Гурт "Без обмежень" дав концерт для поранених бійців системи МВС. ФОТОрепортаж
Український рок-гурт "Без обмежень" дав благодійний концерт для поранених бійців, які перебувають на лікуванні у Центральному госпіталі МВС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Без обмежень" співають для бійців, як і на фронті, для цивільних українців у містах, які звільнили ЗСУ.
Вокаліст гурту Сергій Танчинець подякував бійцям за те, що вони ціною власного життя і здоров'я боронили Батьківщину.
Волонтери всеукраїнського благодійного фонду разом поліцейськими передали гуманітарну допомогу для госпіталю.
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Advokat Savchuk
показати весь коментар03.05.2022 21:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Джохар Перильдович Мафусаилов
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Claudia Smith
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