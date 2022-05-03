УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5758 відвідувачів онлайн
Новини
4 649 3

Гурт "Без обмежень" дав концерт для поранених бійців системи МВС. ФОТОрепортаж

Український рок-гурт "Без обмежень" дав благодійний концерт для поранених бійців, які перебувають на лікуванні у Центральному госпіталі МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Гурт Без обмежень дав концерт для поранених бійців системи МВС 01
Гурт Без обмежень дав концерт для поранених бійців системи МВС 02

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Без обмежень" співають для бійців, як і на фронті, для цивільних українців у містах, які звільнили ЗСУ.

Гурт Без обмежень дав концерт для поранених бійців системи МВС 03
Гурт Без обмежень дав концерт для поранених бійців системи МВС 04

Також дивіться: Монастирський нагородив понад сто українських військових у зоні ООС. ФОТОрепортаж

Вокаліст гурту Сергій Танчинець подякував бійцям за те, що вони ціною власного життя і здоров'я боронили Батьківщину.

Гурт Без обмежень дав концерт для поранених бійців системи МВС 05

Волонтери всеукраїнського благодійного фонду разом поліцейськими передали гуманітарну допомогу для госпіталю.

Гурт Без обмежень дав концерт для поранених бійців системи МВС 06
Гурт Без обмежень дав концерт для поранених бійців системи МВС 07

Автор: 

МВС (3509) поранення (2813) волонтери (1339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо захисникам, швидкого одужання. Героям слава, тричі !!!!
показати весь коментар
03.05.2022 21:27 Відповісти
Время требует подрепетировать великаго чайковскаго, лебединое озеро в реггистайл для расейской аудитории.
показати весь коментар
03.05.2022 21:40 Відповісти
так наче мало поранених. це добре.
показати весь коментар
03.05.2022 22:25 Відповісти
 
 