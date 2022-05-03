21 цивільний загинув на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, поранено 27 осіб, - Кириленко
Російські окупанти 3 травня вбили на Донеччині 21 цивільного та поранили 27.
Про це у Telegram повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донеччини і поранили ще 27. Це – найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська.
Серед загиблих сьогодні цивільних 10 в Авдіївці, 5 у Лимані, 4 у Вугледарі, 1 у Великій Новосілці та 1 у Шандриголовому.
Вдалося також уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
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