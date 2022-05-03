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Новини Війна
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Російські окупанти вивезли 400 тис. тонн зерна з окупованих регіонів України, - Мінагрополітики

зерно

Російські окупанти з початку війни викрали з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України сумарно 400 тис. тонн зернових культур - третину від обсягів, що зберігалися на цих територіях

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами чиновника, це може позбавити продовольства українців в окупованих регіонах та створює для них загрозу голоду.

"На нині тимчасово окупованих територіях було близько 1,3 млн тонн зернових. Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для гарантування щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування для українців, а також посіву ярих культур. І ми підтверджуємо факти відбору зерна у кожній з окупованих областей: Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській", – наголосив Висоцький.

За його словами, із кожного зазначеного регіону російські окупанти вивезли приблизно по 100 тис. тонн зерна.

"Така поведінка насторожує. Адже аналогічна ситуація може бути і з новим урожаєм. В результаті може виникнути фізична нестача продовольства для харчування українців на цих територіях, а це загроза голоду", - підсумував заступник міністра.

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Як повідомлялося, запасів базового продовольства, що є в Україні, достатньо для харчування її населення протягом кількох років, зокрема запасів соняшникової олії українцям вистачить майже на 10 років. За даними міністра агрополітики Миколи Сольського, Україна щорічно споживає 5-7 млн. тонн зернових культур, тоді як у зерносховищах країни знаходиться 20 млн. тонн зерна з минулого сезону і очікується 30 млн. тонн урожаю поточного сезону.

Автор: 

зерно (3129) Мінагрополітики (1563) окупація (6739)


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Топ коментарі
+11
Ви ще, блін, окупантам новий врожай збирать намилились. Зовсім хворі якісь.Про швидшу деокупацію потрібно думать і роздерти потвору яка наказала розмінувати Чонгар.
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03.05.2022 19:52
+7
https://t.me/a_shtirlitz/18089 Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Известия".
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03.05.2022 19:47
+5
На рахунок ексмера Херсона: був би я молодим, то знайшов би цього кацапського журнашлюшку і просто розпоров черево та випустив кишки. ******* москальська - його Шухевич хвилює, а засрані ***** йому пох
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03.05.2022 20:14
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https://t.me/a_shtirlitz/18089 Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Известия".
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03.05.2022 19:47 Відповісти
На рахунок ексмера Херсона: був би я молодим, то знайшов би цього кацапського журнашлюшку і просто розпоров черево та випустив кишки. ******* москальська - його Шухевич хвилює, а засрані ***** йому пох
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03.05.2022 20:14 Відповісти
Ви ще, блін, окупантам новий врожай збирать намилились. Зовсім хворі якісь.Про швидшу деокупацію потрібно думать і роздерти потвору яка наказала розмінувати Чонгар.
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03.05.2022 19:52 Відповісти
Не врятується кацапня від ГОЛОДУ.
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03.05.2022 19:54 Відповісти
Проблем з "брюхо набіть" у кацапів не буде, а от смачно поїсти зможуть одиниці. Їм не звикати. Так завжди було. Всю їх історію - голод як засіб управління масами. Кацапи ввозять 71% продуктів харчування і ні про яке імпортозаміщення навіть мови бути не може. Нічого в цьому напрямку за останні 30 років не зроблено. Звідси "газ - батюшка і нефть - матушка". Щойно потік нафтодоларів зменшиться то полізуть на городи садити картоплю, але 61% території ********** це вічна мерзлота і там "нічаво нє растьот"...
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03.05.2022 20:18 Відповісти
Вывезем точно также, а на полях сжечь, шоп мардва на традиционный канибализм перешла.
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03.05.2022 20:22 Відповісти
Ось і все "імпортозаміщення" кацапстану. Непогано, як на мене...

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03.05.2022 20:37 Відповісти
Треба буде забрати
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03.05.2022 19:59 Відповісти
походу дермак купит себе ещё один мерседес
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03.05.2022 20:01 Відповісти
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03.05.2022 20:02 Відповісти
Ми замість цього парашенську мразь накормимо свинцем.
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03.05.2022 20:03 Відповісти
Щоб наше зерно кацапні поперек горла стало!
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03.05.2022 20:22 Відповісти
Арештовувати й забирати кораблі,й майно торговців
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03.05.2022 20:25 Відповісти
Украінське зерно крал москалі члєніна, сраліна, усякі гєнсєкі, тепер ***** і німці гітлєра. Не здивуюсь що москалі будуть вивозити украінські чорноземи.
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03.05.2022 20:27 Відповісти
"Такое поведение настораживает" ... Агов, ви там зовсім їба...нулись? Ще викажіть "озабочьєнность". Це брутальна нахабна крадіжка, мародерство на державному рівні, кримінальний та воєнний злочин! Необхідно задокументувати все що вони вкрали та вже зараз вголос про це кричати! Гетьманцев, гнида, чого мовчиш? Це єкономіка за яку ти падло відповідаєш!
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03.05.2022 20:53 Відповісти
«Така поведінка насторожує»?!
Цей заступник міністра точно при здоровому глузді?!
Хоча, чого щеможна чекати від зеленої босоти…
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03.05.2022 20:55 Відповісти
просто выставить счет в долларах.))) по штрафной цене. х2 х3
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03.05.2022 21:33 Відповісти
нет лучше перехватывать все зерно которое рашка продает за границу и отдавать Украине
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03.05.2022 21:58 Відповісти
Хоч би вони тим зерном вдавились!
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03.05.2022 21:50 Відповісти
ВООБЩЕ ТО ЗА ЭТО ДОЛЖНО ОТВЕТИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО.ЭТО УЖЕ НЕ ПЕРВЫ РАЗ,ТО ЗЕРНО НЕ ВЫВЕЗЛИ,ТО БАНКОМАТЫ ОСТАВЯТ ,ТО ВАГОНЫ И ТЕПЛОВОЗЫ ОСТАВЯТ.
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03.05.2022 21:59 Відповісти
Я так розумію по кримському мосту вивозять? Які висновки?...
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03.05.2022 22:32 Відповісти
 
 