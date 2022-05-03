Українські захисники ефективно використовують західні зразки зброї, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав високу ефективність використання українськими військовими західних зразків зброї, переданих США та країнами-партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо повсюдне застосування високоточних боєприпасів, ми бачимо використання дронів – безпілотних літальних апаратів, ми бачимо дуже ефективне використання систем протиповітряної оборони", - наголосив він.

Водночас, за його словами, найбільш результативно застосовується протитанкова зброя.

"Звісно, це системи Javelin – те, що йде від нас. Але багато надають й інші країни, у тому числі системи NLAW, гранатомети Gustaf, РПГ, широкий спектр протитанкової зброї", - сказав Міллі.

Тож, за його словами, "поєднання цих компонентів привело до того, що росіяни не досягли тих успіхів, які вони планували".

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