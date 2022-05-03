Гурт "Без обмежень" дав концерт для поранених бійців системи МВС. ФОТОрепортаж

Український рок-гурт "Без обмежень" дав благодійний концерт для поранених бійців, які перебувають на лікуванні у Центральному госпіталі МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.





З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Без обмежень" співають для бійців, як і на фронті, для цивільних українців у містах, які звільнили ЗСУ.





Також дивіться: Монастирський нагородив понад сто українських військових у зоні ООС. ФОТОрепортаж

Вокаліст гурту Сергій Танчинець подякував бійцям за те, що вони ціною власного життя і здоров'я боронили Батьківщину.

Волонтери всеукраїнського благодійного фонду разом поліцейськими передали гуманітарну допомогу для госпіталю.



