Немає гарантій того, що Росія не вторгнеться в іншу країну, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що немає гарантій, що Росія не нападатиме на інші країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Вторгнення Росії в Україну порушило порядок після Другої світової війни і змусило Європу посилити свою оборонну стратегію. ... Ніхто не може припустити, що російський президент і уряд не будуть в інших випадках порушувати міжнародне право", - пояснив він.

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