У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"

Частина пасажирських поїздів "Укрзалізниці" затримується через обстріл російськими військами залізничних підстанцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал УЗ.

"У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій, низка поїздів "Укрзалізниці" прямуватиме із затримкою", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі компанії.

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.

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