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Новини Війна
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Внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено три електропідстанції. В частині міста немає електроенергії, - Садовий

львів

Російські окупанти обстріляли Львів, внаслідок чого пошкоджено три електропідстанції.

Про це у Facebook повідомив мер Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції.

В частині міста немає електроенергії", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА Максима Козицького, пошкоджено три електричні підстанції.

Також читайте: У Львові лунають потужні вибухи

Автор: 

Львів (3087) обстріл (28993) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+53
Какая то ******* корректирует. Надо их расстреливать при всем народе а не сроки давать.
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03.05.2022 21:21
+44
Туди зараз з'їхалося з усієї України втомлене від війни бидло і їм пох хто виграє, а рашисти ще й платять.
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03.05.2022 21:23
+36
Так і є... Згадую тут Філатов, мер Дніпра, на той рахунок недавно писав:
"Змотався напередодні до Чернівців. З гуманітарних та особистих питань.
Проїхав за три дні всю країну.
По 12 годин за кермом. Кропивницький, Умань, Вінниця, Хмельницький, Чернівці.
Бар, Гайсин, села, куди б ніколи не потрапив за минулого життя.

Почну та закінчу Чернівцями.
Місто забите біженцями.
Усі кафе, готелі, вулиці переповнені людьми.
Дівчата з мелірованим волоссям з собачками під пахвою та в плюшевих костюмах «Джусі Кутюр».

Хлопці у «підстрелених» штанях та з ноутбуками, які окупували всі заклади громадського харчування.
Діти, що кричать і бігають по столах, при повному потуранні батьків.
Діди/баби пиячать ночами в номерах готелів.
Тотальне порушення автомобілями ПДР.

І тут же місцеві дівчата з чорними обличчями й колами під очима, які цілодобово не сплять у волонтерському центрі.
Румуни та іспанці, що роздають продукти та продукти гігієни.
Місцеві люди, світлі та щирі, що роблять все і навіть неможливе для нашої Перемоги.

Я все розумію.
Я все розумію.
Я все розумію.

Але якщо ви приїхали в гості, отримати дах та захист, то не думайте, що ваші плюшеві костюми, балувані діти та п'яні родичі, це правильно.
Навіть якщо ви за це сплачуєте свої кровні гроші.

Правильно, це тоді, коли ви приходите до місцевої влади чи волонтерів і кажете: «А чим ми можемо допомогти?»
Для нашої спільної Перемоги.
Як кажуть місцеві: «Може, хай старим дрова відвезуть?»

Далі продовжувати не буду.
Дніпра це також стосується.

Ми готові допомагати всім і без винятку.
Але насамперед тим, хто хоче тримати стрій і розуміє, що тут йому ніхто й нічого не винен.
Тому, що всі рахунки має оплачувати РоZZія, ну ніяк не ті, хто також, як і ви, несе тягар цієї жахливої ​​війни", - написав мер Дніпра.
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03.05.2022 21:50
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У кацапів взагалі то по всій рашці різноманітні електростанції, підстанції та інші цікаві трофеї для полювання.
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03.05.2022 21:21 Відповісти
Ну і ? Чим полювати збираєшся - асфальтом чи шашликами ? Бо ракети які це могли б зробити залишилися на стадії випробувань , з 2019 нам не до них було ((
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03.05.2022 22:40 Відповісти
Какая то ******* корректирует. Надо их расстреливать при всем народе а не сроки давать.
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03.05.2022 21:21 Відповісти
Туди зараз з'їхалося з усієї України втомлене від війни бидло і їм пох хто виграє, а рашисти ще й платять.
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03.05.2022 21:23 Відповісти
Ага, и приезжие, конечно же, в курсе дела, где находятся подстанции на ж/д (я там не был и то уже понял, по каким объектам бьют)? Это среди местных энергетиков нужно предателей искать.
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03.05.2022 22:35 Відповісти
Скажу,що ********,усюди. А подстанції важко непомітити з вікна потяга
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03.05.2022 23:57 Відповісти
Не росжигай, не в парашу же выехали
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03.05.2022 22:38 Відповісти
Такі як коля мітбол краще б виїхали у парашку , а таких мітболів дох#я і іще більше ; я за прийом переселенців , але між ними затесалися такі кадри що враження від них як від диверсантів ; їх вистачає і в центрі , і на заході , і за кордоном (( поведінка таких особин породжує думку що вони так роблять навмисне щоб дискредитувати саму суть надання гуманітарної допомоги
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03.05.2022 22:48 Відповісти
Та їм навіть "срок" не дають як вам запобіжний захід меру з Сумщини, який готував здачу міста?
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03.05.2022 21:24 Відповісти
Цей мер - йдеться про містечко Буринь Конотопського району - не встиг нічого підготувати. Він прокинувся вранці о 06:30 24 лютого, а на центральній площі Бурині вже механізований батальйон орків.

Це Зеля зі своїми дружбанами так готувався до війни, "тримав все під контролем"...
Або до "миру" готувався. ХЗ...

А тепер на мерів смт та сільських голів стрілки переводить.
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03.05.2022 21:37 Відповісти
Заява президента Зеленського прямо порушує закон "Про оборону України" та відкриває Путіну шлях до здачі всього українського Донбасу Джерело:
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03.05.2022 21:44 Відповісти
Приїзжих багато... Одні від біди рятуються, а інші...
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03.05.2022 21:27 Відповісти
я кжен день бачу тих збідованих....та шоб я так бідував....такі пики розїджені авто круті...наглі...до війни таких у нас не було..наші місцеві люди по іншому себе поводять.. і навіть на вигляд можна відрізнити місцевого жителя від приїзджих....я навіть вгадував з якого регіону чи міста...один раз 100 відсотково вгадав шо з Дніпра а другий раз що з київщини..--просто по одному вигляду
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03.05.2022 21:35 Відповісти
от гниди.....
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03.05.2022 21:41 Відповісти
Харківських а-ля "бєжєнцєв" ще добре видно,особливо на дорозі...я вже й забув як це коли "сигналять на жовте",як облітають з права на переходах,а тратуар то певно для "уставших бугайов" продовження дороги...
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03.05.2022 21:47 Відповісти
мобилизации общей так и не было
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03.05.2022 22:02 Відповісти
ви впевнені що якби була загальна мобілізація , то ота бидлода на новеньких бмв та лексусах з ауді пішла воювати ? Якщо так , то ви ідеаліст , ці подоби людини не для того із своїм кодлом тікали на захід щоб бути мобілізованими . Але що саме гірке - після війни вони у перших рядах будуть отримувати нагороди та розповідати іншим як жити потрібно (( вони вже нині ********* хто буде розподіляти кошти на відбудову , уявіть що буде потім ((
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03.05.2022 22:57 Відповісти
Хватит врать. На ВС номерах такое быдло, ка3их нету больше нигде
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04.05.2022 01:05 Відповісти
Так і є... Згадую тут Філатов, мер Дніпра, на той рахунок недавно писав:
"Змотався напередодні до Чернівців. З гуманітарних та особистих питань.
Проїхав за три дні всю країну.
По 12 годин за кермом. Кропивницький, Умань, Вінниця, Хмельницький, Чернівці.
Бар, Гайсин, села, куди б ніколи не потрапив за минулого життя.

Почну та закінчу Чернівцями.
Місто забите біженцями.
Усі кафе, готелі, вулиці переповнені людьми.
Дівчата з мелірованим волоссям з собачками під пахвою та в плюшевих костюмах «Джусі Кутюр».

Хлопці у «підстрелених» штанях та з ноутбуками, які окупували всі заклади громадського харчування.
Діти, що кричать і бігають по столах, при повному потуранні батьків.
Діди/баби пиячать ночами в номерах готелів.
Тотальне порушення автомобілями ПДР.

І тут же місцеві дівчата з чорними обличчями й колами під очима, які цілодобово не сплять у волонтерському центрі.
Румуни та іспанці, що роздають продукти та продукти гігієни.
Місцеві люди, світлі та щирі, що роблять все і навіть неможливе для нашої Перемоги.

Я все розумію.
Я все розумію.
Я все розумію.

Але якщо ви приїхали в гості, отримати дах та захист, то не думайте, що ваші плюшеві костюми, балувані діти та п'яні родичі, це правильно.
Навіть якщо ви за це сплачуєте свої кровні гроші.

Правильно, це тоді, коли ви приходите до місцевої влади чи волонтерів і кажете: «А чим ми можемо допомогти?»
Для нашої спільної Перемоги.
Як кажуть місцеві: «Може, хай старим дрова відвезуть?»

Далі продовжувати не буду.
Дніпра це також стосується.

Ми готові допомагати всім і без винятку.
Але насамперед тим, хто хоче тримати стрій і розуміє, що тут йому ніхто й нічого не винен.
Тому, що всі рахунки має оплачувати РоZZія, ну ніяк не ті, хто також, як і ви, несе тягар цієї жахливої ​​війни", - написав мер Дніпра.
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03.05.2022 21:50 Відповісти
Томущо неприпустимо допомагати бидлу. Допомагати припустимо лише людині. Коли,вже,навчимося жити з відкритими очима?
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03.05.2022 23:51 Відповісти
та ну як можна зрозуміти що з дніпра чи киЇвщини ? невже так по хамськи люди себе ведуть? читаю і не віриться
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03.05.2022 21:58 Відповісти
не віриться - не читайте , а нам із цим щодня зустрічатися доводиться ; саме гидке коли десь у магазині чуєш від такої бидлоти коментар про " отсутствіє вибора марочних він " або іще щось у цьому роді ( відразу розумієш які "труднощі " цим "біженцям" довелося пережити (( їхня поведінка у центрах переміщених осіб викликає шок коли вони за собою прибрати не вважають за потрібне . Так , вони ніби у скрутній ситуації , а тим хто їх приймає - легко?
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03.05.2022 23:07 Відповісти
Просто у наших денег больше. А вы барыги накрутили цены
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04.05.2022 01:04 Відповісти
а шо там корректировать, координаты в гуглмапс можно взять
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03.05.2022 21:53 Відповісти
Коли,показова каратоді прпиняється Заохочення. Може тому некарають,й обличя ховають? Гуманізм до жертви,або палача??
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03.05.2022 23:54 Відповісти
Садовый и корректирует - из какой он партии вышел ?кто у них был спонсором ? откуда они вообще взялись? где ихние бывшие депутаты? они за НАТО или против?
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04.05.2022 00:28 Відповісти
свет есть. нет воды.
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03.05.2022 21:23 Відповісти
Нє ну це капець якийсь! Я розумію не встигнути збити десь на півдні, бо з Криму летить! Але Львів Вінниця Київщина .... Хто відповідає за це?! Знищити Севастополь!!!!
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03.05.2022 21:26 Відповісти
ви виділи ,як комар щить? і я ні.....а він по невидимій траекторії
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03.05.2022 21:37 Відповісти
Реально так і є. Крилата ракета летить, як комар сцить - РЛС крилатої ракети не бачить.
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03.05.2022 21:47 Відповісти
Крилата ракета - висота польоту від 10 до 100 м. РЛС ППО практично не бачить, лише візуальний контакт, а то вже як пощастить.
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03.05.2022 21:45 Відповісти
если не закатывать деньги в асфальт, можно было иметь в небе самолеты разведки которые хоть по тепловому следу все увидят и выдадут целеуказание, хотя думаю и рлс сверху все прекрасно видит
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03.05.2022 21:52 Відповісти
как скоро?
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03.05.2022 22:28 Відповісти
Ко-ко-ко . Мусить бути зрадна Зрада ! Клятий Зеля все продав , купив і ще раз продав !
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03.05.2022 23:52 Відповісти
нет сам зеля ничего не продавал - это все делалала ваша шобла каломойского - а зебабуин только откаты на офшоры в Амстредам получал
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04.05.2022 00:30 Відповісти
Але почнуть з тебе, зелеботе.
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03.05.2022 22:36 Відповісти
Дивись не обісрись , катальщик !
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03.05.2022 23:10 Відповісти
Что за херню несёшь, от 10 метров...
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03.05.2022 22:09 Відповісти
Хапай віник і збивай. Це не так легко, якби могли то все би збили.
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03.05.2022 21:45 Відповісти
Рашистські 3,14дери! 😡
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03.05.2022 21:33 Відповісти
и в чем смысл. походу рашисты сами поверили в картину когда они стреляют ракетами везде начинается хаос/армагедон и все бегут сдаваться... только для этого надо ракет больше раз в 100. а так они добьются что нам поставят более эффективное вооружение, и очередной кто-то пойдет за кораблем
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03.05.2022 21:47 Відповісти
Є у нашій мові таке прислів"я : " поки хвалько нахвалиться - будько набудеться " . Ніхто не каже що це призведе до здачі , але знищене у одну мить відновлювати доведеться іноді роками ((
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03.05.2022 23:15 Відповісти
Перевіряти треба автівки, яки поза комендантським часом соваються по кварталах. 100% навели на подстанції. Скільки можна соплі жувати владі?
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03.05.2022 21:54 Відповісти
Але електропідстанції ж/д транспорту "там" знаходяться з 70-х років...??
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03.05.2022 22:15 Відповісти
никто не проверяет понаехавших беженцев
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03.05.2022 22:00 Відповісти
Откуда понаехашим беженцам знать про инфраструктурные объекты?
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03.05.2022 22:36 Відповісти
Три підстанції !
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03.05.2022 22:09 Відповісти
К корректировщикам надо относится по всей строгости, гуманизм здесь абсолютно не уместен. Из -за них, гибнут невинные люди, рушатся здания, всякие важные объекты. Так что, пора уже всерьёз к этому относится, иначе будет большая беда.
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03.05.2022 22:24 Відповісти
ВІЙСЬКОВИЙ СТАН !!!!!-маса обмежень. І чогось така тенденція чим більше приїзжих тим більше вивірених немов-би з маяками наведення-прильотів тут вже поле діяльності для спецслужб,це вже на 100 % працюють не по картах 1983 року.
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03.05.2022 22:28 Відповісти
Откуда приезжий может знать, какая подстанция, что запитывает? Местных энергетиков нужно трусить.
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03.05.2022 22:39 Відповісти
В 90% наводчики местные, за бабки. в 10% заезжие гастролеры которые еще с лета-осени прошлого года инфу собирали.
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04.05.2022 00:31 Відповісти
вообще-то во Львов нужно подтянуть больше пво уже времени много прошло можна было это сделать
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04.05.2022 00:33 Відповісти
Потрiбно бiльше ППО просити у Заходу! Щоб всi ракети збивалися!
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04.05.2022 01:15 Відповісти
Ну ну, расскажите теперь что «приезжие» с Востока беженцы корректируют, а потом бухают, заполонили все кафешки и ни чего не делаю, а местные «волонтеры» круглосуточно плетут масксети… Только реально все наоборот! Цены на жилье в Хмельницком - однокомнатная квартира посуточно 1000 грн. и больше, по месячно от 10000 без учета коммуналки. Это в два, три раза дороже Киева. В соседней Польше - бесплатно. Да местные барыги за деньги мать родную продадут. А теперь объясню кто виновник обстрелов. Местный, не приезжий постоянный работник (таможни, транспорта и других структур) концентрирует прибывающие из за границы грузы в одном месте ради того чтобы надуть щеки для получения гешефта, другой местный не приезжий продает это место врагу потому что вся индустрия местного населения направлена на зароботок бабла на пересечении границы. А теперь вопрос - а нужно ли местным «патриотам» вступление Украины в Евросоюз и открытие границы (их кормилицы)?
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04.05.2022 06:19 Відповісти
 
 