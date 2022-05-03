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Новини Війна
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Українські захисники ефективно використовують західні зразки зброї, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

зсу

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав високу ефективність використання українськими військовими західних зразків зброї, переданих США та країнами-партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо повсюдне застосування високоточних боєприпасів, ми бачимо використання дронів – безпілотних літальних апаратів, ми бачимо дуже ефективне використання систем протиповітряної оборони", - наголосив він.

Водночас, за його словами, найбільш результативно застосовується протитанкова зброя.

"Звісно, це системи Javelin – те, що йде від нас. Але багато надають й інші країни, у тому числі системи NLAW, гранатомети Gustaf, РПГ, широкий спектр протитанкової зброї", - сказав Міллі.

Тож, за його словами, "поєднання цих компонентів привело до того, що росіяни не досягли тих успіхів, які вони планували".

Також читайте: Британія передасть Україні протикорабельні ракети Brimstone, зенітні системи Stormer та радари для виявлення артилерії, - Джонсон

Автор: 

зброя (7505) США (23290) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+34
А як ЗСУ ефективно б застосувало ракети середньої і великої дальності, США навіть не уявляють. Треба дати та подивитись))
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03.05.2022 19:20
+21
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03.05.2022 19:40
+18
Доклад без фото дохлых орков - не доклад.
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03.05.2022 19:16
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Доклад без фото дохлых орков - не доклад.
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03.05.2022 19:16 Відповісти
От ******
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03.05.2022 19:18 Відповісти
жаль что не дают нам ядерного оружия. Мы бы его очень эффективно использовали для утилизации поголовья тупиковой популяции кедрово-болотного ответвления обезьян из запаребрикового зоопарка.
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03.05.2022 19:58 Відповісти
А як ЗСУ ефективно б застосувало ракети середньої і великої дальності, США навіть не уявляють. Треба дати та подивитись))
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03.05.2022 19:20 Відповісти
Все ще попереду. Зараз наші покажуть, як правильно треба використовувати гаубиці M777, Цезар та Арчер проти рашкованів - тоді вже і ракети середньої дальності будуть, в асортименті. А поки що наші нишком М142 та, можливо, М270 освоюють.
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03.05.2022 22:13 Відповісти
Хай Міллі скаже це Шольцу і печатку на лобі поставить.
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03.05.2022 19:21 Відповісти
Давайте mq9, там вообще блокбастер будет, от экранов не оторветесь.
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03.05.2022 19:24 Відповісти
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03.05.2022 19:40 Відповісти
А ще друзі з неба не падають!
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03.05.2022 20:01 Відповісти
Це такiй в тебе жарт про українців?
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03.05.2022 23:34 Відповісти
 
 