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У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

Частина пасажирських поїздів "Укрзалізниці" затримується через обстріл російськими військами залізничних підстанцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал УЗ.

"У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій, низка поїздів "Укрзалізниці" прямуватиме із затримкою", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі компанії.

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.

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Автор: 

Львів (3087) обстріл (28973) Укрзалізниця (6892)


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03.05.2022 21:39 Відповісти
 
 