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21 цивільний загинув на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, поранено 27 осіб, - Кириленко

донеччина

Російські окупанти 3 травня вбили на Донеччині 21 цивільного та поранили 27.

Про це у Telegram повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донеччини і поранили ще 27. Це – найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська.

Серед загиблих сьогодні цивільних 10 в Авдіївці, 5 у Лимані, 4 у Вугледарі, 1 у Великій Новосілці та 1 у Шандриголовому.

Вдалося також уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївського коксохімічного заводу загинули 10 осіб, 15 поранені, – Донецької ОВА

Автор: 

Донецька область (8724) Кириленко Павло (907)


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03.05.2022 21:30 Відповісти
Як можна ставитись до цих варварів ? тільки знищувати цю паскуду на нашій землі ,а чому це так спокійно почуваются в лднр ,чи знову будем гратись "наші люди " в той час як ворог вбиває наших людей .
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03.05.2022 21:35 Відповісти
Жах, так багато людей загинуло((
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03.05.2022 22:22 Відповісти
 
 