у компанії "Метінвест", 3 травня о 17:20 військами РФ був обстріляний автобус з робітниками Авдіївського коксохімічного заводу. Внаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення. На цей час пораненим надають всю необхідну допомогу в Авдіївській міській лікарні. Щодо стану постраждалих інформація буде оновлюватися.

Метінвест висловлює співчуття сім’ям загиблих. Компанія надасть необхідну підтримку та матеріальну допомогу родинам усіх постраждалих співробітників.

Група Метінвест засуджує дії окупантів та наголошує на тому, що обстріл відбувся саме після закінчення зміни, коли мирні жителі міста збиралися на зупинці, щоб їхати додому. Це цинічно сплановані дії та скоригований прицільний обстріл цивільних, у яких є сім’ї, діти, котрі не здали своє місто у 2014 році і продовжують разом із захисниками підтримувати Україну.

"Обстріли мирних міст, підприємств та звичайних мешканців – це геноцид українців з боку РФ. Весь світ бачить це в багатьох українських містах, зокрема в Маріуполі, де з 24 лютого точаться запеклі бої, нищиться інфраструктура, гинуть жінки, літні люди та діти", - зазначається у повідомленні компанії.