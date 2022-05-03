Російські окупанти вивезли 400 тис. тонн зерна з окупованих регіонів України, - Мінагрополітики

Російські окупанти з початку війни викрали з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України сумарно 400 тис. тонн зернових культур - третину від обсягів, що зберігалися на цих територіях

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами чиновника, це може позбавити продовольства українців в окупованих регіонах та створює для них загрозу голоду.

"На нині тимчасово окупованих територіях було близько 1,3 млн тонн зернових. Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для гарантування щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування для українців, а також посіву ярих культур. І ми підтверджуємо факти відбору зерна у кожній з окупованих областей: Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській", – наголосив Висоцький.

За його словами, із кожного зазначеного регіону російські окупанти вивезли приблизно по 100 тис. тонн зерна.

"Така поведінка насторожує. Адже аналогічна ситуація може бути і з новим урожаєм. В результаті може виникнути фізична нестача продовольства для харчування українців на цих територіях, а це загроза голоду", - підсумував заступник міністра.

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Як повідомлялося, запасів базового продовольства, що є в Україні, достатньо для харчування її населення протягом кількох років, зокрема запасів соняшникової олії українцям вистачить майже на 10 років. За даними міністра агрополітики Миколи Сольського, Україна щорічно споживає 5-7 млн. тонн зернових культур, тоді як у зерносховищах країни знаходиться 20 млн. тонн зерна з минулого сезону і очікується 30 млн. тонн урожаю поточного сезону.