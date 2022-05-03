Внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено три електропідстанції. В частині міста немає електроенергії, - Садовий

Російські окупанти обстріляли Львів, внаслідок чого пошкоджено три електропідстанції.

Про це у Facebook повідомив мер Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції.

В частині міста немає електроенергії", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА Максима Козицького, пошкоджено три електричні підстанції.

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