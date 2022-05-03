У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"
Частина пасажирських поїздів "Укрзалізниці" затримується через обстріл російськими військами залізничних підстанцій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал УЗ.
"У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій, низка поїздів "Укрзалізниці" прямуватиме із затримкою", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі компанії.
Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.
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Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар03.05.2022 21:39 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
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